Florida eleva a USD 15 su salario mínimo y prepara ajustes por inflación

El salario mínimo de Florida subió a USD 15 por hora como parte de la escala aprobada por los votantes en 2020 (AP foto/Rebecca Blackwell)

Guardar

El salario mínimo de Florida subió a USD 15 por hora este miércoles 30 de septiembre, el último tramo de una escala de aumentos aprobada por los votantes en 2020.

La nueva tarifa, que duplica el mínimo federal de USD 7,25 vigente desde julio de 2009, alcanza a los trabajadores sin propinas; quienes las reciben deben percibir un salario directo de al menos USD 11,98 por hora.

PUBLICIDAD

El incremento de USD 1 respecto de la tarifa anterior puede añadir USD 2.080 anuales al ingreso bruto de una persona que trabaja 40 horas semanales durante 52 semanas.

La cifra no contempla impuestos, ausencias ni variaciones de jornada. NBC Miami informó que el alza constituye la última prevista por el calendario fijado en la Enmienda 2.

Los empleadores deben completar USD 15 por hora cuando las propinas no alcanzan

Los empleadores pueden computar hasta USD 3,02 por hora en propinas para cumplir el mínimo aplicable al personal que las recibe, como meseros y bartenders. Por eso, el pago directo exigido para ese grupo quedó en USD 11,98.

El incremento del salario mínimo a USD 15 por hora en Florida beneficia de forma directa a cerca de 1,2 millones de trabajadores, con especial impacto en el sector gastronómico y de servicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las gratificaciones no cubren la diferencia, la empresa debe abonar el monto necesario para que la remuneración total alcance los USD 15 por hora.

PUBLICIDAD

La medida impacta a cerca de 1,2 millones de trabajadores de Florida, según Fox 13. Con la entrada en vigor de la nueva tarifa, Florida se convirtió en el estado número 18 con un salario mínimo estatal de al menos USD 15 por hora, de acuerdo con CBS12.

La Enmienda 2 cerró un cronograma de seis años y dará paso a ajustes por inflación

La Enmienda 2, aprobada en las elecciones de 2020 con algo más del 60 % de los votos, elevó el salario mínimo estatal a USD 10 el 30 de septiembre de 2021.

Desde entonces, la norma estableció incrementos anuales de USD 1 hasta alcanzar la tarifa actual. Antes de que los votantes aprobaran la reforma constitucional en noviembre de 2020, el mínimo de Florida era de USD 8,56 por hora.

PUBLICIDAD

A partir del 30 de septiembre de 2027, el monto se actualizará cada año según la inflación, como establecía el sistema anterior a la enmienda.

Con la entrada en vigor de la Enmienda 2, comercios y empresas de Florida evalúan ajustes en sus presupuestos, horarios y estructuras de costos para absorber el nuevo piso salarial (Imagen Ilustrativa Infobae)

ClickOrlando señaló que la referencia será la evolución del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos, conocido como CPI-W por sus siglas en inglés.

El abogado de Orlando John Morgan, fundador de Morgan & Morgan, encabezó la campaña a través del comité político Florida For A Fair Wage.

La firma sostuvo que destinó millones de dólares a impulsar la propuesta. Morgan calificó la iniciativa como una lucha “moral, ética y religiosa” contra los llamados “salarios de esclavitud”.

PUBLICIDAD

Restaurantes y comercios revisan precios, turnos y dotaciones de personal

El notorio aumento reavivó el debate sobre cómo las compañías absorberán el mayor costo laboral.

Samantha Padgett, vicepresidenta de relaciones gubernamentales y asesora jurídica general de la Florida Restaurant & Lodging Association, afirmó que los negocios deberán reevaluar de forma constante sus operaciones. “Cuando sus costos suben, tienen que hacer ajustes constantemente”, dijo.

Padgett citó entre las alternativas la revisión de las contrataciones, los horarios de atención y la automatización. Algunos restaurantes también podrían trasladar una parte del incremento a los precios de sus menús.

En paralelo, la candidata demócrata al Senado de Estados Unidos Angie Nixon incorporó a su campaña la propuesta de un salario mínimo federal de USD 25.

PUBLICIDAD

El economista de la Universidad de Florida Central (UCF) Sean Snaith advirtió que un salario mínimo situado por encima de la remuneración de mercado puede generar una mayor oferta de trabajadores que de puestos disponibles.

“Cuando el salario mínimo se fija por encima del salario de mercado, eso va a crear un excedente de mano de obra”, afirmó en declaraciones recogidas por News 6.

Rick Harper, también economista, planteó que algunos empleadores pueden recortar horas o reducir las vacantes iniciales ante una suba de sus costos.

En ese sentido, señaló que esos puestos suelen ser una puerta de entrada al mercado laboral para jóvenes y miembros de minorías.

Pequeños negocios y restaurantes en Florida revisan sus esquemas de contratación y precios de cara a la última fase del cronograma de aumentos aprobado por los votantes en 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alza salarial también incrementa el valor de las horas extra

El nuevo piso de USD 15 por hora eleva, a su vez, la base sobre la que se calculan las horas extra. Johan Gutierrez, director ejecutivo y fundador de Oceanview Financials, sostuvo que algunas empresas pueden limitar ese tipo de jornadas o ajustar sus plantillas.

PUBLICIDAD

Un aumento de USD 1 por hora para 20 empleados equivale a unos USD 800 adicionales por semana si cada uno trabaja 40 horas.

En Pensacola, Collier Merrill, presidente de Great Southern Restaurants, estimó que la suba añadirá USD 800.000 a la nómina de su compañía, que emplea a 400 personas.

Su cálculo parte de un promedio de 2.000 horas de trabajo anuales por empleado y considera que el ajuste puede presionar al alza los salarios de categorías que ya cobraban por encima del mínimo.

La reacción entre los pequeños empresarios no es homogénea. Bruce Camacho, propietario de Cycle Joint en Palafox Street, sostuvo que una remuneración justa contribuye a retener personal, mientras que otros comercios anticipan cambios en sus costos, horarios y decisiones de contratación a medida que entren en vigor los próximos ajustes vinculados a la inflación.

PUBLICIDAD