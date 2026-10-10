El jefe de Policía de Lansing advierte sobre un posible asesino en serie en la capital de Míchigan

El jefe de la Policía de Lansing advirtió sobre la posible presencia de un asesino en serie tras la muerte de cinco hombres (Captura de video)

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En un tramo de unos 2,4 kilómetros de senderos junto al río, cerca del centro de Lansing, cinco hombres en situación de calle murieron en circunstancias que la Policía investiga ante la posibilidad de que se trate de casos relacionados con un posible asesino serial. La advertencia fue realizada por el jefe policial de la capital de Míchigan, Robert Backus, luego de que tres de las muertes fueran clasificadas como homicidios.

Los fallecimientos se registraron a lo largo de casi un año, desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026. Las autoridades aclararon que la investigación continúa abierta y que todavía no existe una conclusión que vincule de forma definitiva todos los hechos.

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“Una de las preguntas que nos hacen es si hay un asesino serial en Lansing”, afirmó Backus durante una conferencia de prensa recogida por NBC News. “Necesitamos que el público sepa que investigamos todos estos casos, que siguen activos y que analizamos la posibilidad de que estén relacionados”, añadió.

Tres muertes fueron catalogadas como homicidios

Las autoridades confirmaron que tres de los cinco fallecimientos ocurridos en el sendero fueron catalogados como homicidios (Captura de video)

De acuerdo con la información difundida por el jefe policial, tres de las cinco muertes fueron determinadas como homicidios, mientras que las otras dos aún no tienen una conclusión definitiva. Una fue clasificada como indeterminada y en el último caso el dictamen sobre la causa y la forma de muerte todavía no había sido emitido.

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La Policía identificó a los hombres fallecidos como Gino Chouinard, de 54 años; Denis Dunnebacke, de 70; Robert Smith, de 57; Louis Woodruff, de 57; y Daniel Lusk, de 22 años.

Chouinard murió el 14 de octubre de 2025. Dunnebacke fue hallado inconsciente el 9 de julio y falleció tres días después. Smith apareció sin responder el 13 de julio y murió cuatro días más tarde. Woodruff fue hospitalizado el 30 de agosto y murió el 1 de septiembre.

En cuatro de esos casos, las víctimas presentaban lesiones traumáticas por golpes en el rostro, detalló Backus. Hasta el momento, los investigadores no identificaron un arma relacionada con esos ataques.

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El quinto caso corresponde a Lusk, quien murió tras ser apuñalado el 20 de agosto. Por ese homicidio fue detenido Edward Smith, de 24 años. Sin embargo, el sospechoso no enfrenta cargos por ninguna de las otras cuatro muertes, precisó el jefe policial. El abogado de Smith no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News.

La falta de cámaras y testigos complica la investigación

La ausencia de cámaras de vigilancia y la falta de testigos durante la madrugada dificultan la reconstrucción de las muertes (Captura de video)

Los cinco hombres fueron encontrados en una sección de aproximadamente 2,4 kilómetros de un sendero próximo al centro de Lansing. Para la Policía, la cercanía geográfica y las similitudes entre los hechos justifican que los casos sean analizados en conjunto, aunque las pruebas disponibles aún no permiten establecer una conexión concluyente.

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Backus reconoció que existen obstáculos relevantes para avanzar en las pesquisas. “Cuando les informo sobre estos patrones, desearía tener más datos para compartir”, sostuvo. También señaló que le gustaría poder ofrecer certezas, pero que las características de los casos dificultan esa posibilidad.

Los ataques presuntamente ocurrieron durante la madrugada, en áreas sin cámaras de vigilancia y sin testigos conocidos. Esa ausencia de registros visuales y de personas que hayan presenciado los hechos limita la reconstrucción de lo ocurrido en cada uno de los episodios.

Ante el riesgo detectado, el Departamento de Policía de Lansing instaló remolques con cámaras en el sendero y asignó a agentes del turno nocturno para vigilar el sector. Las medidas buscan reforzar la seguridad mientras continúan las investigaciones sobre las muertes.

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La Policía explicó por qué la alerta no se emitió antes

Durante la conferencia de prensa, Backus fue consultado sobre la demora en advertir a la población luego de la muerte de Dunnebacke, el segundo hombre que falleció en la zona. El jefe policial aseguró que, inicialmente, no estaba claro que las lesiones hubieran sido producto de una agresión.

El personal del hospital consideró en un primer momento que Dunnebacke podía haber sufrido un problema médico. Aun así, el caso fue remitido a los investigadores de delitos graves y tratado como una situación sospechosa, explicó el funcionario.

La forma de muerte de Dunnebacke todavía no ha sido determinada. Esa falta de definición es uno de los elementos que impiden a la Policía establecer, por ahora, si los cinco fallecimientos responden a una misma persona o a hechos independientes.

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La investigación permanece abierta y las autoridades mantienen los patrullajes y el monitoreo del corredor de senderos donde fueron localizadas las víctimas.