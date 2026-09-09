Estados Unidos

Un ex sacerdote fue arrestado acusado de robar más de 740.000 dólares a iglesias, a la comunidad católica y a su propia madre

Gregory Allen Madeya, de 69 años, enfrenta cargos en Pensilvania por presunto desvío de fondos de parroquias, organizaciones católicas y cuentas de inversión familiares durante varios años

Gregory Allen Madeya fue arrestado en Pensilvania acusado de robar más de 740.000 dólares a iglesias, organizaciones católicas y a su propia madre (Crédito :Oficina del Sheriff del Condado de Indian River)
Gregory Allen Madeya fue arrestado en Pensilvania acusado de robar más de 740.000 dólares a iglesias, organizaciones católicas y a su propia madre (Crédito :Oficina del Sheriff del Condado de Indian River)
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Un exsacerdote de Pensilvania quedó acusado de haber robado más de 740.000 dólares a iglesias, organizaciones católicas y a su propia madre, en un caso que, de acuerdo con autoridades estatales y medios locales de Estados Unidos, se extiende por varios años e incluye maniobras financieras, uso indebido de poderes legales y gastos personales con dinero ajeno.

El acusado fue identificado como Gregory Allen Madeya, de 69 años, quien había ejercido como sacerdote en distintas parroquias de la comunidad ucraniana católica del oeste de Pensilvania. La investigación fue impulsada por la oficina del fiscal general del estado, que lo señaló por presuntos delitos vinculados con robo, fraude, explotación financiera de una persona mayor y manejo de fondos de origen ilícito. La información fue difundida por People y replicada por otros medios estadounidenses a partir de documentos judiciales y declaraciones oficiales.

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La investigación sostiene que el desvío de fondos comenzó en 2018

La acusación indica que Madeya habría desviado 740.409,96 dólares desde 2018. De ese total, cerca de 320.000 dólares corresponderían a dinero tomado de iglesias, entidades relacionadas con la comunidad religiosa y donantes, mientras que más de 230.000 dólares habrían salido de cuentas de inversión de su madre. A eso se sumarían obligaciones fiscales impagas por 248.663,43 dólares, tal y como informó la fiscalía de Pensilvania.

Las autoridades aseguraron que el exsacerdote trabajó en al menos tres iglesias vinculadas a la eparquía de San Josafat, una jurisdicción de la Iglesia católica ucraniana en esa región. Entre los lugares mencionados aparecen parroquias de Derry Township, McKeesport y Jeannette. La causa sostiene que, durante ese período, el religioso tuvo acceso a cuentas bancarias, aportes de fieles y otros bienes parroquiales que luego habría utilizado para fines personales.

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En esa línea, distintos medios detallaron que los investigadores revisaron movimientos bancarios, dispositivos electrónicos y documentación financiera. La pesquisa, afirmó la fiscalía, permitió reconstruir operaciones realizadas durante varios años y detectar transferencias, extracciones y consumos que no guardaban relación con actividades parroquiales ni con el cuidado de su madre.

La fiscalía afirmó que también usó el dinero de su madre bajo poder legal

La acusación indicó que el imputado habría tomado casi 250.000 dólares de su madre (Oficina del Sheriff del Condado de Westmoreland en Facebook)
La acusación indicó que el imputado habría tomado casi 250.000 dólares de su madre (Oficina del Sheriff del Condado de Westmoreland en Facebook)

Uno de los puntos más sensibles del expediente está ligado a la madre del acusado. La oficina del fiscal general sostuvo que Madeya tenía poder de representación sobre las finanzas de la mujer y que, en ese contexto, habría tomado casi 250.000 dólares de una persona mayor que ya no podía administrar por sí sola sus asuntos económicos.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por medios de Estados Unidos, la mujer incluso habría sufrido consecuencias directas por la falta de pago de gastos vinculados con su atención y alojamiento. La acusación planteó que los fondos que debían destinarse a su cuidado fueron redirigidos a otros usos. Esa parte del caso es la que sustenta uno de los cargos por explotación financiera de una adulta mayor.

La investigación también expuso que el imputado habría usado ese dinero en compras personales, viajes y otros gastos. Algunos reportes periodísticos señalaron que parte de los fondos se habría destinado a vacaciones en el exterior, cruceros y a la compra de un automóvil Ford Mustang 2018 valuado en 35.500 dólares. Esos datos fueron publicados por medios locales y nacionales que siguieron el caso tras el anuncio oficial.

Entre las maniobras figura la venta de un cáliz de oro de una parroquia

La causa incluye la presunta venta de un cáliz de oro de una parroquia por 19.440 dólares, dinero que no habría regresado a la iglesia (Google Maps)
La causa incluye la presunta venta de un cáliz de oro de una parroquia por 19.440 dólares, dinero que no habría regresado a la iglesia (Google Maps)

Otro de los episodios que aparecen en el expediente es la supuesta venta de bienes religiosos. Las autoridades indicaron que uno de los cálices de oro de una iglesia fue vendido a un joyero local por 19.440 dólares, y que ese dinero no habría regresado a la institución. Esa operación fue mencionada en la cobertura de varios medios que accedieron al detalle de la causa.

La fiscalía además aseguró que hubo extracciones superiores a 75.000 dólares de cuentas corrientes y de ahorro de una de las parroquias entre 2021 y 2022. Junto con eso, investigadores habrían encontrado sobres de colectas de la iglesia en la basura del acusado y fotografías de tarjetas de débito y documentos bancarios en sus dispositivos personales. Esos elementos, afirmó la acusación, forman parte de la prueba reunida durante la pesquisa.

Madeya fue arrestado en Vero Beach, Florida, y luego extraditado a Pensilvania para enfrentar el proceso. Distintos medios informaron que renunció a una audiencia preliminar y que su próxima comparecencia judicial quedó fijada para octubre, cuando deberá avanzar la instancia formal de la causa. Por ahora, todas las imputaciones corresponden a la versión de los investigadores y del Ministerio Público, mientras la responsabilidad penal del exsacerdote deberá resolverse en tribunales.

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