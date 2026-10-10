Retiran más de 4,4 millones de cepillos para parrilla por riesgo de lesiones internas: qué deben hacer los consumidores

Walmart retiró más de cuatro millones de cepillos para parrilla de la marca Expert Grill por el riesgo de desprendimiento de cerdas metálicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Walmart retiró del mercado 4.477.655 cepillos para parrilla de la marca Expert Grill por el riesgo de que sus cerdas metálicas se desprendan, permanezcan en las superficies de cocción o lleguen a los alimentos. La medida fue anunciada el 1 de octubre de 2026 y afecta a productos vendidos en Estados Unidos en tiendas Walmart y a través de Walmart.com. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), la ingestión de esos fragmentos podría causar lesiones internas que requieran atención médica o cirugía.

El retiro incluye cinco productos comercializados desde enero de 2021 hasta agosto de 2026, con precios que oscilaron entre USD 1 y USD 28. De acuerdo con la CPSC, los consumidores deben dejar de utilizar los cepillos identificados, revisar el número de modelo y solicitar un reembolso completo o crédito para compras en Walmart o en Walmart.com.

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La alerta fue emitida aunque la autoridad federal no informó denuncias de incidentes o lesiones relacionadas con los productos hasta el momento de la notificación. Según la CPSC, el alcance del retiro responde a un riesgo potencial de ingestión de cerdas metálicas que puede producirse durante la limpieza de una parrilla y manifestarse más tarde, cuando los residuos quedan adheridos a la comida.

Qué cepillos Expert Grill retiró Walmart en Estados Unidos

El retiro alcanza a cepillos de alambre con mango negro de plástico o acero inoxidable, además de un kit de herramientas para parrilla. Algunos de los productos cuentan con raspadores metálicos y cabezales con cerdas de acero inoxidable. De acuerdo con la CPSC, los consumidores pueden reconocer los artículos incluidos mediante sus números de modelo, que aparecen en los envases o en etiquetas ubicadas en los propios productos.

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Los modelos afectados por el retiro son los siguientes:

EX5607031616002: cepillo Expert Grill de 16 pulgadas, unos 40,6 centímetros, con fibras de acero y raspador. Se distribuyó entre enero de 2025 y agosto de 2026. EX5607031616003: cepillo manual Expert Grill con fibras de acero. Se distribuyó entre enero de 2025 y agosto de 2026. XG1310700206: cepillo Expert Grill de 21 pulgadas, cerca de 53,3 centímetros, con tres cabezales y cerdas de acero inoxidable. Se distribuyó entre enero de 2022 y agosto de 2026. XG1136178597003: cepillo Expert Grill de mango largo, de 17,7 pulgadas, equivalentes a unos 45 centímetros, con raspador metálico. Se distribuyó desde enero de 2021 hasta agosto de 2026. XG1410700124: juego Expert Grill de 10 piezas para parrilla. Se distribuyó entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.

La identificación de cada código resulta necesaria porque la alerta no incluye todos los utensilios para parrilla de la marca Expert Grill. Según la CPSC, el retiro se limita a esos cinco modelos, que suman más de 4,4 millones de unidades distribuidas en el mercado estadounidense.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor advirtió que la ingestión de alambres puede provocar lesiones internas que requieran cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las cerdas metálicas de los cepillos pueden causar lesiones internas

El riesgo señalado por la autoridad estadounidense está relacionado con el desprendimiento de las cerdas de alambre durante el uso del cepillo. De acuerdo con la CPSC, esos fragmentos pueden quedar sobre las rejillas de la parrilla después de una limpieza y adherirse a carnes, vegetales u otros alimentos preparados posteriormente.

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La agencia explicó que la ingestión de una cerda metálica puede provocar lesiones internas. Según la CPSC, los casos de mayor gravedad podrían requerir cirugía, por lo que la recomendación oficial es suspender el uso del producto antes de que se produzca una eventual exposición.

