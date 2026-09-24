El Senado rechazó por un voto una resolución para limitar los ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán

La medida buscaba exigir la retirada de las fuerzas estadounidenses salvo que el Congreso emitiera una declaración de guerra (EFE/ Jim Lo Scalzo ARCHIVO)

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El Senado rechazó el jueves una resolución para impedir que el presidente Donald Trump ordenara nuevos ataques contra Irán, aun cuando los republicanos expresan una creciente preocupación por la guerra de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El texto exigía que Trump retirara a las fuerzas estadounidenses de las acciones contra el régimen de Irán, a menos que el Congreso aprobara una declaración de guerra o una autorización militar específica. La propuesta obtuvo antes el aval de la Cámara de Representantes, aunque no alcanzó la mayoría necesaria en la cámara alta.

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Cuatro republicanos acompañaron a la mayoría demócrata: Rand Paul, de Kentucky; Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; y Thom Tillis, de Carolina del Norte. El senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, emitió el único voto de su partido contra el proyecto.

Tillis cambió su posición frente a votaciones anteriores y justificó su apoyo en la ausencia de una explicación oficial sobre los objetivos militares y una eventual salida del conflicto. “Tenemos que romper el ciclo”, afirmó el legislador, quien vinculó su decisión con el malestar de los votantes.

Luego, Paul, Collins y Murkowski ya habían respaldado iniciativas similares. Sus votos no alteraron la posición de la mayoría republicana, que sostuvo el respaldo a Trump. Entre los senadores que rechazaron el texto estuvieron Jon Husted, de Ohio, y Dan Sullivan, de Alaska, ambos en carreras electorales competitivas.

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Sullivan argumentó que una resolución de este tipo suponía apartar a las tropas de una zona de combate y sostuvo que ese paso no correspondía mientras militares estadounidenses permanecieran expuestos a enfrentamientos.

Dan Sullivan rechazó la resolución para limitar las operaciones de Donald Trump contra Irán (Reuters)

Además, el republicano John Kennedy, de Luisiana, también votó contra la medida, aunque pidió a la presidencia una explicación directa sobre el rumbo de la ofensiva.

La Cámara aprobó el proyecto en julio con 214 votos a favor y 208 en contra. Siete republicanos se unieron entonces a los demócratas, entre ellos Zach Nunn y Mariannette Miller-Meeks, representantes de Iowa.

Asimismo, la demócrata Pramila Jayapal, autora de la iniciativa en esa cámara, cuestionó el desenlace en el Senado. La propuesta constituía una resolución concurrente, por lo que no habría requerido la firma presidencial ni habría quedado sometida a un posible veto de Trump.

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Por su parte, el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, encabezó los intentos legislativos para que el Congreso se pronunciara sobre el conflicto iniciado el 28 de febrero. Kaine sostuvo que la facultad constitucional de declarar una guerra corresponde al Poder Legislativo y señaló que la votación permitió dejar registrada la posición de cada senador antes de noviembre.

Trump defendió las operaciones como un medio para debilitar al régimen iraní y evitar que desarrollara un arma nuclear. Un día antes de la votación, el mandatario pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que amenazó con “aniquilar” al país.

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Donald Trump justificó las acciones en territorio iraní bajo el argumento de frenar el programa nuclear de ese país (Reuters)

(Con información de AP y The Washington Post)