Estados Unidos

La producción de petróleo en EEUU registra un nuevo e impensable récord

La Administración de Información Energética informó una extracción de 13,95 millones de barriles diarios en la semana terminada el 4 de septiembre, con refinerías cerca de su capacidad plena

La producción de petróleo de Estados Unidos alcanzó 13,95 millones de barriles diarios en la semana terminada el 4 de septiembre, según la EIA (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
La producción de petróleo de Estados Unidos alcanzó 13,95 millones de barriles diarios en la semana terminada el 4 de septiembre, según la EIA (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
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La producción de petróleo de Estados Unidos alcanzó 13,95 millones de barriles diarios durante la semana que terminó el 4 de septiembre, una marca semanal que sitúa al país por encima de los niveles de extracción registrados en años anteriores. La cifra fue difundida por la Administración de Información Energética (EIA) y coincide con un período de tensión en el mercado energético por los ataques y restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz.

CBS News indicó que el volumen equivale a un aumento de 500.000 barriles diarios frente al mismo período de 2025. El dato semanal incluye un ajuste de referencia de 65.000 barriles diarios aplicado por la EIA para alinear sus estimaciones de corto plazo con otros relevamientos mensuales de suministro.

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La agencia estadounidense prevé que la producción promedio de crudo de Estados Unidos alcance los 13,8 millones de barriles diarios en 2026, por encima del récord anual de 13,7 millones registrado en 2025. La estimación confirma el peso que mantiene el país norteamericano en el abastecimiento mundial de petróleo.

La EIA proyecta un nuevo máximo anual para la extracción estadounidense

La EIA informó que la extracción de petróleo en Estados Unidos aumentó en 500.000 barriles diarios frente al mismo período de 2025
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El nivel de extracción semanal quedó por encima de la proyección promedio anual de la EIA, aunque ambas mediciones responden a metodologías y períodos diferentes. El informe semanal ofrece una estimación inmediata de la producción, mientras que la previsión anual incorpora datos históricos, tendencias de perforación, demanda, precios y exportaciones.

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La EIA sostuvo que la producción estadounidense promediaría 13,8 millones de barriles diarios en 2026. De concretarse, el resultado consolidaría un segundo récord anual consecutivo para el sector petrolero del país.

La disponibilidad de crudo estadounidense tiene impacto sobre los precios internacionales y las rutas comerciales, en especial por su capacidad de abastecer a mercados de Europa y Asia. CBS News afirmó que el repunte de las cotizaciones mejoró la rentabilidad de la producción y de las ventas externas.

El medio también señaló que las refinerías operaron cerca de su capacidad máxima, con un rendimiento de 97,8 %. Ese nivel refleja una elevada actividad industrial para procesar crudo y producir combustibles como gasolina y diésel.

La crisis en Ormuz añade presión sobre el precio del crudo

El récord de producción de petróleo en Estados Unidos coincidió con la tensión en el estrecho de Ormuz por la escalada entre Washington e Irán
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El récord de producción de petróleo se conoció mientras el estrecho de Ormuz enfrenta una nueva escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. La ruta marítima es uno de los principales puntos de salida de hidrocarburos desde el golfo Pérsico hacia los mercados globales.

Fuentes militares estadounidenses citadas por Reuters aseguraron que sus fuerzas atacaron buques iraníes vinculados con la Guardia Revolucionaria tras intentos de ataque contra embarcaciones de la Armada estadounidense. Por su parte, las autoridades iraníes denunciaron que las acciones de Washington violan el derecho internacional y anticiparon represalias contra objetivos marítimos relacionados con Estados Unidos.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que sus unidades ordenaron evacuar las tripulaciones antes de atacar varios petroleros. “Si disparan contra dos de nuestros barcos, les impondremos un costo económico aún mayor”, declaró el almirante Brad Cooper, jefe de esa estructura militar, en un mensaje recogido por medios internacionales.

The Hindu, que siguió las actualizaciones de agencias internacionales, informó que el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril después de los ataques contra petroleros iraníes y de nuevas acciones atribuidas a fuerzas vinculadas con Teherán.

Las reservas y exportaciones siguen bajo seguimiento del mercado

La información difundida por CBS News señaló que las reservas de crudo se redujeron en unos 400.000 barriles durante la semana analizada. El descenso fue menor que la caída de 1,35 millones de barriles prevista por el mercado, una diferencia que puede influir en las expectativas sobre oferta y demanda.

El medio aseguró además que las importaciones estadounidenses mostraron una variación positiva de 0,80 %, mientras que las exportaciones mantienen una tendencia ascendente pese a las dificultades de transporte en Ormuz. La continuidad de esos flujos dependerá de la evolución del conflicto y de las condiciones de seguridad para los buques comerciales.

La próxima actualización semanal de la EIA permitirá evaluar si el nivel de 13,95 millones de barriles diarios se mantiene y si la volatilidad del mercado energético modifica las previsiones de producción, reservas y comercio exterior.

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