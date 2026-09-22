Estados Unidos

La revista que tardó 132 años en volver a una biblioteca: la multa de USD 12.055 que se ahorró quien la devolvió

El ejemplar de 1894 acumulaba 48.220 días de demora, pero su regreso coincidió con la suspensión anual de penalizaciones en la Biblioteca Pública de Concord, en New Hampshire

John Hanson, un vecino de 84 años de Barrington, devolvió la revista a la biblioteca de New Hampshire (Crédito: Biblioteca Pública de Concord)
John Hanson, un vecino de 84 años de Barrington, devolvió la revista a la biblioteca de New Hampshire (Crédito: Biblioteca Pública de Concord)
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En una devolución que cerró una demora de más de un siglo, la Biblioteca Pública de Concord recibió un ejemplar de septiembre de 1894 de The Century Illustrated Monthly Magazine. La revista había permanecido fuera de la institución durante 132 años, un período que equivale a 48.220 días de atraso.

El responsable de devolverla fue John Hanson, un vecino de 84 años de Barrington, en el estado de New Hampshire. La entrega ocurrió pocos días después de que la biblioteca anunciara una suspensión de multas por material vencido. Esa medida permitió que Hanson no tuviera que abonar los USD 12.055 que habría acumulado el ejemplar bajo las reglas vigentes hasta entonces.

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La historia fue difundida por la biblioteca y recogida por People, la BBC y CBS Boston. La institución explicó que la publicación no regresará al circuito habitual de préstamos y que evalúa conservarla para exhibirla.

La revista acumulaba 48.220 días de atraso

El ejemplar correspondía a la edición de septiembre de 1894 de The Century Illustrated Monthly Magazine, una publicación estadounidense que circuló entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. La revista había sido retirada de la Biblioteca Pública de Concord y nunca volvió en la fecha prevista.

Hanson contó que la publicación llevaba “décadas” en su casa, de acuerdo con CBS Boston. El hombre aseguró que no sabe con certeza cómo había llegado a su poder ni quién la había retirado originalmente de la biblioteca.

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La situación cambió cuando leyó sobre la nueva política de multas. Tras conocer la medida, decidió devolver el número antiguo a la institución. “Por suerte, no tendrá que pagar la multa de USD 12.055 por los 48.220 días de atraso”, afirmó la biblioteca en un mensaje citado por People.

El monto surge de aplicar la tarifa que correspondía a los préstamos demorados antes de la suspensión. No obstante, la institución aclaró que el cálculo tiene un carácter ilustrativo, ya que la medida vigente impide cobrar esa deuda.

La biblioteca congeló las multas durante un año

La Biblioteca Pública de Concord inició el 1 de septiembre un programa de congelación de multas por un año (Facebook @Concordnh)
La Biblioteca Pública de Concord inició el 1 de septiembre un programa de congelación de multas por un año (Facebook @Concordnh)

La devolución coincidió con el inicio de un programa denominado fine freeze, una congelación de multas que comenzó el 1 de septiembre y se extenderá durante un año. Durante ese período, las sanciones económicas por devoluciones tardías quedan suspendidas y los usuarios no acumularán nuevos cargos por demoras.

La Biblioteca Pública de Concord informó que utilizará esos doce meses para analizar los efectos de operar como una institución sin multas. El objetivo es determinar si este modelo facilita que los lectores devuelvan el material sin temor a las sanciones acumuladas.

La amnistía no elimina todas las consecuencias para los usuarios. La biblioteca señaló que podrá intervenir si una persona conserva más de cinco materiales vencidos o si un artículo se pierde o sufre daños. Sin embargo, la devolución del número de 1894 quedó incluida en la nueva política.

La BBC indicó que el caso se convirtió en el ejemplo más llamativo de la iniciativa. La revista volvió a la institución luego de más de 13 décadas, justo cuando el nuevo sistema entraba en vigor.

El ejemplar podría ser preservado y exhibido

La biblioteca evalúa preservar y exhibir el ejemplar histórico en la sala de historia local de Concord (Crédito: Biblioteca Pública de Concord)
La biblioteca evalúa preservar y exhibir el ejemplar histórico en la sala de historia local de Concord (Crédito: Biblioteca Pública de Concord)

La biblioteca informó que el número de The Century Illustrated Monthly Magazine no volverá a ser prestado al público. En lugar de regresar a los estantes de circulación, la institución planea evaluar su preservación y una posible exhibición en la sala dedicada a la historia local de Concord.

La decisión responde tanto a la antigüedad del material como a su estado y valor documental. La publicación podría sumarse a los objetos históricos que la biblioteca conserva para consulta o muestra, en lugar de ser manipulada mediante préstamos convencionales.

El retorno del ejemplar permitió recuperar un material que había quedado fuera del catálogo durante generaciones. A la vez, la política de biblioteca sin multas quedó en el centro de la conversación local, cuando la institución inicia un año de prueba para medir sus resultados.

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