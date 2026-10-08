Mundo

Salamandras vs. humanos: por qué unos tienen la capacidad de regenerar extremidades y otros solo las cicatrizan

El investigador Junsu Kang explicó el mecanismo celular que distingue a los animales con esa facultad del resto, además de las razones por las que el organismo elige sellar la lesión en lugar de reconstruir el tejido perdido

Díptico con un pez cebra de franjas azules a la izquierda y una salamandra naranja sobre una piedra con musgo a la derecha.
Las salamandras y los peces cebra activan señales moleculares para reconstruir tejidos completos tras una lesión, a diferencia de la respuesta humana centrada en la cicatrización (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La razón de por qué los seres humanos no pueden regenerar brazos o piernas perdidos, a diferencia de las salamandras y algunos peces, fue explicada por el investigador Junsu Kang, profesor asociado de Biología Celular y Regenerativa, de la Universidad de Wisconsin-Madison, en un artículo publicado por The Conversation.

El análisis detalla cómo, tras una lesión, estos animales activan señales celulares y moleculares que reconstruyen tejidos completos, un proceso que en humanos termina habitualmente con la cicatrización. El estudio de esos mecanismos podría contribuir en el futuro a mejorar la reparación de tejidos en los seres humanos.

PUBLICIDAD

Las salamandras pueden reemplazar una pata con huesos, nervios, vasos sanguíneos y músculos, de acuerdo con Development. Mientras que el pez cebra es capaz de recuperar aletas dañadas y reparar partes de órganos como el corazón y el cerebro, según la revista científica.

El blastema reúne las células necesarias para reconstruir un tejido

Diagrama circular con seis fases numeradas por días que ilustran la regeneración del brazo de un anfibio y una leyenda explicativa
El blastema se forma cuando las células del animal dañado regresan a un estado menos especializado para multiplicarse y crear los tejidos necesarios (Gentileza, estudio Sistemas modelo para la regeneración: salamandras, publicado en Development)

Cuando una persona pierde una mano, el organismo cierra la lesión para impedir infecciones y genera una cicatriz. En los animales que regeneran partes de su cuerpo, la respuesta inicial también sella la herida, pero después comienza un mecanismo adicional de reconstrucción.

Las células cercanas al daño se comunican entre sí. Algunas transmiten señales que activan a otras, mientras que las que son receptoras producen el material necesario para sustituir el tejido ausente; ese intercambio permite que el organismo avance más allá de la simple reparación de la lesión.

PUBLICIDAD

En salamandras y peces cebra, las células existentes vuelven temporalmente a un estado menos especializado. Así forman un blastema, definido como una zona de construcción temporal llena de unidades celulares que se multiplican para aportar los elementos requeridos por el tejido perdido.

Ese conjunto celular debe cumplir varias tareas a la vez. No alcanza con fabricar células nuevas: deben organizarse para dar a la extremidad su tamaño y su forma, además de transformarse en hueso, músculo, vasos sanguíneos u otros tejidos según corresponda.

Las células deben saber qué parte falta y cuándo detenerse

Un tritón de tono pardo con manchas anaranjadas nada en el agua sobre piedras y vegetación acuática.
Las señales transmitidas por los nervios participan en la orden de reparación corporal e intervienen directamente en la formación del blastema (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconstrucción exige que las células conserven información sobre su origen: aquellas destinadas a formar hueso no se convierten en músculo y las que deben generar vasos sanguíneos no adquieren otra función.

También necesitan reconocer el límite de su crecimiento tal como lo detalla la información publicada en Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. Kang advierte que “debe reemplazar únicamente la parte faltante”, sin crear una extremidad adicional sobre la existente.

El control de la multiplicación celular resulta determinante porque un crecimiento sin freno podría causar cáncer. Los animales con gran capacidad regenerativa cuentan con mecanismos para activar el desarrollo cuando hace falta y detenerlo al completar la reposición del tejido.

Según un trabajo publicado en Zebrafish, los nervios intervienen de manera directa en ese control, ya que después de una lesión envían mensajes que ayudan a formar el blastema. Cuando las señales nerviosas son insuficientes, el proceso puede ralentizarse, detenerse o impedir su crecimiento.

Los nervios pueden impulsar la formación de una extremidad adicional

Dos peces cebra con rayas azules y plateadas nadan entre plantas acuáticas verdes y rocas cubiertas de musgo.
La capacidad regenerativa en las aletas pectorales de los peces cebra machos disminuye para priorizar el desarrollo de estructuras dedicadas a la reproducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de los nervios llega al punto de que los científicos comprobaron que redirigir uno hacia una herida puede provocar la aparición de una extremidad extra. El dato muestra que esas conexiones no solo transmiten sensibilidad o movimiento, sino que participan de las instrucciones que ordenan la reparación corporal.

La diferencia con los seres humanos no implica una ausencia total de regeneración. La renovación de la piel y la sangre, así como la recuperación parcial del hígado, demuestran que el cuerpo conserva facultades para reponer determinados tejidos.

