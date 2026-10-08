Cómo votar por correo en Texas en las elecciones de mitad de mandato de 2026

La autoridad electoral de Texas fijó el 23 de octubre de 2026 como la fecha límite para recibir las solicitudes de voto por correo para las elecciones legislativas

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Las personas habilitadas para emitir su voto por correo en Texas tendrán hasta el viernes 23 de octubre de 2026 para hacer llegar su solicitud a la autoridad electoral de su condado. El plazo forma parte del calendario de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y alcanza únicamente a quienes cumplan con las condiciones específicas que establece el estado.

La normativa texana no habilita el voto postal para todos los electores registrados. CBS Texas informó que el mecanismo está restringido a determinadas situaciones personales, por lo que los votantes deben comprobar su elegibilidad antes de iniciar el trámite. La oficina del secretario de Estado de Texas también indicó que la solicitud debe ser recibida, y no solo enviada, antes de la fecha límite.

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Texas limita el voto por correo a seis situaciones específicas

Texas limita la boleta postal a mayores de 65 años, personas con discapacidad, electores fuera del condado y mujeres en período de parto (AP Foto/Bryon Houlgrave)

La legislación electoral de Texas permite pedir una boleta por correo a quienes tengan 65 años o más el día de la elección. También pueden solicitarla las personas que atraviesen una enfermedad o discapacidad que les impida votar presencialmente sin asistencia o sin riesgo para su salud.

El procedimiento abarca, además, a las votantes que prevean dar a luz dentro de las tres semanas previas o posteriores a la jornada electoral. La lista incluye a quienes estarán fuera de su condado durante todo el período de votación anticipada y el día de los comicios, así como a personas recluidas en una cárcel que mantengan su derecho al sufragio.

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Por otra parte, la información difundida por CBS Texas señala que pueden acogerse a esta modalidad quienes estén sujetos a internación civil bajo el Capítulo 841 del Código de Salud y Seguridad estatal. Las autoridades electorales recomiendan revisar las condiciones antes de completar el formulario, ya que la solicitud no sustituye el requisito de estar registrado para votar.

La solicitud debe llegar al condado antes del 23 de octubre

La solicitud de voto por correo en Texas vence el 23 de octubre de 2026 para las elecciones legislativas del 3 de noviembre (REUTERS/Shannon Stapleton)

La Solicitud de Boleta por Correo, conocida en inglés como Application for Ballot by Mail, debe enviarse al secretario de votación anticipada del condado donde la persona está registrada. El formulario puede descargarse desde el portal electoral estatal o pedirse a la oficina del secretario de Estado o a la autoridad electoral local, detalló la Secretaría de Estado de Texas.

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El organismo precisó que la documentación debe ser recibida antes del cierre habitual de atención de la oficina correspondiente o antes del mediodía, según cuál de los dos horarios sea posterior. Para la elección del 3 de noviembre, esa fecha es el 23 de octubre.

Las personas electoras pueden enviar la solicitud por correo, entregarla personalmente o remitirla por fax o correo electrónico. Sin embargo, la Secretaría de Estado advirtió que quienes opten por las dos últimas alternativas deberán enviar también el documento original firmado. Ese original tiene que ser recibido por el secretario de votación anticipada a más tardar el cuarto día hábil posterior al envío electrónico o por fax.

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La identificación debe coincidir con el registro electoral

Cada solicitud exige un número de identificación emitido por el estado. La oficina electoral indicó que se puede consignar el número de la licencia de conducir de Texas, la tarjeta de identificación personal estatal o el certificado de identificación electoral expedido por el Departamento de Seguridad Pública.

Si el votante no recibió ninguno de esos documentos, puede utilizar los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. La información debe coincidir con los registros electorales, porque una diferencia o la omisión del dato puede generar una observación en el trámite.

El estado cuenta con un sistema de seguimiento de boletas por correo dentro del portal para votantes. Allí, los solicitantes pueden verificar la recepción de su formulario y, en algunos casos, corregir problemas vinculados con el número de identificación. CBS Texas aseguró que otros errores requieren la presentación de una nueva solicitud.

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Las boletas deben enviarse antes del cierre de la jornada electoral

Las boletas completadas sin matasellos deben llegar a la autoridad electoral antes de las 19.00 del 3 de noviembre. En cambio, las que lleven matasellos pueden recibirse hasta las 17.00 del día siguiente, siempre que el sello postal demuestre que fueron enviadas antes de las 19.00 de la jornada electoral.

Para las boletas remitidas desde el exterior, el límite se extiende hasta el quinto día posterior a la elección, con el mismo requisito sobre el matasellos. La Secretaría de Estado aconsejó no esperar hasta último momento y solicitar un matasellos manual en la oficina postal para dejar constancia de la fecha de envío.

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Si la autoridad detecta un inconveniente en el sobre de devolución, debe notificarlo al votante. Los errores relacionados con identificaciones ausentes o que no coinciden pueden subsanarse mediante el rastreador estatal. Para otras observaciones, el elector debe completar el formulario de acción correctiva y entregarlo por correo o de manera presencial antes del sexto día posterior a la elección. Quienes ya hayan pedido una boleta postal también podrán anularla y votar en persona, indicaron las autoridades.