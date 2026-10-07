Más de 1.000 millones de viajeros ya fueron verificados con reconocimiento facial en Estados Unidos: cómo funciona el control

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos verificó la identidad de más de 1.000 millones de viajeros con biometría facial. (Opy Morales)

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó el 5 de octubre que verificó la identidad de más de 1.000 millones de viajeros mediante biometría facial en controles aéreos, terrestres y marítimos. Según CBP, el sistema forma parte de la política federal de registro de entradas y salidas y alcanza a pasajeros que cruzan aeropuertos internacionales, puertos marítimos y puestos fronterizos.

La agencia indicó que la tecnología de reconocimiento facial funciona en todos los aeropuertos estadounidenses con llegadas internacionales, incluidos los puntos de preautorización migratoria fuera del país, y en las salidas de 66 aeropuertos. De acuerdo con CBP, el sistema registra una precisión superior al 98% y permitió detectar más de 600.000 casos de permanencia vencida y más de 2.300 intentos de suplantación de identidad desde 2018.

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El anuncio se produjo después del aniversario número 25 de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que impulsaron cambios en la política fronteriza de Estados Unidos. Según CBP, las recomendaciones de la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas contra Estados Unidos y varias leyes federales respaldaron la creación de un sistema automatizado para registrar la entrada y salida de viajeros no ciudadanos.

Qué es la biometría facial de CBP y cómo se utiliza en Estados Unidos

La biometría facial es un sistema que compara una fotografía tomada durante el control migratorio con imágenes disponibles en documentos de viaje y bases de datos oficiales. Según CBP, la herramienta busca confirmar que el pasajero presentado ante un agente coincide con la identidad asociada a su pasaporte, visado u otro documento habilitado para viajar.

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El proceso se aplica en controles de llegada y salida, según el tipo de instalación. De acuerdo con CBP, la imagen capturada se contrasta con una fotografía existente, que puede proceder del pasaporte, de una solicitud de visado o de un registro oficial previo. La agencia sostuvo que ese mecanismo permite detectar discrepancias entre la persona y la documentación que presenta.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza administra el programa de entrada y salida biométrica desde 2013. Según CBP, el Congreso le asignó entonces la responsabilidad de identificar a cada persona no ciudadana que ingresa o abandona Estados Unidos, una tarea que antes estaba distribuida entre distintos organismos federales.

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Diane J. Sabatino, comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Operaciones de Campo de CBP, afirmó en un comunicado de la agencia emitido desde Washington que la verificación de más de 1.000 millones de viajeros mediante biometría facial responde al mandato federal de control de entradas y salidas. “La verificación precisa de la identidad de más de 1.000 millones de viajeros en los ámbitos aéreo, terrestre y marítimo con biometría facial representa un logro histórico para CBP y el Departamento de Seguridad Nacional”, indicó.

El sistema de reconocimiento facial de CBP registró una precisión superior al 98% y detectó más de 600.000 casos de permanencia vencida desde 2018. (Transportation Security Administration)

En qué aeropuertos, puertos y fronteras opera el reconocimiento facial

La agencia informó que la biometría facial está disponible en todos los aeropuertos de Estados Unidos que reciben vuelos internacionales. Esa cobertura incluye las instalaciones de preautorización migratoria, donde los viajeros completan el control estadounidense antes de embarcar en otro país con destino al territorio norteamericano, según CBP.

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En el caso de las salidas aéreas, el programa ya funciona en 66 aeropuertos. De acuerdo con CBP, esos controles permiten registrar la salida de viajeros no ciudadanos y contrastar esa información con las entradas autorizadas. La agencia no publicó en el comunicado una lista actualizada de las terminales incluidas ni el número de pasajeros procesados en cada una.

El sistema también se extendió a 42 puertos marítimos. Según CBP, 25 de esas instalaciones cuentan con controles de desembarque para cruceros de circuito cerrado, que son itinerarios que comienzan y terminan en el mismo puerto estadounidense. La agencia añadió que amplió acuerdos de intercambio de datos con empresas de cruceros para incorporar información de pasajeros a los procedimientos de identidad.

