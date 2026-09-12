El Instituto de Cáncer Winship de Emory ofrece controles móviles gratuitos para detectar el cáncer de próstata en Atlanta

Emory ofrece exámenes móviles gratuitos para detectar el cáncer de próstata en el área metropolitana de Atlanta durante septiembre

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El urólogo Steven Morganstern, acostumbrado a derivar pacientes con cáncer de próstata a una clínica de Alpharetta, acudió esta vez como paciente. El especialista recibió un diagnóstico con el tumor localizado dentro de la glándula, una condición que, de acuerdo con su testimonio, permite considerar el tratamiento en una etapa temprana.

El caso fue difundido por CBS News Atlanta durante septiembre, mes de concientización sobre esta enfermedad en Estados Unidos. La cobertura reunió los testimonios de Morganstern, del radiólogo intervencionista Joe Busch y de David Hart, un hombre de 61 años que terminó un tratamiento de radioterapia tras haber recibido un diagnóstico en diciembre de 2025.

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Un médico pasó de derivar pacientes a recibir atención por cáncer de próstata

Steven Morganstern contó que pasó de derivar pacientes a recibir atención por cáncer de próstata en una clínica de Alpharetta, Georgia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morganstern, cirujano urólogo con consultorio propio, fue atendido en el Busch Center, ubicado en Alpharetta, en el estado de Georgia. Allí suele enviar a algunos de sus pacientes y decidió tratarse en el mismo lugar después de conocer su diagnóstico, tal como relató a CBS News Atlanta.

“El hallazgo temprano hace que sea más fácil de tratar”, afirmó el médico. “Queremos que permanezca contenido en la glándula, y una de las razones por las que estoy aquí es que el mío está dentro de ella”. El profesional presentó su experiencia como un llamado a que los hombres consulten y se realicen controles de salud.

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El especialista sostuvo que muchos hombres retrasan las visitas médicas. “A menudo se ocupan de su automóvil antes que de su cuerpo. Háganse revisar”, expresó durante la entrevista. Sus palabras aluden a la importancia de detectar la enfermedad antes de que se extienda fuera de la próstata, aunque cada caso requiere una evaluación médica individual.

La clínica destacó el análisis de PSA y las imágenes por resonancia magnética

La clínica señaló que la detección del cáncer de próstata incluye el análisis de PSA y estudios de resonancia magnética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Busch explicó al medio que la detección de cáncer de próstata depende, entre otros factores, de realizar correctamente el análisis de antígeno prostático específico, conocido como PSA, y los estudios de resonancia magnética. El radiólogo intervencionista indicó que sus pacientes llegan a la clínica desde distintos lugares para recibir atención.

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El profesional señaló que el centro utiliza el procedimiento Tulsa, sigla en inglés de ablación transuretral mediante ultrasonido. La técnica emplea ultrasonido para tratar tejido de la próstata y, de acuerdo con Busch, busca preservar estructuras relacionadas con la continencia urinaria y la función sexual. La indicación de este u otros tratamientos depende de la situación clínica de cada paciente y de la evaluación de su equipo médico.

“He tratado a 625 personas”, aseguró Busch. También dijo que en su experiencia ningún paciente necesitó pañales o protectores y que cerca del 88% conservó la función sexual mediante la preservación de los nervios sexuales. Esos resultados fueron expuestos por el médico durante la entrevista y no incluyen detalles sobre el período de seguimiento ni sobre los criterios clínicos de selección de los pacientes.

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Un paciente de 61 años completó radioterapia tras un diagnóstico de etapa 2

David Hart, administrador de proyectos de la empresa Crestar Homes, contó que fue diagnosticado con cáncer de próstata en etapa 2 en diciembre de 2025. Tras recibir radioterapia intensiva, concluyó el tratamiento en junio de este año, informó CBS News Atlanta.

Hart relató que la noticia lo afectó porque un familiar había muerto por la misma enfermedad después de esperar demasiado tiempo para hacerse pruebas. “Fue muy duro recibir el diagnóstico”, dijo. “Mi cuñado murió por esto; fue triste porque esperó demasiado para hacerse el examen. Tenía 55 años”.

El paciente afirmó que pudo continuar con su trabajo durante el tratamiento y que finalizarlo redujo la incertidumbre para él y su familia. Su experiencia, al igual que la de Morganstern, fue presentada por el medio en el marco de las campañas de concientización de septiembre.

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La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer identifica al cáncer de próstata como la segunda causa de muerte por cáncer entre los hombres en Estados Unidos, después del cáncer de pulmón, de acuerdo con los datos citados en la cobertura. El Instituto de Cáncer Winship de la Universidad Emory anunció que ofrecerá controles móviles gratuitos de detección durante el resto de septiembre.