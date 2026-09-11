Donald Trump rinde tributo en el Pentágono a las víctimas de los ataques terroristas ejecutados por Al Qaeda

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

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(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump recordará a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 durante una ceremonia en el Pentágono, que fue atacado por los terroristas de Al Qaeda con un avión comercial que causó 184 muertes entre civiles y militares.

El presidente de Estados Unidos deseaba concurrir a la ceremonia principal en New York, adonde fueron derribadas las Torres Gemelas por los ataques aéreos que ordenó Osama Bin Laden.

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Pero por las reglas establecidas por The National September 11 Memorial & Museum, los funcionarios políticos no tienen permitido dar discursos en el Ground Zero. Entonces, Trump optó por concurrir al Pentágono para rendir tributo a los asesinados por Al Qaeda.

Cerca de las 9 AM (hora del este), el líder republicano llegará a la sede de la Secretaría de Guerra junto a su esposa Melania, desde la Casa Blanca. Dará su discurso oficial, colocará una ofrenda global y en helicóptero regresará al Salón Oval.

El ataque al Pentágono sucedió a las 09:37 AM, cuando el vuelo 77 de American Airlines fue estrellado contra la fachada oeste del edificio. El atentado ordenado por Osama Bin Laden causó la muerte de 184 personas y graves daños estructurales a la Secretaría de Guerra.

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El ataque terrorista al Pentágono fue organizado por Osama Bin Laden y se perpetró con el secuestro de un avión comercial que despegó del aeropuerto de Dulles, (Washington, Estados Unidos)

Osama bin Laden, el terrorista saudí que organizó el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001

JD. Vance -vicepresidente de los Estados Unidos- concurrirá al Ground Zero de Manhattan. La ceremonia adonde estaban las Torres Gemelas consiste en la lectura de los 2.753 nombres de las víctimas de los atentados ejecutados por Al Qaeda.

Ese número trágico es la suma de los asesinados que estaban en las torres y sus alrededores, los pasajeros y la tripulación de los vuelos comerciales que impactaron en el corazón de Wall Street, y los bomberos y las fuerzas de seguridad que estaban en la zona del ataque fundamentalista.

Los atentados en New York se ejecutaron a través del secuestro de dos aviones comerciales que finalmente se usaron para impactar y hacer caer las Torres Gemelas:

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El vuelo 11 de American Airlines despegó del aeropuerto Logan de Boston a las 7.59 AM con destino a Los Ángeles, llevando 11 miembros de la tripulación y 76 pasajeros. A las 8.46 horas, los secuestradores de Al Qaeda dirigieron el avión contra la Torre Norte del World Trade Center.

El vuelo 175 de United Airlines partió también del aeropuerto de Logan a las 8.14 AM rumbo a Los Ángeles, con una tripulación de nueve personas y 51 pasajeros. A las 9.03 horas, los terroristas de Bin Laden estrellaron el avión contra la Torre Sur del World Trade Center.

Las Torres Gemelas en New York, 11 de septiembre de 2001

Las Torres Gemelas en New York, 11 de septiembre de 2001

Los ataques terroristas diseñados por Bin Laden incluía un cuarto vuelo que debía impactar -presumiblemente- en la Casa Blanca o el Capitolio. Los pasajeros del avión comercial ya sabían qué había sucedido en New York y en las cercanías de Washington y tomaron la nave.

El vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 que cubría la ruta entre Newark y San Francisco con 33 pasajeros y 7 tripulantes tuve un despegue demorado por la información que llegaba desde Manhattan.

A las 9:28 AM, mientras sobrevolaba el norte de Ohio, cuatro terroristas liderados por Ziad Jarrah irrumpen en la cabina de mando, someten a los pilotos y viran la aeronave rumbo a DC.

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Media hora más tarde, un grupo de pasajeros encabezado por Todd Beamer, Mark Bingham, Tom Burnett y Jeremy Glick inicia la contraofensiva. Utilizando un carro de servicio como escudo y arrojando agua hirviendo, intentan derribar la puerta blindada de la cabina de mando.

Ante los violentos golpes contra la puerta y los gritos de los pasajeros, el terrorista Jarrah comienza a balancear las alas de lado a lado y a inclinar el morro hacia arriba y abajo para desestabilizarlos, mientras otro secuestrador traba la puerta desde adentro.

Al constatar que los pasajeros están a punto de romper la puerta, Jarrah gira el volante hacia la derecha e invierte el avión. El Boeing 757 se estrella en un campo abierto del municipio de Stonycreek, cerca de Shanksville, (Pensilvania), formando un cráter de más de diez metros de profundidad.

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No hubo sobrevivientes.

Entrada al parque que recuerda a las víctimas del vuelo 93 que cayó en Shanksville, (Pennsylvania, Estados Unidos)

Mientras Trump concurre al Pentágono y Vance participa de la ceremonia en Manhattan, Sean Duffy -Secretario de Transporte- estará en Shanksville representando a la administración republicana.

Osama Bin Laden fue eliminado el primero de mayo de 2011.