Top 10 de los lugares más caros para ir a la universidad en Estados Unidos

Columbia University en Nueva York es la universidad más cara de los EEUU, con un costo total de 514,442 dólares para cuatro años. (REUTERS/Andrew Kelly)

El costo de obtener un título universitario en Estados Unidos ha aumentado considerablemente en las últimas seis décadas. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES), el costo anual promedio para matrículas y cuotas obligatorias en universidades y colegios de cuatro años en 1963 era de 5.369 dólares (ajustados por inflación). En 2023, este costo ha subido a 17.709 dólares.

Sin embargo, estos gastos no cubren la totalidad de los costos afrontados por los estudiantes, quienes también deben considerar libros, suministros, vivienda y alimentación.

Una reciente investigación realizada por Self Financial, citada por CNBC, reveló las diez universidades más costosas para obtener un título en Estados Unidos. Esta fintech analizó los costos de matrícula y cuotas junto con datos sobre el costo de vida, como el gasto promedio en alimentos informado por la Oficina de Estadísticas Laborales y el alquiler promedio local reportado por Numbeo.

New York University y Georgetown University ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, en cuanto a costos totales. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Según este análisis, la universidad más cara de los Estados Unidos es Columbia University en Nueva York, con un costo total de 514.442 dólares para cuatro años de estudios, incluyendo matrícula, alojamiento y otros gastos. En el segundo puesto se encuentra New York University, en el mismo estado, con un costo total de 497.402 dólares.

Georgetown University en Washington D.C. ocupa el tercer lugar con un costo total de 472.817 dólares. Otras universidades en la lista incluyen la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, con 472.027 dólares, y el California Institute of Technology en Pasadena, California, con un total de 458.330 dólares.

El cuarto puesto es para Harvard University, mientras que University of Southern California en Los Ángeles y University of Chicago ocupan los siguientes lugares respectivamente, con costos alrededor de 457.650 dólares y 455.257 dólares. George Washington University se encuentra en el octavo lugar con un costo total de 454.377 dólares, seguido por Yale University en New Heaven, Connecticut, con 451.516 dólares.

Finalmente, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Cambridge, Massachusetts, cierra la lista con un costo total de 441.948 dólares.

Harvard University ocupa el cuarto puesto en términos de costos, pese a ofrecer asistencia financiera que puede reducir significativamente el costo real para algunos estudiantes. (EFE/Cj Gunther)

Al establecer la lista, Self Financial no solo consideró los costos de matrícula y cuotas. Los datos del análisis también incluyeron gastos relacionados con el costo de vida en las diversas ciudades donde se ubican estas universidades. Por ejemplo, la matrícula anual en Columbia University para el año académico 2023-2024 se estima en 89.587 dólares.

Harvard, en cambio, presenta un costo diferente para aquellos estudiantes que reciben ayuda financiera, quienes pagan en promedio 19.500 dólares por año, según el Departamento de Educación. En contraste, los estudiantes de la Universidad de Massachusetts en Amherst, una universidad pública, se pagan 21.846 dólares anualmente.

Estos altos costos son característicos de las instituciones privadas, que usualmente cobran matrículas más altas que las universidades públicas. No obstante, estas universidades privadas también ofrecen paquetes generosos de ayuda financiera y becas, lo que puede reducir significativamente el costo para algunos estudiantes.

Aunque los costos iniciales pueden parecer desalentadores, las ayudas económicas pueden hacer que asistir a estas universidades privadas sea más asequible que algunas opciones públicas. Es importante considerar que el costo real de asistencia puede variar enormemente dependiendo de la universidad, la cantidad de ayuda financiera disponible y diversas decisiones personales, como vivir en el campus o fuera de él, tener un automóvil, o dónde comprar libros y suministros.