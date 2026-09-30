Los Ángeles tiene un LAPD cada vez más latino, pero las grabaciones expusieron que el racismo persiste dentro del departamento

Los agentes latinos constituyen más de la mitad de la plantilla del LAPD, mientras que la representación de policías negros disminuyó a menos del 9 % (Red 92)

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La creciente diversidad racial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no erradicó los prejuicios dentro de la institución.

Las grabaciones realizadas por el agente Daniel Flores durante 2024 expusieron presuntos comentarios racistas, homófobos y sexistas de integrantes de una unidad que evalúa a aspirantes a policías. El caso retomó el debate sobre la cultura interna de una fuerza que ya no tiene mayoría blanca.

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El escándalo coincide con una transformación demográfica del departamento. Los agentes latinos constituyen más de la mitad de los cerca de 8.500 policías del LAPD, mientras que los policías negros representan menos del 9 % de la plantilla.

Entre enero y septiembre de 2026, solo siete de los 241 graduados de la academia eran negros, frente a una proporción cercana al 80 % de graduados latinos.

El agente Daniel Flores grabó conversaciones en 2024 que expusieron comentarios discriminatorios dentro de la unidad de reclutamiento del Departamento de Policía de Los Ángeles (CBS LA)

Las cifras acercan la composición de la fuerza a la diversidad de la ciudad. Sin embargo, la denuncia de Flores plantea que incorporar a más agentes negros, latinos y asiáticos no basta para modificar prácticas y prejuicios que persisten en el LAPD.

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Audios de Flores con expresiones discriminatorias en la unidad de reclutamiento

Flores, un policía latino con 13 años de servicio, grabó decenas de conversaciones durante seis meses de 2024 y entregó los audios a la Oficina del Inspector General del departamento.

La investigación interna examinó expresiones atribuidas a miembros de la unidad de reclutamiento y evaluación de aspirantes, según informó Los Angeles Times.

Documentos de Asuntos Internos citados por Los Angeles Times indican que un agente negro preguntó si un mono se llamaba “Tyrone”, ante las risas de colegas latinos y asiáticos.

El informe también señala que una agente latina explicó cómo provocar el mayor dolor al golpear a una persona negra y afirmó: “Golpeas a las personas negras en el hígado: escuché que tienen hígados débiles”.

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El policía Daniel Flores presentó una demanda por represalias laborales tras sufrir sanciones y afrontar un proceso penal por sus grabaciones (LAPD)

La pesquisa consignó además que un sargento asiático permaneció presente mientras subordinados utilizaban términos como “medianoche” y “chocolate, chocolate” para describir el tono de piel de otras personas.

Los hallazgos pusieron bajo revisión la convivencia laboral y los mecanismos de supervisión en una dependencia decisiva para la incorporación de nuevos policías.

Nueva demanda de Flores por represalias y causa penal

La semana anterior, Flores presentó una nueva demanda contra la ciudad de Los Ángeles, que amplió una acción previa.

El agente sostiene que sus superiores tomaron represalias contra él después de que registró y denunció los comentarios escuchados durante su trabajo.

De acuerdo con la demanda, funcionarios del departamento recomendaron una suspensión de 22 días sin salario.

La investigación interna examinó testimonios sobre faltas de respeto y expresiones sobre el tono de piel entre los evaluadores de aspirantes (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Flores intentó conservar su puesto, pero decidió retirarse ante un ambiente laboral que, según su presentación judicial, se volvió cada vez más hostil.

También acusó a autoridades del LAPD de impulsar un proceso penal por presuntamente infringir una ley de California que prohíbe grabar conversaciones confidenciales sin consentimiento.

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El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, presentó inicialmente 16 cargos graves, que luego redujo a 16 delitos menores. Ese cambio reduce la posibilidad de que el agente reciba una pena de prisión.

El teniente Elpidio Orozco, vocero del LAPD, no respondió preguntas puntuales sobre el expediente.

En un comunicado, el departamento afirmó que toma las acusaciones “con seriedad”, aunque aclaró que no puede pronunciarse sobre medidas disciplinarias individuales porque tanto el caso como los procedimientos de personal siguen abiertos.

Reformas posteriores a Rodney King sin eliminar las denuncias de racismo

El Departamento de Policía de Los Ángeles adoptó capacitaciones sobre prejuicios tras los conflictos sociales derivados del caso Rodney King en 1992 (AP)

El caso ocurre pese a que el LAPD adoptó durante décadas programas de diversidad, evaluaciones psicológicas y capacitaciones para detectar prejuicios inconscientes.

