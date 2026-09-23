Un juez ordena a Texas instalar aire acondicionado en todas sus cárceles para 2029

Un juez federal ordenó al Departamento de Justicia Criminal de Texas instalar aire acondicionado en todas sus prisiones antes del 31 de diciembre de 2029. (REUTERS/Adrees Latif)

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Un juez federal ordenó a Texas instalar aire acondicionado en todas sus prisiones antes del 31 de diciembre de 2029 al considerar que mantener reclusos sin refrigeración es “un castigo cruel e inusual” prohibido por la Constitución de Estados Unidos. El fallo de 150 páginas, dictado este martes por el juez Robert Pitman, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, se dirige al Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), que opera el mayor sistema penitenciario del país.

La orden exige que el TDCJ elabore de inmediato un plan de instalación y presente informes de avance al tribunal cada seis meses. El costo estimado asciende a USD 1.500 millones, según cifras reconocidas por la propia agencia estatal.

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El TDCJ anunció que apelará el fallo y sostuvo que ya cuenta con medidas para mitigar el calor en sus instalaciones.

Por qué un juez ordenó instalar aire acondicionado en las prisiones de Texas

Texas alberga cerca de 143.000 personas en sus cárceles, de las cuales aproximadamente dos tercios viven en sectores sin refrigeración, según datos del TDCJ citados por The New York Times. En ese contexto, Pitman concluyó que la falta de aire acondicionado viola la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

El costo total estimado para adaptar todo el sistema penitenciario texano asciende a 1.500 millones de dólares. (U.S. Marshals Service)

En el texto del fallo, el juez describió las condiciones denunciadas durante el juicio: “Los testigos que estuvieron recluidos en prisiones del TDCJ sin aire acondicionado describieron que ellos y sus compañeros se enfermaban, perdían el conocimiento y llegaban a tal nivel de desesperación para refrescarse que era ‘común’ mojarse con agua del inodoro. Estas no son condiciones humanas”.

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El estado recibió casi 15.000 quejas vinculadas al calor durante los últimos tres veranos, según registros judiciales citados por el mismo medio.

Las muertes por calor y los antecedentes del caso

El sistema penitenciario reconoció 23 muertes por causas relacionadas con el calor entre 1998 y 2012, y tres más en 2023. Pitman señaló además que los demandantes presentaron pruebas creíbles de fallecimientos adicionales entre 2023 y 2025 atribuibles, al menos en parte, a las altas temperaturas.

La demanda se inició en 2023, cuando Bernie Tiede —un exembalsamador que cumple cadena perpetua y cuyo caso inspiró la película Bernie— presentó una acción legal tras afirmar que sufrió un derrame cerebral en una celda sin refrigeración. Varias organizaciones de derechos de los reclusos solicitaron sumarse al litigio y ampliaron su alcance.

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La agencia estatal proyecta elevar a 90.000 la cifra de camas en sectores climatizados para el año 2028. (EFE/Luis Torres)

En 2025, Pitman ya había declarado que el calor extremo en las prisiones de Texas era “claramente inconstitucional”, aunque entonces no ordenó una instalación inmediata. El caso llegó a juicio a principios de este año.

El plazo de 2029, el plan de avance y el costo previsto

La resolución fija el 31 de diciembre de 2029 como fecha límite para completar la instalación en todo el sistema. El primer informe de avance vence el 22 de marzo de 2027 y deberá detallar el plan de instalación y el financiamiento que la agencia solicitará a la Legislatura estatal.

Pitman fue explícito respecto de los argumentos económicos: las “consideraciones financieras” no constituirán una razón válida para incumplir la orden. El costo total estimado en USD 1.500 millones supera con creces los USD 298 millones que el TDCJ tenía previsto solicitar para el próximo ciclo presupuestario, que arranca en septiembre próximo, y también el USD 1.000 millones que sus propios funcionarios habían señalado como necesario.

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El juez advirtió además que el ritmo de instalación previo era “demasiado lento”, en particular ante la proyección de que la población penitenciaria crecerá en casi 10.000 personas hacia agosto de 2027.

Qué respondió el Departamento de Justicia Criminal de Texas

La portavoz del TDCJ, Amanda Hernández, indicó que la agencia “respetuosamente no está de acuerdo con el fallo” y confirmó la apelación. Señaló que el número de camas en sectores climatizados aumentó de 35.000 en 2018 a 53.676 al 1 de septiembre de este año, con proyección de llegar a 60.000 para fines de 2026 y a 90.000 en 2028, según informó la Associated Press.

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La funcionaria también subrayó que el organismo cuenta con “sólidas medidas de mitigación del calor”, entre ellas el acceso a zonas de descanso climatizadas y controles de bienestar durante los meses más calurosos.

Desde el lado de los demandantes, Amite Dominick, fundadora y presidenta de Texas Prisons Community Advocates, sostuvo que el fallo “dejó en claro que el estado no puede seguir tratando las vidas humanas como una partida presupuestaria”. “Vamos a monitorear cada plazo de esta orden”, afirmó en declaraciones recogidas por la Associated Press.

La abogada de los demandantes, Erica Grossman, agregó que la resolución “salvará innumerables vidas” y podría sentar precedente para casos similares que se tramitan en Florida y Misuri.

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