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En las fronteras terrestres, CBP instaló la tecnología en todos los carriles peatonales de los puertos de entrada situados en las fronteras sur y norte. De acuerdo con CBP, el organismo comenzó además a desplegar equipos en carriles vehiculares de determinados puntos de control, aunque no precisó cuáles son los cruces seleccionados ni la cantidad de dispositivos en funcionamiento.

Cuántos casos de permanencia vencida y suplantación detectó CBP desde 2018

Desde 2018, la agencia identificó más de 600.000 casos de viajeros que permanecieron en Estados Unidos más tiempo del autorizado, según CBP. Esa categoría incluye a personas no ciudadanas cuya salida no quedó asentada dentro del plazo previsto por las autoridades migratorias.

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CBP también informó que localizó a más de 2.300 personas que intentaron presentarse con una identidad diferente de la propia. Según el comunicado de CBP, esos casos involucran a viajeros que presuntamente utilizaron documentación de otra persona o buscaron atravesar el control con una identidad que no coincidía con la imagen disponible en los registros oficiales.

La agencia no ofreció en su informe un desglose sobre la cantidad de casos detectados en aeropuertos, puertos marítimos, fronteras peatonales o carriles para vehículos. Tampoco especificó cuántos de los más de 600.000 registros derivaron en procedimientos migratorios posteriores, de acuerdo con la información publicada por CBP.

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El programa se vincula con las medidas de control fronterizo desarrolladas tras los atentados de 2001. Según CBP, varias normas posteriores exigieron al Gobierno federal implementar una base de datos biométrica de entrada y salida, con el fin de contar con registros de los movimientos de viajeros no ciudadanos.

La tecnología biométrica de Estados Unidos funciona en todos los aeropuertos internacionales, 42 puertos marítimos y en los pasos fronterizos peatonales. (Opy Morales)

Cuánto dinero recibirá CBP para ampliar los controles biométricos

La expansión del programa contará con USD 673 millones destinados a los sistemas biométricos de entrada y salida, según CBP. Los recursos fueron asignados mediante la One Big Beautiful Bill Act, promulgada en julio de 2025, de acuerdo con el comunicado de la agencia.

CBP prevé utilizar esos fondos para ampliar la biometría facial en controles de ingreso vehicular y en los procesos de embarque de tripulantes y pasajeros. Según CBP, el plan contempla una extensión progresiva a los puertos de entrada del país, aunque la agencia no difundió fechas concretas ni el orden de las instalaciones que recibirán los equipos.

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El organismo también realiza pruebas de salida peatonal en un puesto fronterizo del suroeste junto con la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). De acuerdo con CBP, el ensayo evalúa cámaras capaces de capturar imágenes de personas que salen de Estados Unidos a paso normal.

CBP informó además que analiza una prueba similar para la salida de vehículos, junto con el DHS y empresas tecnológicas. Según CBP, esa evaluación permitiría medir la capacidad de los equipos para verificar la identidad de los ocupantes de automóviles que abandonan el país, aunque todavía no se informó una ubicación ni una fecha de inicio.

Los ciudadanos estadounidenses pueden rechazar la fotografía facial

Los ciudadanos estadounidenses y los viajeros elegibles pueden solicitar un control manual de documentos en lugar de participar del proceso de biometría facial. Según CBP, el pasajero debe comunicar esa decisión a un agente y será procesado bajo los requisitos migratorios y documentales habituales para el ingreso al país.

La agencia afirmó que elimina las fotografías de ciudadanos estadounidenses dentro de las 12 horas posteriores a la verificación de identidad. De acuerdo con CBP, las imágenes de viajeros no ciudadanos ingresan al Sistema de Gestión de Identidad Biométrica del DHS como registro de una entrada o una salida.

El reconocimiento facial también se incorporó a otros programas, entre ellos la modernización de Global Entry. Según CBP, esa iniciativa prueba sistemas de verificación “en movimiento” para miembros del programa en algunos puntos de acceso, mientras el Procesamiento Mejorado de Pasajeros se aplica a ciudadanos estadounidenses en determinados ingresos.

Para los viajeros, la ampliación supone que una fotografía puede formar parte del control en más aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. Según CBP, la opción de revisión manual permanece disponible para ciudadanos estadounidenses y viajeros habilitados, mientras la agencia prepara nuevas pruebas para vehículos y controles de salida.