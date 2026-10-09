Una bombera de Miami-Dade se reencontró con el adolescente al que salvó hace 15 años

La bombera Mary Gavin se reencontró en Miami-Dade con George Montes Jr., a quien le salvó la vida hace 15 años (Captura de video)

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Quince años después de haber intervenido para salvarlo cuando era un niño de 2 años, la bombera Mary Gavin se reencontró con George Montes Jr., un estudiante de secundaria que ahora aspira a incorporarse al cuerpo de bomberos. El encuentro se produjo en Miami-Dade, Florida, y fue informado por CBS Miami el 8 de octubre de 2026.

El rescate que quedó marcado en la carrera de Mary Gavin

Gavin recordó que el episodio, ocurrido hace 15 años, conserva un lugar particular entre las emergencias en las que participó durante su trayectoria. Cuando llegó al lugar, agentes de policía ya practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar a Montes, de acuerdo con el relato que la bombera dio a CBS Miami.

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La rescatista explicó que la intervención tuvo un desenlace que aún la conmueve. “Este ha sido el único caso de mi carrera en el que sobrevivieron”, afirmó Gavin al medio local. “Me emociono cuando lo recuerdo. Ese día fue por la gracia de Dios”, añadió.

El joven, que entonces tenía 2 años, no conserva recuerdos propios de la emergencia. La información sobre lo ocurrido le llegó recientemente, durante el verano boreal, tal y como contó en declaraciones recogidas por CBS Miami.

“Me enteré de toda la historia hace muy poco. Diría que este verano”, aseguró Montes, hoy alumno del último año de secundaria. La reconstrucción de ese día le permitió conocer la participación de Gavin y de los demás equipos que asistieron durante la emergencia.

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George Montes Jr. conoció a una de las mujeres que le salvó la vida

El joven decidió formarse como bombero con el objetivo de devolver la ayuda que le permitió seguir con vida (Captura de video)

El reencuentro tuvo lugar en una capilla, donde Montes pudo dialogar con Gavin, una de las bomberos a las que atribuye haber recuperado su pulso. Para el adolescente, el momento representó la posibilidad de poner rostro a una historia que hasta hace unos meses desconocía en detalle.

“Verla simplemente me sacó una sonrisa”, manifestó el estudiante, según publicó CBS Miami. Durante la reunión, Montes reconoció a Gavin mientras ella pronunciaba un discurso y relacionó su presencia con el rescate de su infancia.

El joven explicó que aquella experiencia influyó en su elección profesional. “Pensé en ser bombero. Me salvaron la vida; es la única razón por la que estoy vivo ahora”, expresó al medio. La historia que le relataron sobre su reanimación lo llevó a considerar la actividad como una forma de retribuir la ayuda que recibió.

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La aspiración de Montes se orienta a la profesión de bombero, un camino para el que ya comenzó a prepararse. El adolescente obtuvo una certificación en RCP, sigla que refiere a la reanimación cardiopulmonar, una técnica de primeros auxilios utilizada en situaciones de paro cardiorrespiratorio.

La aspiración de seguir el mismo camino de servicio

Para Gavin, la decisión de Montes de trabajar en el área de emergencias fue una noticia inesperada. La bombera manifestó su satisfacción al saber que el niño al que asistió hace 15 años quiere dedicarse a una tarea similar.

“Me sorprendió mucho, pero me alegró. Será el mejor bombero”, sostuvo Gavin ante CBS Miami. Su declaración se produjo después del encuentro con Montes, quien vinculó directamente su vocación con la intervención que permitió su supervivencia.

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La historia reúne dos momentos separados por más de una década. Por un lado, la actuación de los agentes policiales y de los equipos de emergencia que atendieron al niño; por otro, la decisión del adolescente de formarse para asistir a otras personas ante situaciones críticas.

Montes indicó que ingresar al servicio de bomberos es, para él, la manera más concreta de devolver lo que recibió. Su certificación en reanimación cardiopulmonar representa el primer paso de esa preparación, mientras finaliza sus estudios secundarios y proyecta continuar su formación en el ámbito de las emergencias.