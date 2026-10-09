Estados Unidos

Vacuna contra la gripe 2026-2027: qué dosis corresponde según la edad y por qué los CDC piden no esperar más

La influenza llegó antes de lo previsto a Estados Unidos y las autoridades federales actualizaron sus indicaciones: quiénes deben inmunizarse primero y qué opciones hay disponibles

La actividad de la gripe aumentó antes de lo habitual en varios estados del oeste de Estados Unidos a finales de septiembre de 2026.
La actividad de la gripe aumentó antes de lo habitual en varios estados del oeste de Estados Unidos a finales de septiembre de 2026.
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La temporada de gripe llegó antes de lo habitual en varias regiones de Estados Unidos, con un aumento de la actividad viral detectado desde fines de septiembre de 2026, principalmente en estados del oeste del país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registraron baja actividad de influenza nacional al 2 de octubre, pero al alza, y reiteraron que la vacunación anual reduce el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y complicaciones.

Que el ciclo haya empezado antes de lo esperado no permite anticipar por sí solo si será más grave que el anterior. El CDC precisó en su perspectiva para la temporada respiratoria 2026-2027 que, al 18 de septiembre, no existían indicios de que una temporada de alta severidad fuera más probable que en años anteriores.

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Lo que sí es claro es que la ventana para vacunarse antes de que la circulación viral se intensifique se acorta.

La vacuna de este año protege contra tres cepas, incluida la variante que dominó la temporada pasada

Todas las vacunas contra la gripe disponibles en Estados Unidos para 2026-2027 son trivalentes, según la página oficial del CDC. Protegen contra:

  • Influenza A(H1N1).
  • Influenza A(H3N2) subclade K: la variante que dominó la temporada 2025-2026 y representó el 92,7% de los virus H3N2 caracterizados genéticamente ese año.
  • Influenza B/Victoria lineage.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacuna anual contra la influenza a partir de los seis meses de edad. (Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press)
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacuna anual contra la influenza a partir de los seis meses de edad. (Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press)

Las tres cepas fueron actualizadas respecto de las vacunas del ciclo anterior. El doctor Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, señaló al Los Angeles Times que la vacuna de 2026-2027 guarda una buena correspondencia con los virus que circulan hasta ahora. “La pelota está en nuestra cancha porque el comportamiento de la vacunación define cómo enfrentamos la gripe”, dijo al diario.

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Qué tipos de vacuna contra la gripe están disponibles según la edad

El CDC recomienda la vacuna anual contra la influenza para toda persona de seis meses de edad en adelante. Las opciones varían según la edad y el estado de salud:

  • Vacuna inactivada de dosis estándar (en huevo o cultivo celular): aprobada desde los seis meses.
  • Vacuna recombinante (Flublok): aprobada desde los nueve años, sin huevo.
  • Vacuna nasal de virus atenuado (FluMist): para personas de entre dos y 49 años sin ciertas condiciones médicas y que no estén embarazadas.
  • Vacuna de alta dosis o con adyuvante: el CDC la recomienda de forma preferencial para adultos de 65 años o más, por su mayor riesgo de enfermedad grave.
  • Vacuna de ARN mensajero de Moderna: aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en agosto de 2026 para personas de 50 años o más, según informó ABC News. Es la primera vacuna de este tipo contra la influenza estacional autorizada en Estados Unidos.

El momento ideal para vacunarse es septiembre u octubre. El CDC indica que la vacunación debe continuar durante toda la temporada mientras el virus circule y haya dosis disponibles. Los niños de entre seis meses y ocho años que no hayan recibido al menos dos dosis de vacuna contra la gripe en temporadas anteriores necesitan dos dosis este ciclo, con un intervalo mínimo de cuatro semanas entre ellas.

Quiénes tienen mayor riesgo de enfermedad grave por influenza

La vacunación es especialmente importante para los grupos con mayor probabilidad de complicaciones. Según el CDC, esos grupos incluyen:

Vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los adultos mayores de 65 años y las mujeres embarazadas integran los grupos de mayor riesgo ante complicaciones por la influenza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Niños menores de cinco años, en particular los menores de dos.
  • Adultos de 65 años o más.
  • Embarazadas.
  • Personas con enfermedades crónicas: asma, diabetes, afecciones cardíacas o pulmonares.
  • Pacientes con inmunocompromiso.
  • Residentes de hogares de cuidados de larga estadía.
  • Profesionales de la salud.

La actividad de influenza subió antes de lo habitual en el oeste del país

A nivel nacional, la positividad de las pruebas de influenza en laboratorios clínicos llegó al 3,4% en la semana del 26 de septiembre de 2026, según el reporte FluView del CDC correspondiente a la semana 38. La actividad fue especialmente visible en estados del oeste, donde el aumento comenzó antes de lo habitual. Históricamente, la temporada de gripe arranca en octubre y alcanza su pico entre diciembre y febrero.

Un análisis de Truveta Research, publicado el 7 de octubre de 2026, determinó que las hospitalizaciones asociadas a influenza durante la semana del 21 de septiembre triplicaron la cifra del punto comparable más alto de las seis temporadas anteriores: 3,5 por cada 1.000 hospitalizaciones, frente a 1,2 en el mejor punto previo.

El mismo informe advirtió que esos datos no permiten predecir la gravedad ni el pico de la temporada, ya que el comportamiento de la influenza varía de un ciclo a otro.

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