Estados Unidos

La TSA instala nuevos escáneres: qué pasará con el equipaje de mano

Los nuevos equipos de tomografía computarizada ofrecen imágenes en 3D y eliminan la obligación de sacar laptops en los controles, pero su abertura reducida puede dejar fuera los bolsos que superen las dimensiones admitidas por las aerolíneas

Punto de control aeroportuario con escáneres de equipaje, arcos detectores y agentes con uniforme azul junto a pasajeros
La TSA instala escáneres de tomografía computarizada en aeropuertos de Estados Unidos que requieren enviar a bodega el equipaje de mano que supere las dimensiones admitidas. (TSA)
Guardar

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) despliega nuevos escáneres de tomografía computarizada (CT) en los puntos de control de seguridad de aeropuertos de Estados Unidos, con implicancias directas para los pasajeros que viajan solo con equipaje de mano: aquellas valijas que superen las dimensiones estándar admitidas por las aerolíneas podrían no pasar por las aberturas de las nuevas máquinas y deberán ser despachadas como equipaje de bodega.

La advertencia proviene de la propia TSA, que reconoció que las aperturas de los nuevos equipos son más pequeñas que las de los escáneres anteriores. Según Daniel Velez, vocero de la TSA en Florida, en declaraciones a Fox 13, esa reducción de tamaño responde a una necesidad técnica: “Este diseño es necesario para acomodar la tecnología de imágenes avanzada y garantizar un rendimiento óptimo”.

PUBLICIDAD

El funcionario añadió que el personal de la TSA está disponible para asistir a los viajeros con artículos de mayor tamaño o necesidades especiales.

Qué cambia con los nuevos escáneres de la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

Los equipos CT reemplazan a los escáneres de rayos X convencionales y ofrecen una diferencia técnica significativa: generan imágenes tridimensionales del contenido de cada bolso o maleta mediante un algoritmo sofisticado que toma cientos de fotografías con una cámara de rayos X que gira alrededor del equipaje. Esto permite que los agentes de la TSA manipulen la imagen en pantalla para examinar el contenido desde distintos ángulos, sin necesidad de abrir físicamente el equipaje.

Un escáner de equipaje de la TSA blanco y azul con iluminación LED sobre una cinta transportadora en una sala aeroportuaria
Las aberturas de los equipos redujeron su tamaño para acomodar la tecnología de imágenes del sistema. (TSA)

Según un comunicado oficial de la agencia, “un oficial de la TSA puede ver la imagen de rayos X en 3D en un monitor y manipularla para obtener una mejor vista del contenido de la bolsa, lo que en última instancia reduce la cantidad de equipajes de mano que deben abrirse e inspeccionarse manualmente”.

PUBLICIDAD

La mayor precisión de estas máquinas también elimina una exigencia habitual en los controles de seguridad: los pasajeros ya no deberán retirar computadoras portátiles ni otros dispositivos electrónicos de sus bolsos antes del escaneo. Del mismo modo, los líquidos de tamaño permitido —los llamados artículos 3-1-1— podrán permanecer dentro del equipaje durante el control.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con texto en español y una fotografía de un control de seguridad en un aeropuerto
Una publicación en redes sociales de la Administración de Seguridad del Transporte detalla planes de inversión tecnológica en controles aeroportuarios. (TSA)

“La tecnología CT utiliza algoritmos avanzados para identificar explosivos, incluidos explosivos líquidos y otros artículos de amenaza”, señaló Peter Duffy, Director Federal de Seguridad para Alaska, en el mismo comunicado oficial.

El problema del tamaño: qué maletas podrían no pasar el control

La mayoría de las aerolíneas establece como medida máxima para el equipaje de mano una valija de 55 centímetros x 35 centímetros x 22 centímetros (equivalentes a las 22″ x 14″ x 9″ del estándar de la industria en el sistema imperial). Las valijas que se ajustan a esas dimensiones ingresan sin inconvenientes en los nuevos escáneres CT. Los problemas surgen con los bolsos que exceden ese límite o con los modelos expandibles cuando se usan por encima de su capacidad estándar.

Dos máquinas de escaneo de equipaje de color blanco y negro con iluminación azul de la marca Analogic sobre cintas transportadoras
La tecnología utiliza algoritmos para identificar explosivos líquidos y otros artículos de amenaza en las valijas.

El inconveniente no afecta solo a quienes lleven maletas claramente sobredimensionadas. Cualquier valija que supere la abertura del equipo, aunque sea por centímetros, deberá ser derivada al mostrador de la aerolínea para su despacho como equipaje de bodega. Ese trámite implica tiempo adicional —y potencialmente un costo extra, según la política de cada línea aérea— justo antes del embarque.

La TSA recomienda que los artículos de mano de gran tamaño sean despachados directamente con la aerolínea, según consta en el comunicado oficial publicado en tsa.gov.

