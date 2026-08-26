El principal grupo de gays conservadores de EE. UU. le da la espalda a la comunidad trans y se alinea con las políticas de Trump

Log Cabin Republicans anunció que dejará de apoyar públicamente las causas transgénero y concentrará su acción política en los derechos de lesbianas, gays y bisexuales. (REUTERS/David Ryder)

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La organización estadounidense Log Cabin Republicans anunció que dejará de apoyar públicamente las causas transgénero para concentrar su labor únicamente en la defensa de los derechos de lesbianas, gays y bisexuales. El cambio quedó confirmado por el presidente de la junta directiva, Ross Hemminger, quien detalló que la decisión responde a una redefinición de prioridades internas y coincide con nuevas restricciones a los derechos trans impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

La determinación se produce en un contexto político especialmente hostil para la comunidad trans en Estados Unidos. En los últimos meses, la administración Trump ha emitido directivas para limitar el reconocimiento legal de la identidad de género y ha amenazado con cortar fondos federales a instituciones educativas que promuevan políticas inclusivas.

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Diversas organizaciones de derechos civiles han advertido que estas medidas han agravado la vulnerabilidad y el clima de inseguridad para las personas transgénero en el país.

El giro de los Log Cabin Republicans

Log Cabin Republicans, una agrupación fundada en los años 70 para promover la igualdad de derechos de personas homosexuales y bisexuales dentro del Partido Republicano, comunicó el cambio de rumbo a través de un ensayo publicado por su presidente. “El consejo de directores ha votado para concentrar nuestra labor específicamente en cuestiones de orientación sexual y valores conservadores”, escribió Hemminger. La organización, que había incluido la causa trans en 2015, dejará de abogar por estos derechos y se define ahora como una agrupación “LGB”.

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La organización fundada en los años 70 dentro del Partido Republicano adoptó en 2015 la causa trans y ahora vuelve a definirse como una agrupación LGB. (@logcabingob)

Según Hemminger, la actual agenda transgénero representa “una ideología de género radical”, en aparente ruptura con los principios que inspiraron la creación del grupo. Aunque la membresía permanecerá abierta a cualquier conservador, la acción política nacional se enfocará en asuntos como matrimonio igualitario, adopción, servicio militar, igualdad legal y libertad religiosa para lesbianas, gays y bisexuales.

El anuncio se realizó el 25 de agosto, a través de publicaciones oficiales y medios estadounidenses como Reuters y The New York Times. El giro estratégico coincide con protestas, debates y medidas legislativas en varios estados, donde gobernadores republicanos han impulsado restricciones al acceso de personas trans a derechos básicos como la atención médica, el deporte escolar y el uso de baños públicos de acuerdo con la identidad de género.

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Los motivos detrás de la decisión

La organización justifica su decisión en la necesidad de “volver a las raíces” del activismo LGB dentro del espacio conservador. Hemminger sostuvo que la ampliación de la agenda para incluir temas trans ha generado divisiones internas y desviado el foco de los desafíos concretos de la población LGB. “Después de un diálogo profundo con la membresía, el consejo determinó que la organización debe responder al llamado de su base”, afirmó el portavoz a Reuters.

Desde la perspectiva de los Log Cabin Republicans, la defensa de los derechos de lesbianas, gays y bisexuales sigue siendo un reto dentro del Partido Republicano, y la inclusión de causas transgénero habría diluido la eficacia de su acción política.

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Contexto: políticas federales y clima social

La decisión ocurre en paralelo a una serie de acciones del gobierno federal para restringir derechos trans. La administración Trump ha emitido directivas que exigen el reconocimiento legal exclusivo de dos sexos —masculino y femenino— y ha iniciado investigaciones contra escuelas y universidades que mantienen políticas inclusivas para personas trans. El Departamento de Educación ha reiterado que los recortes de fondos buscan “garantizar el cumplimiento de la ley federal”.

La administración Trump promovió directivas sobre identidad de género y amenazó con recortar fondos federales a escuelas y universidades con políticas inclusivas para personas trans. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

A nivel estatal, varios gobernadores republicanos han promovido leyes que impiden a menores de edad acceder a tratamientos de afirmación de género y limitan la participación de personas transgénero en deportes escolares, entre otras restricciones.

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Repercusiones: reacciones de la sociedad civil y la administración

El anuncio de los Log Cabin Republicans fue recibido con duras críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y grupos LGBTQ+. Voceros de la American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Campaign advirtieron que la medida “profundiza la fragmentación interna” y “debilita la protección colectiva” del movimiento en un contexto de amenazas crecientes. “Este tipo de decisiones envía un mensaje peligroso: que existen derechos de primera y segunda clase dentro de la diversidad sexual”, declaró un portavoz de Human Rights Campaign a Reuters.

Por su parte, la administración Trump defendió las nuevas restricciones como un intento de “proteger la integridad de las instituciones y la verdad biológica”, según comunicados oficiales. Funcionarios federales aseguran que las investigaciones buscan garantizar derechos para “todos los estudiantes”, aunque activistas trans sostienen que las políticas oficiales han incrementado la discriminación y el aislamiento social.

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Testimonios y antecedentes

Ross Hemminger, presidente de Log Cabin Republicans, defendió la decisión como “un regreso al mandato original” del grupo, fundado para combatir la discriminación contra gays y lesbianas en el seno del Partido Republicano. La inclusión de la agenda trans, adoptada en 2015, fue considerada por algunos miembros como un avance necesario, pero también generó resistencia entre quienes consideran que las demandas de la población transgénero requieren estrategias políticas distintas.

Activistas y miembros de agrupaciones trans han manifestado preocupación por la reducción de apoyos institucionales en momentos de vulnerabilidad política. “La exclusión por parte de aliados históricos puede agravar la situación de quienes ya sufren políticas hostiles y estigmatización”, afirmó un activista trans a Reuters.

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