La institución también envía a agentes nuevos y veteranos al Museo de la Tolerancia y desplegó reclutadores en universidades históricamente negras del sur y la costa este de Estados Unidos.

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Esas medidas respondieron a una larga historia de conflictos entre la policía y las comunidades racializadas de Los Ángeles.

Durante gran parte del siglo XX, el departamento estuvo dominado por hombres blancos y aplicó tácticas agresivas en barrios de minorías étnicas.

Las tensiones provocaron levantamientos en la década de 1960 y volvieron a estallar en 1992, tras la golpiza contra el automovilista negro Rodney King.

En ese período salieron a la luz mensajes de agentes con insultos racistas y referencias a “romper cabezas”.

Las demandas judiciales y los decretos de consentimiento posteriores llevaron al departamento a ampliar el reclutamiento de policías negros, latinos y asiáticos, con el objetivo de recomponer la confianza de las comunidades afectadas por abusos y discriminación.

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Un estudio sobre la Policía Metropolitana de Londres detectó una postura a la defensiva ante consultas sobre el racismo estructural (REUTERS/Aude Guerrucci)

“El racismo es como el virus del herpes en el cuerpo del LAPD: puedes suprimirlo con un buen jefe, pero en cuanto se va, vuelve a aparecer”, afirmó Rice.

Resistencia ante el racismo estructural en la policía londinense

Una investigación de 2024, elaborada por especialistas británicos sobre la Policía Metropolitana de Londres, cuerpo policial de la capital británica, concluyó que sus agentes se mostraban “sorprendentemente a la defensiva” frente a preguntas sobre racismo estructural.

Los autores señalaron que algunos cuestionaban las políticas de contratación orientadas a la diversidad y atribuían las críticas al perfilamiento racial a activistas, funcionarios electos y medios de comunicación.

“Las reacciones despectivas ante una pregunta sobre un asunto tan importante ponen de manifiesto un antagonismo insaluble que impide a cualquier organización aprender o desarrollar sus prácticas”, advirtieron los investigadores.

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El sociólogo Daniel Gascon, de la Universidad de Massachusetts Boston (universidad pública de Estados Unidos), coincidió en que aumentar la representación de grupos históricamente marginados no modifica automáticamente las jerarquías ni las prácticas de una institución.

Mayoría latina sin resolver las divisiones raciales dentro de la fuerza

Un análisis de prensa determinó que la mayoría de las personas abatidas por el LAPD desde 2016 eran hombres latinos (REUTERS/Joel Angel Juarez)

La discusión también abarca el uso de la fuerza. Un análisis de Los Angeles Times sobre tiroteos policiales desde 2016 determinó que, de unas 150 personas abatidas por el LAPD, al menos 94 eran hombres latinos.

En tres de cada cuatro de los casos en que la víctima mortal era un hombre latino, al menos uno de los policías que disparó también era latino.

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Agentes negros y latinos, en actividad y retirados, describieron profundas diferencias sobre la respuesta del departamento a las cuestiones raciales.

Varios policías negros afirmaron que aún enfrentan hostilidad y alusiones indirectas, como críticas a una supuesta reducción de los requisitos de ingreso a la academia. Según relataron, esos comentarios procedían de colegas negros y latinos.

Algunos agentes negros sostienen que parte de los policías latinos se considera únicamente víctima de discriminación y no posible reproductora de ella.

A su vez, agentes latinos consultados por el diario afirmaron que el LAPD priorizó durante años el ascenso de policías negros a puestos de mando, mientras la representación latina disminuía en los niveles jerárquicos superiores.

Alarma de Karen Bass por el descenso de policías negros en el LAPD

La alcaldesa Karen Bass advirtió sobre la falta de renovación generacional entre los policías afroamericanos del departamento de Los Ángeles (REUTERS/Mike Blake)

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, valoró que la cantidad de agentes latinos se acerque a la composición demográfica de la ciudad, pero expresó preocupación por la reducción de policías negros.

Bass, que trabajaba como organizadora comunitaria en el sur de la ciudad cuando ocurrió la golpiza a King, advirtió que muchos agentes afroamericanos están próximos a jubilarse y pocos jóvenes negros ingresan a la fuerza.

“Que esto haya ocurrido hace 30 años y que se hayan implementado nuevas políticas no es suficiente”, sostuvo Bass.

“Hay que asegurarse de que esas políticas se actualicen constantemente”. La investigación por las grabaciones, la demanda de Flores y los procedimientos internos del LAPD continúan abiertos.