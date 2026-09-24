Clubes queer y latinos de Los Ángeles perdieron hasta 80% de sus ventas tras ser suspendidos de Instagram y Facebook

Instagram suspendió sin explicación las cuentas de varios locales nocturnos queer en California, lo que afectó las ventas de entradas y la comunicación con el público (REUTERS/Eduardo Munoz)

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Las cuentas de Club Cobra en Instagram fueron suspendidas sin explicación durante los últimos meses, una medida que también alcanzó a otros locales nocturnos queer de California y redujo su capacidad para vender entradas, difundir eventos y sostener el vínculo con su público.

En Catch One, las ventas de entradas cayeron hasta el 80%, según calculó su propietario, Mitch Edelson. La situación afectó especialmente a espacios frecuentados por personas LGBTQ+ latinas, negras y transgénero, según el Los Angeles Times, diario estadounidense.

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Marty Sokol, dueño de Club Cobra y Club Chico, detectó el problema el Día de Año Nuevo, cuando intentó publicar imágenes de la celebración de la noche anterior.

La página de Instagram de Cobra había desaparecido, pese a que, según afirmó, nunca había difundido material más explícito que folletos de fiestas aptos para todo público.

Meses sin respuesta de Meta y negocios invisibles en los buscadores

Durante meses, Sokol buscó respuestas de Meta, la empresa matriz de Instagram, sin recibir una explicación útil. En mayo también fueron dadas de baja las páginas de Club Chico y, para el primero de junio, habían quedado suspendidas todas las cuentas de Instagram de sus locales, junto con cerca de una docena de perfiles de empleados y promotores asociados.

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Las cuentas de Club Cobra y otros locales queer recuperan Instagram tras meses de suspensiones (Captura Google Maps)

Según el Los Angeles Times, los motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial llegaron a mostrar ambos clubes como negocios cerrados permanentemente.

Clientes habituales enviaron mensajes de condolencias a Sokol, convencidos de que los establecimientos ya no existían.

“Tu audiencia te busca y tú ya no estás”, dijo Sokol. “Durante 15 años desarrollamos cientos de miles de seguidores con los que pudimos crear comunidad. Después, sin aviso ni motivo, nos quitaron la capacidad de comunicarnos con ella”.

Las reglas de Meta y la moderación automatizada

Las restricciones afectaron a negocios con márgenes estrechos, para los cuales las redes sociales son un canal central de promoción.

Sokol sostuvo que la desaparición digital de una empresa puede resultar tan dañina como el cierre físico: “El mundo funciona con las redes sociales y, si no estás en Instagram, si tu negocio desaparece y se borra la dirección, no existes”.

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Los locales Club Cobra y Club Chico recuperaron el acceso a sus cuentas de Instagram luego de las consultas formuladas por el Los Angeles Times a Meta (Captura Google Maps)

Meta no ofreció declaraciones ni precisó las razones de las suspensiones cuando fue consultada por el Los Angeles Times.

Las normas de Instagram prohíben infracciones de propiedad intelectual, spam, contenido ilegal, discursos de odio, acoso, autolesiones, violencia gráfica e imágenes inapropiadas que puedan incluir desnudez o contenido sexual.

Según el Los Angeles Times, la compañía acordó un pago de USD 18.000 millones con estados de Estados Unidos para resolver denuncias que acusaban a Facebook e Instagram de perjudicar a menores.

Meta trasladó cada vez más tareas de moderación a sistemas de inteligencia artificial tras lanzar en marzo un nuevo software de detección de contenido, mientras despedía a miles de empleados dedicados a esa función.

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Daniel Roberts, portavoz de Meta, dijo a The New York Times que la empresa busca cometer menos errores en la aplicación de sus reglas y ayudar a las personas a proteger sus cuentas. “La inteligencia artificial está cumpliendo ambos objetivos”, afirmó.

Sokol cuestionó la falta de precisiones sobre las sanciones. “Podría haber un problema con las normas comunitarias, pero también podría ser simplemente una imagen de la gente bailando y divirtiéndose. O spam, porque a los robots no les gusta tu texto”, señaló. “Nada es específico, no te dicen cuál es el problema y no puedes responder”.