Sin embargo, esos mecanismos no se extienden a un brazo o una pierna completa. Los investigadores todavía intentan determinar las razones por las cuales los humanos no activan un programa equivalente al que poseen los animales regeneradores.

El pez cebra aporta una posible clave: sus aletas suelen recuperarse de forma eficaz, aunque las aletas pectorales de los machos adultos presentan una capacidad menor. De acuerdo con la revista científica Developmental Cell, en ellas se desarrollan estructuras que ayudan a la reproducción, y su mantenimiento podría limitar la regeneración.

La evolución puede priorizar funciones que reducen la regeneración

Salamandra de color naranja brillante con manchas rojas sobre un lecho de musgo verde y fragmentos de madera.
La investigación sobre los mecanismos de reparación de especies animales busca identificar reglas básicas para mejorar la regeneración de tejidos en seres humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este caso sugiere que la evolución implica compensaciones entre distintas funciones. Una característica que favorece la supervivencia o la reproducción en determinados animales puede tener como consecuencia una menor capacidad para volver a formar una parte del cuerpo.

La investigación intenta precisar qué señales hacen que las células ya presentes cambien de identidad, cómo distinguen lo que deben reconstruir y de qué manera reciben la orden de frenar.

El laboratorio del especialista llamado Kang Lab, estudia cómo los nervios regulan la regeneración y de qué modo una lesión activa los genes necesarios. Deneen Wellik investiga la función de ciertos genes en ese proceso, mientras que Ken Poss analiza si las lecciones obtenidas de animales regeneradores podrían trasladarse a mamíferos.

El objetivo de estos trabajos es identificar las reglas básicas que permiten recomponer tejidos para poder contribuir a mejorar su reparación en humanos.

Temas Relacionados

reconstrucciónNewsroom BUESalamandraPez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un buque cisterna que navegaba frente a la costa de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”

La agencia marítima británica UKMTO no identificó el origen ni la bandera de la nave, aunque detalló que el incidente ocurrió a 94 kilómetros del país del Golfo Pérsico

Un buque cisterna que navegaba frente a la costa de Qatar informó que fue alcanzado por “múltiples proyectiles”

La ONU alertó que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950

“Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, un escenario en el cual se incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones”, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

La ONU alertó que El Niño seguirá fortaleciéndose y podría ser uno de los más intensos desde al menos 1950

Putin ofreció a Irán el apoyo de Moscú en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Medio Oriente

Según la agencia estatal iraní IRNA, el líder ruso afirmó que Teherán “puede estar seguro de que Moscú también está dispuesto a desempeñar un papel y brindar asistencia en este sentido”

Putin ofreció a Irán el apoyo de Moscú en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Medio Oriente

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

Según documentos internos rusos interceptados por la inteligencia ucraniana, Moscú planea golpear para destruir sus capacidades de generación, transmisión e importación de electricidad y aislar sus centrales nucleares de la red nacional

Ucrania afronta el plan de Rusia para aplastar su sistema energético y vaciar sus ciudades

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial

Este jueves, Maros Sefcovic buscará evitar una escalada económica que perjudique a ambas partes. El bloque acumuló el año pasado un déficit comercial con Beijing de cerca de USD 1.100 millones diarios, que Bruselas atribuye a prácticas “desleales” por parte del gigante asiático

El jefe de Comercio de la UE llega a China con el objetivo de rebajar las tensiones económicas y evitar una guerra comercial
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rosalía revela cómo Bono le contó que U2 le iba a dedicar una canción: “Me escribió y me preguntó si algunas palabras tenían sentido en español”

Rosalía revela cómo Bono le contó que U2 le iba a dedicar una canción: “Me escribió y me preguntó si algunas palabras tenían sentido en español”

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 8 de octubre de 2026

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Mataron con un machete a un hombre en Corrientes y sospechan de una disputa entre bandas

Colfecar pide suspender cobro de $4.235 por tonelada en Buenaventura y alerta por mayores costos logísticos

DEPORTES

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

Una influencer china fue descalificada del Maratón de Berlín por subirse a una bicicleta durante la carrera: las escandalosas fotos

Otro golpe inesperado para George Russell: por qué largará último en el GP de Singapur de Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

Matthew Lillard cuestionó el molde de Hollywood tras más de tres décadas: “Creo que buscan a alguien apuesto”

Matthew Lillard cuestionó el molde de Hollywood tras más de tres décadas: “Creo que buscan a alguien apuesto”

“Salí destrozado física y emocionalmente”: Glen Powell habló sobre el ritmo de trabajo que lo llevó al límite en “The Running Man”

Mientras Michael Bay negocia su regreso a Transformers, Spielberg se suma a la película: “Supervisará todos los aspectos creativos”

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

Sebastian Stan aún no ha visto ‘Vengadores: Doomsday’, pero está seguro de una cosa: “Será desgarradora, veremos quién llega al siguiente nivel”