Una familia hispana quedó gravemente herida tras ser atropellada durante una persecución policial en Nueva Jersey

Cámaras de seguridad de la zona residencial registraron el paso a alta velocidad de la policía y el posterior impacto de frente entre vehículos (ABC7)

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Una bebé de tres meses y sus dos padres quedaron en estado crítico el lunes por la tarde, luego de que un conductor con antecedentes penales los chocara de frente al intentar escapar de la policía en pleno barrio residencial de Linden, Nueva Jersey. La fiscalía general del estado ya investiga el incidente.

El episodio ocurrió cerca de las 14:45 del lunes en East Linden Avenue, en la intersección con Clinton Street.

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Darryl Petlock, de 48 años y oriundo de Keansburg, conducía una Jeep SUV a alta velocidad cuando intentó esquivar una camioneta pickup y se metió en el carril contrario. Fue ahí cuando impactó contra el Civic donde viajaban los tres heridos graves, según la reconstrucción de ABC7.

Un choque frontal en Linden dejó a tres personas en estado crítico, entre ellas un bebé de tres meses (CBS News)

La colisión resultó tan violenta que hizo girar 180 grados al automóvil. En el asiento trasero iba la bebé, quien fue extraída de los restos del vehículo por agentes policiales.

Las tres víctimas son familiares y fueron identificadas como José Majano Rodríguez, un hombre de 29 años; Gabby Guzmán, de 33; y la hija de ambos, llamada Samantha.

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Todos fueron trasladados de urgencia al University Hospital de Newark, donde los padres siguen con pronóstico reservado al sufrir múltiples fracturas óseas y traumas severos. Mientras que la pequeña permanece en estado de coma debido al fuerte impacto.

Según la Fiscalía del condado de Union, Petlock enfrenta dos cargos por eludir a la autoridad, cinco cargos de agresión agravada durante una fuga y tres cargos de agresión mediante vehículo de motor. También resultó herido y fue hospitalizado tras ser detenido en el lugar. Un cuarto adulto involucrado en el accidente sufrió lesiones que no comprometieron su vida.

Los agentes policiales rescataron a la niña del interior del automóvil destrozado tras la colisión (CBS News)

La fiscal general del estado abrió una investigación formal

La Fiscalía General de Nueva Jersey, encabezada por la fiscal Jennifer Davenport, confirmó que abrió una investigación sobre el accidente. Su oficina no hizo mención explícita de la participación policial, aunque habitualmente interviene en incidentes donde agentes de las fuerzas del orden estuvieron presentes en accidentes o tiroteos.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía del condado de Union y la División de Justicia Criminal del estado. El alcalde de Linden, Derek Armstead, confirmó que Petlock era perseguido por la policía desde otra ciudad cercana cuando ocurrió el impacto, aunque las autoridades no precisaron dónde comenzó esa persecución policial ni qué la originó.

El Departamento de Policía de Linden se limitó a señalar que “las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación” y no confirmó formalmente que se tratara de una persecución.

Un video de cámara de seguridad residencial captó la secuencia previa al choque: se ve un patrullero avanzar a alta velocidad por Linden Avenue mientras los autos a su alrededor se orillaban para cederle el paso. Momentos después, la SUV de Petlock aparece en escena.

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La Fiscalía del condado de Union presentó múltiples cargos de agresión agravada contra el imputado. (ABC7)

Los vecinos cuestionaron la decisión policial de perseguir en zona residencial

La escena que encontraron los vecinos fue perturbadora: restos de carrocería desparramados sobre el asfalto y la silla de la bebé abandonada en medio de la calle. Algunos testigos vieron cómo los agentes sacaban a la niña del vehículo destrozado.

Natalie Evertsz, vecina de la cuadra, describió lo que le relataron sobre el momento del impacto para NBC New York: “El sospechoso intentaba huir y escapar de la policía. Para hacerlo, trató de esquivar ese vehículo rojo y chocó de frente contra el otro auto”.

Vecinos vieron la silla de seguridad para bebé sobre el asfalto tras el choque en Linden Avenue (NBC News)

Su propio automóvil blanco, estacionado en la vereda, también fue golpeado por el Honda luego del impacto. “Esta es la segunda vez que me chocan el auto estando estacionado frente a mi casa”, señaló. “No tiene sentido poner en peligro a civiles para atrapar a una sola persona”.

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Margaret Moreno, otra testigo, contó al canal ABC7 que circulaba por la zona con su nieto cuando sintió que su auto se sacudía por el paso veloz de los patrulleros. Instantes después se produjo el choque.

Residentes del barrio cuestionaron los peligros de ejecutar persecuciones policiales en áreas habitacionales (NBC News)

Petlock cargaba con una condena previa por homicidio agravado

Los antecedentes de Petlock agravan el cuadro. Según registros judiciales citados por NJ.com, es un convicto que cumplió condena en una prisión estatal por homicidio agravado.

En 2012 mató a una mujer de 40 años en Middletown y luego incendió la vivienda que ella alquilaba, según informó la Fiscalía del condado de Monmouth.

Darryl Petlock impactó de frente contra un vehículo mientras intentaba escapar de la policía. Además, ya contaba con antecedentes penales (NBC News)

Una mujer presente dijo haber creído que la bebé había sido expulsada del asiento al ver la sillita vacía en la calle. Pero la versión de Joanne Legair al canal CBS News planteó: “La niña parecía estar bien, pero la adulta en el auto parecía estar muy herida”. Familiares de las víctimas se acercaron el martes al lugar del accidente.

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