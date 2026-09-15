Una ola oceánica podría elevar el nivel del mar en California y agravar las inundaciones desde octubre

La onda Kelvin atrapada en la costa llegará al sur de California a comienzos de octubre y podría elevar el nivel del mar unos 15 cm durante meses (REUTERS/Dan Levine)

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La ola de Kelvin atrapada en la costa llegará al sur de California a comienzos de octubre. Podría elevar el nivel del mar unos 15 cm durante meses y agravar el riesgo de inundaciones, erosión y daños en viviendas tras el oleaje asociado al huracán Marie.

Las localidades costeras comenzaron a calcular las pérdidas desde el sur del condado de Orange hasta Malibú, donde varias casas quedaron inundadas y sufrieron daños graves.

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La erosión también afectó el litoral entre Carlsbad y Long Beach, según Los Angeles Times, diario estadounidense.

Laguna Beach, Dana Point y Carlsbad declararon la emergencia local la semana anterior por la pérdida de arena y la erosión provocadas por el oleaje del sur.

Marie se formó en el Pacífico oriental, una región donde El Niño suele coincidir con temporadas de huracanes más activas.

El aumento del nivel del mar por la onda Kelvin y el oleaje del huracán Marie agrava el riesgo de inundaciones, erosión y daños en viviendas de la costa de California (Dan Ikpoyi/AP)

Daños y medidas de emergencia en la costa

El administrador municipal de Laguna Beach, Dave Kiff, señaló que las ciudades registraron daños de distinta magnitud: “Creo que los de Laguna estuvieron entre los mayores, o los más importantes, pero todos hablaron de la preocupación por la arena y la reposición de arena”.

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Newport, Huntington y Seal Beach cuentan con proyectos de reposición, además de otras iniciativas más al sur.

El condado de Orange activó su centro de operaciones de emergencia, una medida obligatoria cuando dos ciudades del territorio declaran una emergencia local.

La vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Orange, Katrina Foley, afirmó que las ciudades costeras afrontaban “daños graves” y que el condado movilizaba su respuesta de emergencia.

La erosión alcanzó incluso a la infraestructura ferroviaria. Autoridades de transporte difundieron imágenes de las olas golpeando las vías utilizadas por Metrolink en San Clemente, mientras el sedimento se desprendía sobre las rocas. La empresa advirtió: “Es así de grave”.

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Laguna Beach, Dana Point y Carlsbad declararon la emergencia local por la pérdida de arena y la erosión causada por el oleaje del sur (REUTERS/David Swanson)

En Carlsbad, las autoridades declararon otra emergencia local para proteger Carlsbad Boulevard, también conocida como Old Highway 101, ante el avance del mar.

Cómo una onda Kelvin puede elevar el nivel del mar

Las ondas Kelvin atrapadas en la costa forman parte del mecanismo de El Niño, el patrón climático que calienta las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental y altera las condiciones atmosféricas en distintas regiones del mundo.

Su nombre describe una limitación física: deben avanzar junto a un borde costero y, en el hemisferio norte, la costa queda a su derecha.

Michael Jacox, oceanógrafo investigador de la División de Ciencia de Ecosistemas del Servicio Nacional de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, explicó que este fenómeno se conoce desde hace décadas, al igual que El Niño.

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La posibilidad de seguir estas ondas en tiempo real es más reciente gracias a la evolución de las capacidades informáticas.

El condado de Orange activó su centro de operaciones de emergencia tras las declaraciones de emergencia local en ciudades costeras afectadas por daños graves (REUTERS/Fernando Castillo)

Dillon Amaya, profesor asistente del Departamento de Ciencias Marinas, Terrestres y Atmosféricas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, sostuvo que los científicos ahora pueden observar su desarrollo mientras ocurre y que el actual episodio de El Niño figura entre los mayores registrados.

Durante El Niño, los vientos alisios que suelen soplar de este a oeste sobre el ecuador se debilitan o incluso se invierten. Eso permite que aguas muy cálidas y con mayor altura superficial, habitualmente concentradas en el Pacífico ecuatorial occidental, se desplacen hacia el este.

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El avance de la onda por la costa americana

Las ondas Kelvin empujan esas aguas, habituales en torno a Indonesia, hacia áreas normalmente más frías cerca de Perú. En esa primera etapa permanecen confinadas al ecuador y reciben el nombre de ondas Kelvin ecuatoriales.

Al llegar a Sudamérica, la onda se divide en dos: una avanza hacia el norte, en dirección a California, y otra hacia el sur. El tramo que sube por la costa queda atrapado por el contorno continental, eleva el nivel del mar, aumenta la temperatura oceánica y empuja aguas frías ricas en nutrientes hacia zonas más profundas, detalló Jacox.

Estas ondas pueden elevar el nivel del mar entre 15 y 30 cm durante meses. Amaya advirtió que esa subida, combinada con tormentas u otros fenómenos meteorológicos, incrementa de forma considerable el riesgo de inundaciones y erosión de playas.

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La erosión costera también impactó la infraestructura ferroviaria de Metrolink en San Clemente, donde las olas golpearon las vías junto al mar (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Cuándo llegará la onda al sur de California

La onda se encontraba frente a la costa occidental de México y se esperaba que ingresara al golfo de California alrededor del sábado.

Desde allí necesita unos 11 días para recorrer el contorno en forma de U del golfo y otros siete días desde Cabo San Lucas, en el extremo sur de la península de Baja California, hasta San Diego.

Después requerirá entre dos y tres días para llegar a Los Ángeles y otros dos o tres para alcanzar San Francisco. La previsión sitúa su llegada al sur californiano a principios de octubre, aunque la fecha exacta sigue siendo incierta.

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Amaya, doctorado en oceanografía por la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, describió la escala del fenómeno: “Son bastante épicas. Recorren unos 24.945 km (15.500 millas) desde el Pacífico ecuatorial occidental hasta el golfo de Alaska, y tardan unos 120 días”.

No es una ola apta para surfear ni un fenómeno perceptible para nadadores o navegantes. Su efecto consiste en una elevación persistente del nivel del mar frente a California, que puede agravar los daños cuando coincide con mareas altas, oleaje generado por huracanes o tormentas.

Jonathan Warrick, geólogo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos, recordó que la combinación de oleaje de huracán y mareas altas ya golpeó viviendas del sur de California.

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“Cuando el nivel del agua está especialmente alto, 30 cm o más por encima de lo previsto, puede causar estragos”, afirmó.

California ya registró una subida del nivel del mar de unos 30 cm en los últimos 125 años, vinculada al calentamiento global causado por la actividad humana y al deshielo de los casquetes polares. El estado también atravesaba mareas anormalmente altas.