El aviso no atribuye el riesgo a un lote determinado ni establece una fecha de producción específica como origen de la posible falla. De acuerdo con la CPSC, todos los productos identificados mediante los cinco números de modelo forman parte del mismo retiro, independientemente de cuándo fueron adquiridos dentro de los períodos de venta señalados.

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La notificación tampoco ordena arreglar los cepillos, retirar manualmente las cerdas ni reemplazar los cabezales. Según la CPSC, la instrucción para los compradores es clara: dejar de usar los artículos incluidos y tramitar la compensación ofrecida por Walmart.

Cómo obtener el reembolso por los cepillos Expert Grill retirados

Los consumidores que tengan alguno de los modelos alcanzados pueden solicitar un reembolso total o un crédito para utilizar en tiendas Walmart o en Walmart.com. De acuerdo con la CPSC, el procedimiento contempla que la empresa pida devolver el cepillo o desecharlo, según las indicaciones entregadas a cada cliente.

Walmart habilitó el número telefónico 800-925-6278 para las consultas vinculadas con este retiro. Según la CPSC, la línea funciona de lunes a viernes entre las 7:00 y las 21:00, hora central de Estados Unidos. Los consumidores también pueden revisar los canales de retiro de productos de la compañía para acceder a instrucciones adicionales.

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La agencia federal recomendó comprobar el número de modelo antes de iniciar el trámite. De acuerdo con la CPSC, esta verificación permite diferenciar los productos retirados de otros cepillos para parrilla de la misma marca o de utensilios vendidos por otros fabricantes.

El valor de venta de los productos retirados varió entre USD 1 y USD 28. Según la CPSC, esa amplitud se explica por la inclusión de cepillos individuales de distintos tamaños y por el juego de 10 piezas para parrilla que integra la lista del retiro.

Los consumidores deben verificar el número de modelo en la etiqueta o empaque para identificar los productos incluidos en la alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde se vendieron los productos y quién los importó

Los cepillos y el kit de herramientas fueron comercializados en tiendas Walmart de Estados Unidos y en la plataforma Walmart.com. De acuerdo con la CPSC, las ventas se extendieron durante más de cinco años, desde enero de 2021 hasta agosto de 2026, aunque algunos de los modelos ingresaron al mercado en fechas posteriores.

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La autoridad identificó a Walmart Inc., con sede en Bentonville, Arkansas, como importador de los productos. Según la CPSC, los artículos fueron fabricados en China y llegaron al mercado estadounidense bajo la marca Expert Grill.

La fecha de distribución es relevante para los compradores que hayan guardado utensilios de temporadas anteriores o los utilicen solo en reuniones ocasionales. De acuerdo con la CPSC, dos de los modelos afectados se vendieron desde enero de 2021, por lo que podrían permanecer en hogares que los adquirieron varios años antes de la alerta.

Qué deben revisar los consumidores antes de volver a usar la parrilla

Quienes hayan utilizado un cepillo Expert Grill incluido en el retiro pueden revisar el utensilio, su empaque y las etiquetas para localizar el código correspondiente. Según la CPSC, la coincidencia con alguno de los cinco números de modelo basta para dejar de usar el producto y gestionar la compensación anunciada.

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La advertencia se concentra en los cepillos retirados y no establece restricciones generales para todas las parrillas ni para todos los accesorios de limpieza del mercado. De acuerdo con la CPSC, el alcance formal de la medida corresponde a los productos enumerados en el aviso de retiro número 27-010.

La ley federal de Estados Unidos prohíbe vender productos sujetos a un retiro ordenado por la comisión o efectuado voluntariamente en consulta con el organismo. Según la CPSC, esa prohibición incluye la comercialización posterior de los cepillos alcanzados por la medida, incluso por canales de reventa.

Los consumidores que identifiquen uno de los productos incluidos deberán interrumpir su uso y contactar a Walmart para conocer si deben devolverlo o desecharlo. De acuerdo con la CPSC, el reembolso o crédito ofrecido constituye la vía prevista para los compradores de los más de 4,47 millones de cepillos y kits incluidos en la alerta.

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