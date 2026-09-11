La historia de Mike Hingson en los atentados del 11-S: el hombre ciego que pudo escapar desde el piso 78 de una de las torres

El avión secuestrado por Al-Qaeda impactó la Torre Norte a las 8:46 del 11 de septiembre de 2001, pero en plantas inferiores no supieron de inmediato qué había ocurrido (REUTERS/Sean Adair)

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Michael Hingson, un hombre ciego de nacimiento, se había levantado de su escritorio en el piso 78 de la Torre Norte del World Trade Center para buscar papel membretado de un armario donde guardaban los suministros de oficina.

Él y su compañero David Frank necesitaban imprimir la lista de asistentes a los seminarios que darían ese día y enviarla por fax. Hingson estaba por agarrar el papel cuando escuchó un estruendo. La torre se sacudió, emitió un golpe sordo y comenzó a inclinarse.

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La odisea para huir del trágico atentado a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre de 2001 apenas iniciaba.

Michael Hingson, un hombre ciego de nacimiento, escapó del atentado a las Torres Gemelas desde el piso 78 de la Torre Norte del World Trade Center junto a su perra guía Roselle (Michael Hingson)

Michael había llegado a las 7:40 desde su casa en Westfield, Nueva Jersey. Trabajaba como gerente regional de ventas de Quantum ATL, una empresa de almacenamiento informático. Había abierto esa oficina en 1999, en uno de los pisos conocidos como sky lobby, donde los ascensores conectaban directamente con la planta baja.

Esa mañana él y Frank iban a conducir cuatro seminarios para 50 distribuidores; ya habían instalado el proyector, ya habían recibido el desayuno del comedor de la Autoridad Portuaria —“los mejores croissants de jamón y queso de todo Nueva York”, recordó con nostalgia en el podcast Dead Talks—, y solo les faltaba enviar por fax la lista de asistentes.

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A las 8:46 de aquella mañana, 18 pisos más arriba y en el lado opuesto de la edificación, un avión secuestrado por terroristas de Al-Qaeda se estrelló contra la torre. Nadie en el piso 78 lo supo en ese momento.

Tras el impacto en el World Trade Center, Hingson y David Frank revisaron las oficinas, llamaron a sus familiares y comenzaron a evacuar por la escalera entre fuego, humo y olor a combustible de aviación (9/11 Memorial)

El edificio se inclinó antes de volver a su eje

Segundos después del estruendo, la torre comenzó a ladearse. “Nos movimos unos seis metros”, recordó Hingson en una entrevista con el podcast Dead Talks en 2025. Su colega se aferró al escritorio. Debajo, Roselle, la labrador de pelo rubio que guiaba a Hingson, seguía dormida.

Hingson y su compañero se despidieron el uno del otro: creyeron que estaban a punto de precipitarse 78 pisos hasta la calle. Pero la estructura se detuvo, recuperó su posición vertical para luego caer otros dos metros.

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Roselle salió de debajo del escritorio moviendo la cola.

Cuando todo se estabilizó, Frank miró por la ventana y vio fuego y humo por encima de ellos. Millones de fragmentos de papel ardían en el aire.

Hingson llamó a su esposa, Karen, que estaba en casa, para decirle que iban a evacuar. Después, él y Frank recorrieron las oficinas para comprobar que no quedara nadie. Luego entraron en la escalera y comenzaron a bajar.

Fue durante el descenso cuando Hingson reconoció un olor intenso y particular: combustible de aviación en llamas.

Frank miró por la ventana y vio fuego y humo por encima de ellos, y miles de fragmentos de papel en llamas que caían frente al vidrio (Reuters)

La mujer del piso 68 y el grupo que la rodeó

A unas 10 plantas de la salida, una mujer que bajaba detrás de ellos se paró y dijo que no podía continuar. Hingson se volvió. Otros hicieron lo mismo. “Literalmente tuvimos un abrazo grupal ahí en las escaleras”, contó en sus declaraciones para People. Su perra guía Roselle le dio besos. La mujer siguió el descenso.

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En esa escalera, Roselle caminaba a veces al lado de Hingson para guiarlo en torno a obstáculos, y otras veces detrás de él cuando el espacio no alcanzaba. Hingson le hablaba en voz alta: “Buena perra, Roselle. Lo estás haciendo muy bien”. Lo hacía, explicó, para que ella percibiera que él estaba calmado en medio del miedo ajeno.

Durante el descenso en la Torre Norte, una mujer se detuvo cerca del piso 68 y retomó la evacuación después de que Hingson, Roselle y otras personas la contuvieran en la escalera (Michael Hingson)

El rol de su amigo David Frank

En el piso 50, Frank dijo que no iban a lograrlo. Hingson le respondió en su tono más firme: “Basta, David. Si Roselle y yo podemos bajar estas escaleras, tú también puedes”.

Frank se recompuso y propuso caminar un piso por delante para informar lo que encontraba. Desde el piso 47 hasta el 30, fue anunciando a los gritos: “Piso 46, todo bien, sigo bajando”. Hingson estimó que esa cadena de voces, escuchada por cientos de personas a lo largo de la escalera, contuvo el pánico de quienes descendían a su alrededor.

