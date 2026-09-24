La TSA instala nuevos escáneres: qué pasará con el equipaje de mano

La TSA instala escáneres de tomografía computarizada en aeropuertos de Estados Unidos que requieren enviar a bodega el equipaje de mano que supere las dimensiones admitidas. (TSA)

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La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) despliega nuevos escáneres de tomografía computarizada (CT) en los puntos de control de seguridad de aeropuertos de Estados Unidos, con implicancias directas para los pasajeros que viajan solo con equipaje de mano: aquellas valijas que superen las dimensiones estándar admitidas por las aerolíneas podrían no pasar por las aberturas de las nuevas máquinas y deberán ser despachadas como equipaje de bodega.

La advertencia proviene de la propia TSA, que reconoció que las aperturas de los nuevos equipos son más pequeñas que las de los escáneres anteriores. Según Daniel Velez, vocero de la TSA en Florida, en declaraciones a Fox 13, esa reducción de tamaño responde a una necesidad técnica: “Este diseño es necesario para acomodar la tecnología de imágenes avanzada y garantizar un rendimiento óptimo”.

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El funcionario añadió que el personal de la TSA está disponible para asistir a los viajeros con artículos de mayor tamaño o necesidades especiales.

Qué cambia con los nuevos escáneres de la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

Los equipos CT reemplazan a los escáneres de rayos X convencionales y ofrecen una diferencia técnica significativa: generan imágenes tridimensionales del contenido de cada bolso o maleta mediante un algoritmo sofisticado que toma cientos de fotografías con una cámara de rayos X que gira alrededor del equipaje. Esto permite que los agentes de la TSA manipulen la imagen en pantalla para examinar el contenido desde distintos ángulos, sin necesidad de abrir físicamente el equipaje.

Las aberturas de los equipos redujeron su tamaño para acomodar la tecnología de imágenes del sistema. (TSA)

Según un comunicado oficial de la agencia, “un oficial de la TSA puede ver la imagen de rayos X en 3D en un monitor y manipularla para obtener una mejor vista del contenido de la bolsa, lo que en última instancia reduce la cantidad de equipajes de mano que deben abrirse e inspeccionarse manualmente”.

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La mayor precisión de estas máquinas también elimina una exigencia habitual en los controles de seguridad: los pasajeros ya no deberán retirar computadoras portátiles ni otros dispositivos electrónicos de sus bolsos antes del escaneo. Del mismo modo, los líquidos de tamaño permitido —los llamados artículos 3-1-1— podrán permanecer dentro del equipaje durante el control.

Una publicación en redes sociales de la Administración de Seguridad del Transporte detalla planes de inversión tecnológica en controles aeroportuarios. (TSA)

“La tecnología CT utiliza algoritmos avanzados para identificar explosivos, incluidos explosivos líquidos y otros artículos de amenaza”, señaló Peter Duffy, Director Federal de Seguridad para Alaska, en el mismo comunicado oficial.

El problema del tamaño: qué maletas podrían no pasar el control

La mayoría de las aerolíneas establece como medida máxima para el equipaje de mano una valija de 55 centímetros x 35 centímetros x 22 centímetros (equivalentes a las 22″ x 14″ x 9″ del estándar de la industria en el sistema imperial). Las valijas que se ajustan a esas dimensiones ingresan sin inconvenientes en los nuevos escáneres CT. Los problemas surgen con los bolsos que exceden ese límite o con los modelos expandibles cuando se usan por encima de su capacidad estándar.

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La tecnología utiliza algoritmos para identificar explosivos líquidos y otros artículos de amenaza en las valijas.

El inconveniente no afecta solo a quienes lleven maletas claramente sobredimensionadas. Cualquier valija que supere la abertura del equipo, aunque sea por centímetros, deberá ser derivada al mostrador de la aerolínea para su despacho como equipaje de bodega. Ese trámite implica tiempo adicional —y potencialmente un costo extra, según la política de cada línea aérea— justo antes del embarque.

La TSA recomienda que los artículos de mano de gran tamaño sean despachados directamente con la aerolínea, según consta en el comunicado oficial publicado en tsa.gov.

Equipaje de mano: qué deben revisar los pasajeros antes de llegar al aeropuerto

Frente a este escenario, la TSA recomienda que los viajeros verifiquen las dimensiones de su valija de cabina con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto. El primer paso es consultar los requisitos de equipaje de mano de cada compañía, ya que las medidas máximas pueden variar según la aerolínea y el tipo de tarifa contratada.

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Además, conviene evitar expandir las valijas extensibles por encima de sus límites, una práctica habitual cuando se intenta aprovechar al máximo la capacidad del bolso. Aunque la maleta cumpla en condiciones normales con las dimensiones exigidas, si se usa expandida puede quedar fuera del rango aceptado por el nuevo escáner.

Por último, los pasajeros deben contemplar la posibilidad de tener que despachar su equipaje de mano si este no pasa por el control de seguridad, y prever el tiempo y los costos que eso podría implicar según las condiciones de su boleto.

Un detalle operativo que también conviene conocer: con los nuevos equipos CT, todos los artículos de mano —incluidas las valijas con ruedas— deben colocarse en una bandeja para el escaneo, en lugar de depositarse directamente sobre la cinta transportadora, como ocurría con los modelos anteriores. La TSA también sugiere guardar en el equipaje los objetos personales de los bolsillos —llaves, celular, monedas sueltas— para agilizar el control y evitar que queden olvidados en las bandejas.

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