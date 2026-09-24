Estados Unidos

El tren automatizado de LAX vuelve a retrasarse y ahora apunta a comenzar a operar en enero de 2027

La infraestructura ferroviaria aeroportuaria prevé habilitar el servicio el 6 de enero de 2027, después de completar un mes de ensayos consecutivos, revisiones independientes y controles municipales de seguridad

Los contratistas fijaron el 6 de enero de 2027 como nueva fecha de inicio del People Mover de LAX, una obra de USD 3.300 millones (REUTERS/Mike Blake)
Los contratistas fijaron el 6 de enero de 2027 como nueva fecha de inicio del People Mover de LAX, una obra de USD 3.300 millones (REUTERS/Mike Blake)
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La apertura del People Mover de LAX volverá a retrasarse. Sus contratistas ahora apuntan al 6 de enero de 2027 para iniciar el servicio de pasajeros de una obra de USD 3.300 millones.

El sistema busca aliviar la congestión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes de grandes eventos deportivos internacionales.

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Este debía comenzar a operar en 2023 y, más recientemente, las empresas responsables esperaban habilitarlo el mes próximo.

La nueva postergación se produjo tres meses después de la Copa Mundial de la FIFA y convierte al Super Bowl, que se disputará poco después en el cercano SoFi Stadium, en su próxima prueba de alta demanda antes de los Juegos Olímpicos. Los contratistas no se comprometieron a que el servicio comience en esa fecha.

La nueva postergación sitúa la apertura del tren del aeropuerto de Los Ángeles cerca de la fecha del Super Bowl en el SoFi Stadium (REUTERS/Mike Blake)
La nueva postergación sitúa la apertura del tren del aeropuerto de Los Ángeles cerca de la fecha del Super Bowl en el SoFi Stadium (REUTERS/Mike Blake)

Treinta días de pruebas y una conexión eléctrica pendiente

El tren debe superar treinta días consecutivos de pruebas satisfactorias, una revisión independiente y una evaluación de Los Angeles World Airports, la entidad municipal que administra LAX.

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También resta completar un acuerdo de servicios públicos con el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles.

La finalización contractual del proyecto está fijada para el 8 de diciembre. En una presentación realizada el 16 de septiembre, LAX Integrated Express Solutions, conocida como LINXS, sostuvo que necesitará más tiempo para completar las exigencias pendientes, según Los Angeles Times.

LINXS advirtió que la puesta en marcha podría volver a aplazarse: “No puede garantizarse que la fecha de disponibilidad del servicio de pasajeros no se retrase aún más”.

El consorcio y los requisitos de seguridad

Los representantes de la asociación público-privada no respondieron a las solicitudes de comentarios. El grupo reúne a Fluor, Balfour Beatty, ACS Infrastructure Development, Dragados USA, HNTB y otras compañías.

El sistema de transporte automatizado necesita superar treinta días consecutivos de pruebas operativas para recibir la aprobación final (REUTERS/Mike Blake)
El sistema de transporte automatizado necesita superar treinta días consecutivos de pruebas operativas para recibir la aprobación final (REUTERS/Mike Blake)

La administración aeroportuaria sostuvo que no inaugurará el sistema hasta que cumpla los estándares de seguridad. “Las pruebas de todas las vías, sistemas de señalización y vehículos son la práctica habitual de la industria para infraestructura automatizada de transporte aeroportuario de gran escala”, señaló Los Angeles World Airports.

El organismo añadió que no comprometerá los protocolos de seguridad porque su prioridad es entregar una red “segura, confiable y duradera” para Los Ángeles y los próximos eventos globales de la ciudad.

Las obras comenzaron en 2019. Una vez operativo, el tren conectará las terminales con un estacionamiento, el centro de alquiler de vehículos y el LAX/Metro Transit Center, ubicado sobre Aviation Boulevard.

El área destinada a viajes contratados por aplicación y taxis dejará el espacio próximo a la Terminal 1. Se trasladará a un sector cercano al centro de Metro cuando abra el People Mover.

Las autoridades del aeropuerto prevén que esa reorganización reduzca el tránsito en el circuito de 1 World Way, conocido por sus embotellamientos.

La reorganización de las áreas de taxis y viajes por aplicación busca reducir la congestión vehicular en el circuito principal de LAX (REUTERS/Mike Blake)
La reorganización de las áreas de taxis y viajes por aplicación busca reducir la congestión vehicular en el circuito principal de LAX (REUTERS/Mike Blake)

Una obra al 99% y las disputas por los retrasos

La construcción alcanzó el 99%, de acuerdo con una evaluación de la calificadora Fitch Ratings. Aun así, LINXS y los funcionarios del aeropuerto mantienen disputas sobre el cronograma y las compensaciones económicas que frenaron los últimos trabajos.

La empresa demandó recientemente a la ciudad y responsabilizó a Los Angeles World Airports por los retrasos. Un gran jurado concluyó, en cambio, que los problemas eran atribuibles en gran medida al contratista y no al aeropuerto.

Seth Lehman, director sénior de Fitch Ratings, indicó que las pruebas consecutivas de 30 días deberían comenzar en las próximas semanas. Los tenedores de bonos aceptaron unificar un vencimiento relevante del 8 de octubre con la fecha final del 8 de diciembre.

Las alternativas después del 8 de diciembre

A partir de ese día, Los Angeles World Airports podría rescindir el contrato si el proyecto no está terminado, aunque esa posibilidad parece poco probable.

Lehman explicó que, por encontrarse la obra tan cerca de su conclusión, el aeropuerto tendría incentivos para continuar con las partes actuales y terminarla.

La red de transporte conectará las terminales del aeropuerto con el centro de alquiler de vehículos y la estación de Metro (REUTERS/Mike Blake)
La red de transporte conectará las terminales del aeropuerto con el centro de alquiler de vehículos y la estación de Metro (REUTERS/Mike Blake)

LINXS considera que podría disponer de tiempo adicional más allá del 8 de diciembre si resuelve sus reclamos con la administración aeroportuaria.

Fitch Ratings puso bajo vigilancia negativa los bonos sénior por USD 1.200 millones del proyecto y rebajó su calificación a BB+, dentro del grado especulativo.

Shannon McCue, de Fitch Ratings, señaló que el nuevo calendario dio margen al consorcio porque ya no enfrenta un incumplimiento contractual inminente. La calificadora continúa evaluando la situación antes de emitir una nueva valoración.

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