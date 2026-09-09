Estados Unidos

Los Ángeles tendrá 695 kilómetros de carriles exclusivos para los Juegos de 2028: qué autopistas y calles abarcarán

El mapa incluirá tramos de vías y avenidas muy transitadas, con un operativo temporal que impactará a quienes se desplacen por la región

Los Ángeles tendrá carriles olímpicos en 2028 para trasladar a atletas, entrenadores y oficiales entre las sedes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (REUTERS/Daniel Cole)
Los Ángeles tendrá carriles olímpicos en 2028 para trasladar a atletas, entrenadores y oficiales entre las sedes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (REUTERS/Daniel Cole)
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Los Ángeles tendrá carriles olímpicos en 2028 para trasladar a atletas, entrenadores y oficiales entre las sedes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La red cubrirá unos 695 kilómetros y tendrá alcance en los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego.

El sistema utilizará corredores reservados para los vehículos oficiales de la competencia durante un período acotado alrededor de los Juegos. La medida alterará la circulación habitual en parte del sur de California, incluidas vías que concentran un alto flujo de tránsito cotidiano.

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El Departamento de Transporte de California no prevé construir nuevas autopistas ni calles para este operativo. En cambio, adaptará infraestructura existente mediante carriles delimitados, señalización específica y marcas de LA28 que permitirán reconocer los sectores destinados a la organización.

La red responde a la distribución territorial de las instalaciones. Los Ángeles tendrá sedes separadas en distintos puntos de la región, por lo que atletas, entrenadores y oficiales deberán trasladarse entre la Villa Olímpica, los recintos de competencia y otros espacios vinculados con el funcionamiento de los Juegos.

Multas, autopistas y calles incluidas en el operativo

Los conductores que ingresen sin autorización en los carriles reservados de Los Ángeles 2028 podrían recibir multas de casi USD 300 (REUTERS/Mike Blake)
Los conductores que ingresen sin autorización en los carriles reservados de Los Ángeles 2028 podrían recibir multas de casi USD 300 (REUTERS/Mike Blake)

Según CBS Los Ángeles, los conductores que ingresen sin autorización en los carriles reservados podrían recibir multas de casi USD 300. La restricción se aplicará a los vehículos que circulen por corredores asignados a los traslados oficiales sin estar habilitados para hacerlo.

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Las marcas y carteles de LA28 serán la referencia para distinguir esos trayectos del resto de la red vial. La señalización buscará indicar dónde comienzan y terminan los sectores restringidos, además de advertir cuáles son los carriles que permanecerán disponibles para el tránsito regular.

El recorrido previsto abarcará segmentos de las autopistas cinco, 10, 101, 105, 110, 134, 210 y 405. También incluirá rutas ubicadas en el condado de Orange, áreas vecinas y calles locales que formarán parte de los desplazamientos establecidos para la competencia.

Uno de los puntos incluidos será Sunset Boulevard, cerca de la UCLA, donde estará situada la Villa Olímpica.

Según LA28, habrá carriles exclusivos entre el campus universitario y la autopista 405. Sin embargo, una parte de Sunset Boulevard continuará abierta para los conductores que no participen de la operación olímpica.

El alcance del dispositivo no se limitará a los accesos inmediatos a los estadios. La planificación incorporará autopistas, avenidas y calles de una zona amplia, con rutas que unirán espacios localizados en tres condados del sur de California.

El calendario de los Juegos y los cambios en la movilidad

Los Juegos Olímpicos de 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio y los Juegos Paralímpicos se realizarán del 15 al 27 de agosto (REUTERS/Mike Blake)
Los Juegos Olímpicos de 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio y los Juegos Paralímpicos se realizarán del 15 al 27 de agosto (REUTERS/Mike Blake)

Los Juegos Olímpicos de 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio. Los Juegos Paralímpicos se realizarán después, entre el 15 y el 27 de agosto, de modo que el esquema de movilidad deberá acompañar ambas competencias durante varias semanas.

Los carriles para vehículos oficiales funcionarán junto con una ampliación del transporte público y corredores exclusivos para autobuses.

El objetivo será reducir el uso del automóvil entre los espectadores, mientras las delegaciones y los equipos vinculados con la organización dispondrán de recorridos diferenciados.

La estrategia separará dos necesidades de circulación dentro de un mismo territorio: el traslado de quienes participen de los Juegos y el movimiento diario de residentes, trabajadores y visitantes.

Los vehículos oficiales contarán con vías asignadas, mientras que el resto de los conductores deberá reconocer las zonas restringidas y utilizar los sectores habilitados.

El período de aplicación coincidirá con el verano de 2028, cuando la actividad olímpica y paralímpica ocupará parte de la infraestructura vial existente.

Vista a través de un reflejo del número '2028', mostrando el Coliseo Memorial de Los Ángeles con los anillos olímpicos y una antorcha encendida.
El plan de movilidad de Los Ángeles 2028 combinará carriles para vehículos oficiales, corredores para autobuses y una ampliación del transporte público (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, la modificación tendrá efectos más allá de cada jornada deportiva y alcanzará rutas utilizadas habitualmente por quienes se desplazan por la región.

El plan no modifica la ubicación dispersa de las sedes, sino que organiza los traslados necesarios entre ellas. La red de carriles reservados busca dar previsibilidad a esos movimientos mediante trayectos identificados, sin depender por completo de las condiciones del tránsito general.

La preparación incluirá, por lo tanto, un sistema temporal compuesto por señalización, marcas especiales, corredores para autobuses, transporte público ampliado y sanciones para quienes utilicen sin autorización los espacios reservados.

Durante los Juegos, esa estructura pasará a formar parte de la circulación cotidiana en Los Ángeles, Orange y San Diego.

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