Las cuentas de Club Cobra en Instagram fueron suspendidas sin explicación durante los últimos meses (Captura Google Maps)

Apelaciones automatizadas y el caso de Catch One

El empresario no cree que Meta ataque deliberadamente a los locales queer, aunque observa con preocupación lo que considera un desplazamiento de las empresas tecnológicas hacia posiciones más conservadoras.

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También describió como inquietante el sistema de apelación automatizado, que le exigía cargar pasaporte, licencia de conducir y escaneos de reconocimiento facial.

Catch One, un local de música de Mid-City fundado como el primer club nocturno de Los Ángeles para lesbianas negras, perdió en mayo su página de Facebook y el acceso a la plataforma publicitaria de Facebook e Instagram. Edelson recibió un correo que anunciaba la suspensión sin advertencias previas.

“Nos llegó este mensaje que decía: ‘Tu página está suspendida’, que era una forma amable de decir que nos prohibieron usarla”, relató. “No pudimos publicar anuncios, que es una forma clave de llegar a nuestro público”.

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Edelson compró una insignia de verificación desde su cuenta personal de Facebook con la expectativa de acelerar una respuesta, pero no lo consiguió. Luego intentó trasladar parte de la promoción a TikTok y ampliar la lista de correos electrónicos del club.

Club Cobra es uno de los clubes queer más populares de la comunidad latina en Los Ángeles (Captura Google Maps)

Otros locales queer afectados por las suspensiones

Club Tempo, un histórico club de baile gay de East Hollywood inspirado en la estética vaquera, también fue afectado por los bloqueos.

Su página oficial de Facebook fue eliminada, aunque el local conservó su cuenta de Instagram y no respondió a los pedidos de comentarios.

En San Francisco, el Stud, presentado por el Los Angeles Times como el bar gay más antiguo de la ciudad, sufrió la suspensión de su Instagram antes de la feria callejera Dore Alley, en julio. Usuarios habían denunciado falsamente la cuenta por contenido vinculado a la trata de personas.

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El senador estatal Scott Wiener, demócrata por San Francisco, atribuyó el bloqueo a denuncias de acoso dirigidas por extremistas de derecha y exigió que Meta revirtiera la sanción. La empresa restauró finalmente la cuenta, pero no explicó el motivo de la suspensión inicial.

“Es evidente que el bar gay más querido de San Francisco no participa en la trata de personas. Ese algoritmo necesita algunos ajustes”, dijo Rachel Ryan, copropietaria y gerente general del Stud, a Mission Local.

“Dependíamos de la página porque reunía promoción, venta de entradas y comunicación con clientes y artistas. Que te quiten eso de un momento a otro… ni siquiera puedo describirlo”.

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El impacto sobre promotores y personas transgénero

Las suspensiones también alcanzaron a trabajadores y promotores vulnerables. Audry Cobra, promotora de Los Ángeles y anfitriona de Transfix, una noche de club centrada en personas transgénero, perdió sus dos páginas profesionales de Meta hace un año.

“Se siente muy dirigido”, afirmó. Describió su propuesta en Club Cobra como un espacio sin una sexualización excesiva, pensado para que las personas interesadas en la comunidad trans y las mujeres trans puedan expresarse con libertad, además de ofrecer empleo a muchas personas que carecen de recursos.

“Para las personas trans, las redes sociales han sido una comunidad de creadores, parte de nuestro sustento y una bendición”, sostuvo Audry Cobra. “Que un lugar se vuelva tan acogedor y luego ya no te quieran es algo repentino e indignante”.

Imágenes del local nocturno Club Cobra, de la ciudad de Los Ángeles (Captura Google Maps)

Restitución de las cuentas tras la intervención legislativa

El asambleísta estatal Mark González, demócrata por Los Ángeles e integrante del bloque legislativo LGBTQ+, intervino ante Meta para reclamar la restitución de las páginas.

Señaló que las comunidades LGBTQ+, en especial las negras y latinas, dependen del acceso sostenido a espacios digitales para compartir recursos, cultura y promover lugares inclusivos y seguros.

La página de Facebook de Catch One fue restaurada el 10 de septiembre, después de que González se comunicara con Meta en representación del local. El correo de la empresa indicó que, tras revisar la apelación, la página podía volver a verse públicamente.

Después de que el Los Angeles Times consultara a Meta sobre las suspensiones, Club Cobra, Club Chico, Audry Cobra y empleados de los locales recuperaron sus cuentas de Instagram durante el último fin de semana.