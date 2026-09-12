Se reportaron 676 casos de sarampión en Pensilvania, incluyendo 4 personas vacunadas

Pensilvania registró 676 casos de sarampión en 2026 y sumó 108 contagios en la última semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio de un aumento de la circulación comunitaria, Pensilvania registró 676 casos de sarampión en lo que va de 2026, incluidos cuatro diagnósticos en personas que habían recibido las dosis de vacuna indicadas para su edad. La cifra abarca 37 condados y suma 108 contagios durante la última semana, informó el Departamento de Salud estatal.

La información fue difundida el 11 de septiembre por CBS Philadelphia, que recogió una comunicación de las autoridades sanitarias. Los cuatro pacientes vacunados son tres adultos y un niño que residen en los condados de Centre, Jefferson, Lancaster y Lycoming. Ninguno requirió hospitalización.

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Cuatro casos en vacunados representan menos del 1% del total

Los cuatro casos de sarampión en vacunados representan menos del 1% del total confirmado en Pensilvania (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud de Pensilvania precisó que los cuatro contagios en personas correctamente inmunizadas equivalen a menos del 1% de los 676 casos confirmados en el estado. La secretaria de Salud, Debra Bogen, señaló en un mensaje en video que es la primera vez en 2026 que se identifican casos de este tipo.

“Cuando aumenta la transmisión comunitaria y crece nuestro número general de casos, vemos que un pequeño grupo de personas vacunadas puede contraer sarampión”, afirmó Bogen, en declaraciones recogidas por CBS Philadelphia.

Las autoridades no divulgaron información adicional sobre la forma en que se infectaron esos cuatro pacientes. El estado tampoco precisó las fechas de detección ni otros antecedentes clínicos de los casos.

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La funcionaria remarcó que dos dosis de la vacuna triple viral continúan siendo la principal herramienta de prevención. “La presencia de unos pocos casos entre personas vacunadas, dentro de más de 670 contagios totales, confirma lo que muestran décadas de pruebas clínicas: dos dosis de la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola siguen siendo la mejor protección individual contra el sarampión”, aseguró.

La vacuna triple viral reduce el riesgo de contagio y de internación

La vacuna triple viral MMR mantiene una efectividad del 97% con dos dosis contra el sarampión, las paperas y la rubéola (REUTERS/Sergio Pérez)

El Departamento de Salud explicó que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como triple viral o MMR por sus siglas en inglés, tiene una efectividad del 97% tras la aplicación de las dos dosis recomendadas.

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La dependencia sanitaria añadió que las personas vacunadas que de todos modos contraen la enfermedad suelen presentar cuadros menos graves y una menor probabilidad de ser hospitalizadas. Esa protección, indicaron las autoridades, resulta especialmente relevante cuando la transmisión comunitaria se intensifica.

La vacuna MMR está disponible en todo el estado a través de profesionales de la salud, departamentos sanitarios municipales o de condado, centros de salud estatales, centros de salud calificados federalmente y programas de vacunación infantil.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, advierten que quienes recibieron una vacuna antes de 1968 podrían no contar con protección completa. La entidad federal indica que esas personas pueden realizarse un análisis para confirmar su inmunidad y recibir una dosis adicional si corresponde.

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Estados Unidos supera los 3.200 contagios durante 2026

Estados Unidos superó los 3.200 casos de sarampión en 2026 y las autoridades pidieron revisar el esquema de vacunación triple viral (Foto: Archivo)

A nivel nacional, Estados Unidos superó los 3.200 casos de sarampión en 2026, la cifra más alta en décadas, de acuerdo con la información citada por CBS Philadelphia. El incremento refuerza el llamado de las autoridades de Pensilvania a mantener actualizados los esquemas de inmunización.

Los CDC describen al sarampión como una enfermedad causada por un virus que se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. El organismo sostiene que su capacidad de propagación es alta porque el virus puede permanecer suspendido en el ambiente durante horas.

Entre los síntomas iniciales figuran fiebre, secreción nasal, tos y ojos rojos y llorosos. Posteriormente puede aparecer una erupción cutánea, detallaron las autoridades de salud.

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Mientras se mantiene el aumento de casos, el Departamento de Salud de Pensilvania recomendó a la población consultar con un profesional o un centro sanitario para verificar si tiene las dosis de triple viral correspondientes a su edad.