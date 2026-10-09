Detuvieron a un joven tras un tiroteo en un autobús de MARTA

La Policía de MARTA detuvo a un joven de 20 años tras un tiroteo registrado en un autobús del condado de DeKalb (Captura de video)

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Un pasajero permanecía hospitalizado este viernes después de que una pelea dentro de un autobús de MARTA derivara en un tiroteo en el condado de DeKalb, en el área metropolitana de Atlanta. La Policía de la Autoridad Metropolitana de Tránsito Rápido de Atlanta informó que detuvo a un hombre de 20 años e impuso contra él una prohibición permanente para utilizar el sistema de transporte.

El sospechoso fue identificado como K’Den Dunye Prez Anderson. De acuerdo con información difundida por CBS News Atlanta, enfrenta cargos por agresión agravada, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y conducta imprudente.

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La víctima, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades, fue trasladada al Hospital Grady Memorial. La Policía de MARTA aseguró al medio local que el hombre fue sometido a una cirugía y continuaba recibiendo tratamiento médico.

El ataque ocurrió durante un recorrido de la ruta 115

El sospechoso K’Den Dunye Prez Anderson enfrenta cargos por agresión agravada, conducta imprudente y posesión de un arma de fuego (Captura de video)

El incidente se registró alrededor de las 19:00 del jueves en el autobús 7038, que prestaba servicio en la ruta 115 de MARTA. El vehículo circulaba cerca del cruce de Covington Highway y Panola Road, una zona situada en el condado de DeKalb.

La primera información de la investigación apunta a que dos pasajeros protagonizaron una discusión dentro del vehículo. Atlanta News First indicó que el altercado escaló hasta que uno de los involucrados recibió un disparo.

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La Policía de MARTA y agentes del condado de DeKalb acudieron al área después del hecho y realizaron un operativo de búsqueda en los alrededores. Las autoridades detuvieron inicialmente a una persona en conexión con el caso, tal y como recogieron medios locales durante la noche del jueves.

Posteriormente, la fuerza de seguridad identificó al detenido como Anderson y formalizó los cargos en su contra. La investigación sigue abierta, por lo que no se han difundido detalles sobre el origen de la pelea ni sobre la secuencia exacta que precedió al disparo.

El pasajero herido fue operado en el Hospital Grady Memorial

El pasajero baleado fue internado en el Hospital Grady Memorial y requirió una intervención quirúrgica

La condición actual del hombre baleado no fue precisada por la Policía de MARTA. En los primeros reportes, difundidos horas después del tiroteo, las autoridades solo confirmaron su traslado al Hospital Grady Memorial para recibir atención médica.

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Este viernes, la policía comunicó que la víctima había pasado por una cirugía y permanecía internada. WSB-TV informó que el hombre se encontraba en proceso de recuperación, aunque las autoridades no divulgaron un diagnóstico ni un parte médico adicional.

Tampoco se ha difundido la relación entre el herido y el acusado, si es que existía alguna. Los investigadores no precisaron si ambos se conocían antes de abordar el autobús ni si había otros pasajeros involucrados en la discusión.

El nombre de la víctima continúa bajo reserva, de acuerdo con la información transmitida por la fuerza policial. La falta de detalles oficiales también alcanza al posible motivo del enfrentamiento y a las circunstancias en las que se habría utilizado el arma.

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MARTA prohibió permanentemente el acceso del acusado a su red

Además de enfrentar el proceso penal, Anderson fue sancionado de manera administrativa por la agencia de transporte. La Policía de MARTA afirmó que el acusado quedó vetado de forma permanente del sistema de transporte público que opera la entidad en Atlanta y zonas cercanas.

La medida impide que Anderson utilice los servicios de la agencia mientras avanza el caso judicial. Las autoridades no informaron si el acusado contaba con representación legal ni divulgaron la fecha de una eventual audiencia.

La Policía de MARTA mantiene a su cargo las pesquisas y pidió a quienes puedan aportar datos sobre el tiroteo que se comuniquen con la institución. CBS News Atlanta señaló que los investigadores aún buscan establecer qué desencadenó la confrontación dentro del autobús.

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El caso se conoció inicialmente la noche del jueves, cuando las autoridades confirmaron que un pasajero había sido herido de bala durante un trayecto de la ruta 115. Con la detención de Anderson, la investigación pasó a una nueva etapa, aunque aún quedan interrogantes sobre el desarrollo del altercado.