Equipaje de mano: qué deben revisar los pasajeros antes de llegar al aeropuerto

Frente a este escenario, la TSA recomienda que los viajeros verifiquen las dimensiones de su valija de cabina con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto. El primer paso es consultar los requisitos de equipaje de mano de cada compañía, ya que las medidas máximas pueden variar según la aerolínea y el tipo de tarifa contratada.

Además, conviene evitar expandir las valijas extensibles por encima de sus límites, una práctica habitual cuando se intenta aprovechar al máximo la capacidad del bolso. Aunque la maleta cumpla en condiciones normales con las dimensiones exigidas, si se usa expandida puede quedar fuera del rango aceptado por el nuevo escáner.

Por último, los pasajeros deben contemplar la posibilidad de tener que despachar su equipaje de mano si este no pasa por el control de seguridad, y prever el tiempo y los costos que eso podría implicar según las condiciones de su boleto.

Un detalle operativo que también conviene conocer: con los nuevos equipos CT, todos los artículos de mano —incluidas las valijas con ruedas— deben colocarse en una bandeja para el escaneo, en lugar de depositarse directamente sobre la cinta transportadora, como ocurría con los modelos anteriores. La TSA también sugiere guardar en el equipaje los objetos personales de los bolsillos —llaves, celular, monedas sueltas— para agilizar el control y evitar que queden olvidados en las bandejas.

Temas Relacionados

TSAEquipajeSeguridad aéreaEstados UnidosEstados Unidos NoticiasAeropuertosValijas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles no pudo determinar la causa del incendio en el almacén de Boyle Heights

Tres meses después del siniestro, solo lograron confirmar que un evento eléctrico ocurrió cerca de los paneles solares situados sobre el techo, sin identificar otros posibles desencadenantes

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles no pudo determinar la causa del incendio en el almacén de Boyle Heights

“Lo odio porque creo que mató a su esposa”: testificó la ex amante del pastor que compitió en American Idol

La joven de 24 años relató que Caleb Flynn se refería a Ashley Flynn con términos despectivos y que en más de una ocasión dijo que quería verla muerta

“Lo odio porque creo que mató a su esposa”: testificó la ex amante del pastor que compitió en American Idol

La tormenta invernal podría interrumpir los vuelos en el aeropuerto Logan este fin de semana

Un posible nor’easter amenaza con demoras y cancelaciones en el aeropuerto de Boston

La tormenta invernal podría interrumpir los vuelos en el aeropuerto Logan este fin de semana

Activistas trans se inyectan hormonas en la puerta de NYU Langone tras el pacto de USD 8,5 millones que frenó los tratamientos a menores

Cientos de personas se manifestaron el martes frente al hospital de Manhattan después de que la institución acordara con el Departamento de Justicia suspender la atención de afirmación de género para pacientes de menos de 19 años

Activistas trans se inyectan hormonas en la puerta de NYU Langone tras el pacto de USD 8,5 millones que frenó los tratamientos a menores

EN VIVO: Donald Trump recibe a Xi Jinping: el líder chino pidió desarrollar la IA pero mantenerla “bajo control humano”

La reunión en la Casa Blanca, la segunda entre ambos mandatarios este año, incluye una ceremonia oficial, una cena con empresarios y representantes tecnológicos, tras más de diez años sin una visita china a Washington

EN VIVO: Donald Trump recibe a Xi Jinping: el líder chino pidió desarrollar la IA pero mantenerla “bajo control humano”

TECNO

Lista de códigos de Free Fire para canjear este jueves 24 de septiembre de 2026

Lista de códigos de Free Fire para canjear este jueves 24 de septiembre de 2026

Mark Zuckerberg aseguró que “empoderar a las personas con IA es la mejor vía hacia un futuro seguro”

Bitcoin: cuál es su precio este día

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Paso a paso para crear a Las Guerreras K-pop como personajes de Scooby-Doo

ENTRETENIMIENTO

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

El viaje a Tailandia que terminó en una pesadilla para una streamer china: piden 90 mil dólares por ella

La esposa de Rod Stewart revela lo que hallaron en el corazón del cantante tras casi desmayarse durante un concierto

“Demacrado, pálido y muy delgado”: así fue el deterioro físico de Presley Gerber antes de morir

Colleen Hoover habla por primera vez sobre el drama entre Lively y Baldoni cuatro meses después del acuerdo

MUNDO

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

EN VIVO: Tercera jornada de la Asamblea General de la ONU

Los videos que muestran cómo quedó el buque tras el ataque que dejó un muerto en el estrecho de Ormuz

Misiles que caen en Polonia, drones sobre bases de la OTAN y sabotajes: la guerra silenciosa que Rusia libra en Europa

La UE eliminó los aranceles a las importaciones armenias para contrarrestar las restricciones rusas