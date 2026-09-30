El Tesoro de Estados Unidos inscribirá automáticamente a niños elegibles en las Cuentas Trump

Las normas temporales prevén incorporar más de 60 millones de cuentas en el año 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque).

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzará este 1 de octubre a inscribir automáticamente a los niños elegibles en las Cuentas Trump, un programa de inversión con beneficios fiscales creado por la administración del presidente Donald Trump. La medida busca ampliar de manera sustancial un esquema que exigía a padres o tutores realizar el trámite de inscripción.

Las normas temporales, publicadas esta semana en el Registro Federal, prevén que la inscripción automática incorpore más de 60 millones de cuentas en 2026 y que, en los años siguientes, sume cerca de 2 millones por cada cohorte anual de nacimientos.

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Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó el 15 de septiembre, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, que el número de cuentas podría pasar de entre 7 y 8 millones a 70 millones en un mes.

El Tesoro aseguró que el modelo fue diseñado tras resolver los problemas legales y administrativos que habían impedido una inscripción masiva cuando se lanzó el programa.

La inscripción automática reemplaza el trámite previo de las familias

Las cuentas de inversión con diferimiento fiscal están disponibles para menores de 18 años. Los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 pueden recibir un aporte inicial único de USD 1.000 del Gobierno federal.

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Las familias de menores nacidos fuera de ese período también pueden abrir una cuenta, aunque no accederán a ese depósito federal. Sin embargo, se pueden realizar aportes de hasta USD 5.000 anuales.

Hasta ahora, los adultos responsables debían presentar el formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS), ya fuera a través de la declaración fiscal, del sitio web del organismo o de la aplicación móvil de las Cuentas Trump, disponible desde el 4 de julio, precisó CNBC.

El documento oficial del Tesoro explicó que la nueva modalidad eliminará este requisito en la mayoría de los casos, aunque el formulario y la vía digital seguirán disponibles para excepciones poco frecuentes.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, proyectó ante el Congreso una expansión del programa a 70 millones de cuentas en un mes (REUTERS/Aaron Schwartz).

Los donantes pidieron que las contribuciones alcancen a todos los niños elegibles

De acuerdo con el aviso del Tesoro recogido por CBS News, una de las razones para implementar la inscripción automática fueron las solicitudes de los donantes elegibles.

“Las partes interesadas han expresado que los donantes elegibles prefieren que sus contribuciones lleguen a todos los niños, no solo a aquellos cuyos padres tienen la capacidad de participar”, escribió el organismo.

El departamento calcula que esta modalidad facilitará donaciones colectivas por miles de millones de dólares al año para decenas de millones de menores, informó CBS News.

Entre los aportes anunciados para las Cuentas Trump figura el compromiso de Michael y Susan Dell, quienes destinarían USD 6.250 millones para niños nacidos entre 2016 y 2024 que residan en códigos postales donde el ingreso medio de los hogares sea inferior a USD 150.000.

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A su vez, más de 50 empresas ofrecieron realizar contribuciones para los hijos de sus empleados.

Los menores nacidos entre 2025 y 2028 recibirán un aporte gubernamental inicial de USD 1.000 (REUTERS/Kevin Lamarque).

La consulta pública alertó que el trámite podía excluir a familias con menos recursos

La inscripción voluntaria había registrado una adhesión limitada entre las familias de ingresos bajos y medios. Un informe de la organización sin fines de lucro Commonwealth, citado por CNBC, indicó que solo el 5% de los hogares con ingresos anuales de hasta USD 80.000 había abierto una cuenta.

Según el comunicado del Tesoro recogido por CBS News, durante la consulta pública, diversos ciudadanos señalaron que exigir una decisión expresa de un adulto reduciría la participación, especialmente entre quienes no presentan declaraciones de impuestos, las familias poco familiarizadas con esos procedimientos y los hogares con menos tiempo o recursos.

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Además, plantearon que ningún menor elegible “debería perder la oportunidad de recibir contribuciones o crecimiento de la inversión simplemente porque ningún adulto haya completado una elección”.