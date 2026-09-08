Trump profundiza la guerra comercial con Canadá: analiza excluir productos de las compras estatales

Trump sostuvo que los Programas de Adjudicación Múltiple de la GSA representan más de 50.000 millones de dólares al año en compras públicas de Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

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El presidente Donald Trump amenazó con excluir productos canadienses de compras estatales de Estados Unidos si Canadá no restablece una “reciprocidad plena y justa”, en una nueva escalada comercial que coincidió con la entrada en vigor de aranceles canadienses sobre bienes estadounidenses por 27.600 millones de dólares canadienses.

El mandatario ordenó a la Administración de Servicios Generales, en coordinación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que avance en el retiro de productos de origen canadiense de los Programas de Adjudicación Múltiple de la GSA, un sistema utilizado por agencias federales y otras entidades públicas para comprar bienes y servicios a través de contratos ya establecidos.

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Trump sostuvo además que “esos programas representan más de 50.000 millones de dólares al año” y añadió: “Esto tendría que haberse cortado hace años, por otras administraciones, como ocurrió con la mía, solo para que Joe Biden lo restableciera”.

Al explicar la medida, sostuvo que las empresas estadounidenses no cuentan con el mismo nivel de acceso al mercado canadiense, en especial en materia de contrataciones públicas y en sectores que Washington considera sensibles para la relación bilateral.

En esa línea, escribió: “Todo el mundo sabe que Canadá no deja que nuestros grandes productores lecheros vendan en el mercado canadiense, y que la única razón por la que Canadá fabrica automóviles es por acuerdos comerciales desastrosos del pasado mientras otros presidentes estaban en el cargo”.

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El presidente de Estados Unidos afirmó que las empresas estadounidenses no tienen el mismo acceso al mercado canadiense, en especial en contrataciones públicas y sectores sensibles (REUTERS/Evan Vucci)

Luego agregó: “Canadá se aprovechó de nosotros durante años, pero lo que muchos no advierten es que el Gobierno canadiense, incluidas las provincias canadienses, prohibió que pequeñas empresas y compañías estadounidenses vendan en sus mercados de contratación pública”.

También afirmó: “Eso ocurre aunque Canadá tiene un acceso amplio al enorme mercado de contratación pública estadounidense, incluidos los de nuestros estados”. Y resumió su acusación con otra frase textual: “Eso no es reciprocidad, es una estafa comercial canadiense”.

La advertencia se conoció el mismo día en que Canadá activó aranceles de represalia sobre productos de Estados Unidos por 27.600 millones de dólares canadienses, con tasas de entre 15% y 50%. Las nuevas tarifas alcanzaron bienes como acero, aluminio, muebles, productos electrónicos, lácteos, pescado, marisco y artículos de madera.

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Ottawa presentó esas medidas como respuesta a los gravámenes del 50% que Washington aplicó previamente sobre determinados productos canadienses. La entrada en vigor de esa represalia marcó una nueva fase del conflicto comercial entre los dos países, después del fracaso de las negociaciones bilaterales del mes pasado.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo que su Gobierno debía responder a la nueva ronda de aranceles estadounidenses, aunque reconoció que el escenario que se abrió no será sencillo.

Mark Carney afirmó que Canadá debía responder a los aranceles de Donald Trump para proteger a sus trabajadores, empresas y comunidades, aunque pidió no intensificar el conflicto comercial (REUTERS/Ingrid Bulmer/File Photo)

En su mensaje afirmó: “Aunque lo que ocurra después no será fácil, Canadá tenía que responder a la última ronda de aranceles de Donald Trump imponiendo sus propios aranceles a los productos estadounidenses”. También dijo: “No quiero que el conflicto se intensifique, porque eso no es constructivo, pero debemos aplicar estos aranceles para proteger a nuestros trabajadores, nuestras empresas y nuestras comunidades”.

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(Con información de EFE y Europa Press)