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Cerca del piso 30, un grupo de bomberos comenzó a subir en sentido contrario. Hingson contabilizó unos 50 en total, cargados con equipos, cilindros de oxígeno y hachas. Uno se detuvo frente a él y ofreció asignarle un acompañante. Hingson declinó. Sabía, por las conversaciones que había mantenido con personal de seguridad del World Trade Center al abrir la oficina en 1999, que los bomberos operaban en equipo y que separar a uno podía comprometer al grupo. Le dijo que tenía a Frank y a Roselle. El bombero acarició a la perra, recibió algunos besos y siguió camino hacia arriba.

Luego le llegaría la información de que 343 bomberos de Nueva York murieron ese día cuando las torres colapsaron.

En la evacuación del World Trade Center, Hingson rechazó que un bombero lo acompañara porque sabía que separar a un integrante podía comprometer al equipo de rescate (Reuters)

Un agente del FBI los condujo por el interior del complejo

Al llegar al primer piso, Frank avisó que por delante había aspersores en funcionamiento. Hingson le ordenó a Roselle avanzar y acelerar —“forward, hop up”— y atravesaron juntos la cortina de agua.

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En el vestíbulo, voces con megáfono los desviaron hacia el interior del complejo, lejos de la salida directa que daba a la calle: más tarde supieron que por ese frente caían personas desde los pisos superiores.

Un agente del FBI los interceptó y los llevó corriendo a través del complejo, subieron por una escalera mecánica junto a la librería Borders y salieron a una plaza en el segundo nivel. La única instrucción fue alejarse. Antes de hacerlo, Frank miró y vio fuego en la Torre Sur. Los dos supusieron que era el mismo incendio que saltaba de un edificio al otro.

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Un agente del FBI condujo a Hingson y Frank por el interior del World Trade Center hasta una plaza del segundo nivel, después de que en el vestíbulo los alejaran de la salida a la calle (REUTERS/Jeff Christensen)

Roselle se detuvo en una escalera del metro mientras la Torre Sur caía

Cruzaron hacia Broadway y caminaron hacia el norte. Al llegar a la intersección con Vesey Street, Frank sacó una cámara para fotografiar las llamas en la Torre Sur. Hingson intentó llamar a Karen; las líneas estaban saturadas. Guardaba el teléfono cuando un policía gritó que el edificio estaba cayendo. El sonido que siguió, describió Hingson, fue “una combinación de tren de carga y catarata”, con metal chocando y vidrios quebrándose.

Frank salió corriendo. Hingson giró 180 grados a Roselle y arrancó hacia el sur por Broadway. Dobló en Fulton Street, alcanzó a Frank a unos 25 metros, y la nube de polvo y escombros los envolvió.

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Hingson le fue indicando a Roselle que girara a la derecha, buscando la entrada de algún edificio. La perra dobló, dio un paso y se detuvo. Él extendió el pie: estaba en lo alto de una escalera. Roselle esperaba la orden correcta. Cuando Hingson dijo “forward” (adelante), ella bajó los peldaños y los llevó al vestíbulo de acceso a la estación de metro de Fulton Street.

Adentro, un empleado los condujo a un vestuario donde ya había otras personas. Permanecieron entre 10 y 15 minutos hasta que un policía avisó que el aire exterior había mejorado y ordenó desalojar. Al salir, Frank miró en dirección al World Trade Center. “Dios mío, Mike, ya no hay Torre Sur”, dijo. Solo veía columnas de humo de cientos de metros de altura.

Continuaron hacia el oeste, nuevamente por Fulton Street. Al cabo de algunos minutos, en una pequeña plaza, escucharon otra vez el sonido de tren de carga. Era la Torre Norte, donde habían trabajado, de donde habían escapado.

Se pusieron detrás de un muro de contención y esperaron. Cuando el ruido cedió, Frank volvió a mirar y la conmoción se repitió: “Dios mío, Mike, ya no está el World Trade Center”. Y enseguida describió lo que veía: “Todo lo que veo son lenguas de fuego y llamas de cientos de metros de altura. Se fue”.

Cuando salieron del metro y el aire se aclaró lo suficiente, Frank giró y describió lo que veía: pilares de humo de cientos de metros donde minutos antes se levantaban las dos torres (AFP)

Esa noche, Hingson llegó a su casa de Westfield. Le sacó el arnés a Roselle y ella salió corriendo. Agarró su juguete favorito y se puso a jugar con Linny, el perro guía retirado de la familia.

Los veterinarios de la escuela de perros guía con la que Hingson consultó al día siguiente le explicaron que los perros no especulan sobre lo que podría haber pasado: cuando la amenaza directa termina, termina.

Roselle guió a Michael Hingson hasta la estación de metro de Fulton Street cuando la Torre Sur se derrumbó, y más tarde ambos sobrevivieron también al colapso de la Torre Norte (Michael Hingson)

En 2002, Roselle recibió el Premio a la Excelencia Canina en la categoría de perro de servicio. Murió en junio de 2011, a los 14 años. Su collar y su medalla conmemorativa —otorgada por la Fundación Real de Ciegos de Nueva Zelanda con el número de registro 911— forman parte de la exhibición permanente del Museo Memorial del 11 de Septiembre, en Nueva York.