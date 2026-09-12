Donald Trump pidió al Instituto Smithsonian instalar estatuas de George Washington y una exposición de cara al Día de la Constitución

Donald Trump pidió al Instituto Smithsonian instalar estatuas de George Washington y una exposición. A la derecha de la imagen, el "Infinito" (@realDonaldTrump)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Instituto Smithsonian que instale una estatua de George Washington de nueve metros de altura frente al Museo Nacional de Historia Estadounidense y cree una exposición dedicada al primer mandatario del país.

En publicaciones difundidas el viernes por la noche en su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano planteó que la muestra comience de inmediato y se extienda hasta el 22 de febrero de 2032, cuando se cumplirán 300 años del nacimiento de Washington.

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A su vez, solicitó que el Smithsonian coloque para el Día de la Constitución, el 17 de septiembre, una escultura de Washington de 3,35 metros que formó parte de la reciente carrera Freedom 250 de IndyCar. Su propuesta prevé ubicarla en el Salón de las Banderas del museo.

La estatua de nueve metros reemplazaría a “Infinito”, una obra del artista neoyorquino José de Rivera que el Gobierno federal encargó e instaló en 1967. “Es sin duda el mayor héroe de Estados Unidos. Sin él, nuestro país y nuestras libertades no existirían”, escribió Trump mientras viajaba a Irlanda.

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El mandatario cuestionó que el museo no incluya una referencia al cruce del río Delaware por Washington durante la Guerra de Independencia. Por este motivo, propuso sustituir el Centro para la Historia Restaurativa, una iniciativa museística que buscaba incorporar relatos excluidos de la narrativa nacional, por un “Centro para los Héroes Americanos”.

Señalización en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian en Washington D. C., Estados Unidos, el 30 de julio de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

No está claro si Trump cuenta con autoridad para ordenar esos cambios: el Instituto Smithsonian funciona fuera de la estructura del poder ejecutivo y una Junta de Regentes supervisa su dirección. El organismo incluye al vicepresidente JD Vance, al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, legisladores de ambos partidos y ciudadanos.

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En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar modificaciones en la institución y restringir el financiamiento de programas que, según su Gobierno, promovían “narrativas divisorias” e “ideologías inapropiadas”.

La Casa Blanca difundió este año un informe que reprochó al Smithsonian no haber destacado lo suficiente a Washington y a otros fundadores de Estados Unidos. En julio, el presidente ordenó a su administración instalar carteles frente al Museo Nacional de Historia Estadounidense para advertir a los visitantes que algunas exposiciones contienen información inexacta.

El secretario del Smithsonian, Lonnie Bunch, anunció esta semana que dejará el cargo a fin de año.

Las estatuas forman parte de otros proyectos de Trump para Washington. El mandatario propuso construir un parque junto al río Potomac con esculturas de 250 figuras estadounidenses y ya instaló una estatua de George Washington en el patio reformado del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

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La Corte Suprema habilitó a Trump a terminar el salón de baile en la Casa Blanca

La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó la reanudación de las obras del nuevo salón de baile y del complejo subterráneo de seguridad en la Casa Blanca (REUTERS/Evan Vucci)

El supremo tribunal habilitó la continuidad de las obras para construir el nuevo salón de baile y un complejo subterráneo de seguridad en la Casa Blanca, un proyecto impulsado por el presidente Donald Trump.

La decisión revocó fallos de instancias inferiores y paralizó de forma temporal la demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation, una organización dedicada a la preservación del patrimonio histórico.

El tribunal centró su análisis en la legitimación de los demandantes y concluyó que no demostraron un perjuicio personal directo. El fallo no resolvió la legalidad de la ampliación, sino quién puede iniciar acciones judiciales contra proyectos de este tipo.

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La construcción del nuevo salón de baile registra un avance del 65% y podría finalizar en los próximos meses, de acuerdo con documentos oficiales citados por The Washington Post y The New York Times.

El salón ocupará cerca de 8.400 metros cuadrados y tendrá capacidad para alrededor de 1.000 invitados. Bajo tierra, el proyecto prevé un complejo de seguridad de cinco niveles, con un hospital y refugios. El plan también incluye la renovación del Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia. La ampliación contempla nuevos sistemas de protección, entre ellos cristales antibalas, columnas resistentes a misiles, un techo a prueba de drones y filtros contra amenazas químicas.

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