Estados Unidos

Las fuertes lluvias reavivan el temor de inundaciones entre los residentes de Florida

Vecinos de Fort Lauderdale siguen en alerta ante las mareas altas, mientras una nueva estación de bombeo se prepara para enfrentar lluvias de mayor intensidad

Las fuertes lluvias en Fort Lauderdale anegaron calles y reavivaron el temor de inundaciones entre los residentes de Florida (AP Foto/Wilfredo Lee)
Las fuertes lluvias en Fort Lauderdale anegaron calles y reavivaron el temor de inundaciones entre los residentes de Florida (AP Foto/Wilfredo Lee)
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Las lluvias intensas registradas este viernes en Fort Lauderdale volvieron a anegar varias calles y reactivaron la preocupación de las familias que atravesaron las históricas inundaciones de abril de 2023. El episodio coincidió con el inicio de la temporada de king tides, o mareas excepcionalmente altas, un fenómeno que puede dificultar el drenaje en zonas bajas del sur de Florida.

La cobertura de CBS Miami recogió testimonios de residentes de River Oaks y Edgewood, dos barrios cercanos a la carretera estatal 84 que ya habían quedado bajo el agua hace más de tres años. Aunque el temporal reciente no alcanzó las dimensiones de aquel evento, para los vecinos bastó para reavivar el temor a una nueva emergencia.

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River Oaks y Edgewood aún conviven con el recuerdo de 2023

Los vecinos de River Oaks y Edgewood siguen en alerta por el recuerdo de las históricas inundaciones de abril de 2023 (Matias J. Ocner/Miami Herald via AP)
Los vecinos de River Oaks y Edgewood siguen en alerta por el recuerdo de las históricas inundaciones de abril de 2023 (Matias J. Ocner/Miami Herald via AP)

Ted Inserra, vecino de River Oaks, explicó al medio local que la lluvia se convirtió en un motivo recurrente de inquietud para quienes padecieron el desastre anterior. “Todos aquí nos ponemos muy nerviosos cuando empieza a llover”, afirmó, al describir el impacto emocional que dejaron aquellas inundaciones.

En abril de 2023, las precipitaciones extremas cubrieron viviendas de River Oaks y del cercano barrio de Edgewood con varios metros de agua. Kitty McGowan, residente de Edgewood, aseguró a CBS Miami que el nivel dentro de su casa llegó a 1,2 metros.

La vecina relató que las consecuencias de aquel episodio modificaron la forma en la que organiza su hogar. “No he vuelto a poner cosas buenas en mi casa; no dejo nada importante en los niveles bajos y tengo muchas pertenencias guardadas en plástico”, sostuvo. McGowan añadió que mantiene listo un bolso de emergencia y cuenta con botas impermeables ante la posibilidad de tener que salir rápidamente.

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Una estación de bombeo busca reducir el riesgo de inundaciones

La ciudad de Fort Lauderdale finalizó a fines de 2024 una estación de bombeo para reducir el riesgo de inundaciones en River Oaks y Edgewood (REUTERS)
La ciudad de Fort Lauderdale finalizó a fines de 2024 una estación de bombeo para reducir el riesgo de inundaciones en River Oaks y Edgewood (REUTERS)

La ciudad finalizó a fines de 2024 una nueva estación de bombeo destinada a asistir a River Oaks y Edgewood, dos de las áreas más expuestas a las acumulaciones de agua. La obra forma parte de Fortify Lauderdale, el programa municipal de infraestructura diseñado para fortalecer el sistema de drenaje pluvial.

De acuerdo con lo informado por CBS Miami, el mecanismo conduce el agua mediante un sistema de filtración y luego la descarga en el río New. La iniciativa busca evitar que el agua de lluvia permanezca estancada en las calles y alcance las propiedades de los vecinos.

Inserra aseguró que su comunidad fue una de las primeras en recibir el nuevo sistema de desagüe, aunque señaló que todavía no enfrentó una tormenta de gran escala. “Tenemos instalado el gran sistema de drenaje de la nueva infraestructura, pero aún no ha sido puesto realmente a prueba”, indicó.

La expectativa sobre el funcionamiento de la estación crece en un contexto de lluvias frecuentes y suelos ya saturados. Para los residentes, la capacidad de evacuar el agua con rapidez resulta determinante, especialmente cuando coinciden precipitaciones fuertes con niveles elevados de marea.

Las mareas altas podrían tener mayor efecto durante octubre

La temporada de mareas altas se extenderá hasta finales de diciembre, informó el equipo meteorológico de la cadena. El período puede elevar el nivel del agua en canales y desagües costeros, lo que reduce el margen para que los sistemas pluviales expulsen el excedente provocado por las tormentas.

McGowan explicó que la combinación de tierra saturada, lluvia intensa y falta de drenaje despierta recuerdos persistentes entre quienes perdieron bienes o tuvieron que abandonar sus casas en 2023. “Cuando el suelo está empapado, cae mucha agua y no tiene adónde ir, muchos de nosotros seguimos con estrés postraumático”, manifestó.

El equipo de meteorología de CBS Miami anticipó que el efecto de las mareas podría resultar más marcado durante octubre. Mientras tanto, las familias de River Oaks y Edgewood permanecen atentas a los pronósticos, a la respuesta del nuevo sistema de bombeo y al comportamiento de las lluvias durante los próximos meses.

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