El padre de Austin Metcalf dice que “no existe” la justicia tras la condena de Karmelo Anthony

La entrevista de Jeff Metcalf volvió a poner en foco el impacto humano y judicial del crimen ocurrido en Frisco (ABC News)

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La primera entrevista de Jeff Metcalf después del fallo que rechazó un nuevo juicio para Karmelo Anthony volvió a poner en primer plano uno de los casos más sensibles de Texas por el impacto del crimen, la edad de los involucrados y la discusión pública que se abrió tras el proceso.

En diálogo con ABC News, el padre de Austin Metcalf planteó que la condena no modifica el daño que dejó el asesinato de su hijo en su familia.

Anthony, hoy de 19 años, recibió una condena de 35 años de prisión por apuñalar a Austin durante una discusión en una competencia de atletismo en Frisco, en abril de 2025.

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La causa judicial contra Anthony siguió abierta después del fallo por los planteos presentados por sus abogados (Texas Department of Criminal Justice)

El dolor de la familia y el rechazo a la idea de cierre

Consultado sobre si sentía que había recibido justicia, Metcalf respondió con una frase tajante. “No, no existe tal cosa. A mí me dieron cadena perpetua”, declaró al medio estadounidense.

Extendió esa definición a la madre de Austin, Meghan Metcalf, al hermano gemelo del joven, Hunter Metcalf, y al resto de la familia.

También describió escenas cotidianas que, dijo, quedaron vaciadas desde el crimen.“Hay una silla vacía en Navidad y en Acción de Gracias. Regalos sin abrir. Graduaciones perdidas. Cumpleaños. Ser tía o tío. Todo eso nos lo quitaron”, expresó.

Jeff Metcalf describió una ausencia que también atraviesa a Meghan Metcalf y a Hunter, el hermano gemelo de Austin (Jeff Metcalf/Facebook)

También dijo que perdonó a Anthony desde el primer día. “Lo hice por mi salud mental, por mi bienestar y por mi salud espiritual. Sabía qué tenía que hacer”.

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Ese perdón no cambió su postura sobre la pena. Aseguró que siente cierta compasión por el futuro del condenado, aunque mantuvo su reclamo de responsabilidad.

“Me da pena que tenga que estar en prisión. Su vida está prácticamente arruinada. Pero no siento pena por lo que hizo. Tiene que hacerse responsable”, sostuvo.

El asesinato de Austin Metcalf ocurrió durante una altercación en un encuentro interescolar de atletismo en Frisco (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

La apelación de Anthony y la decisión judicial

ABC News informó que los nuevos abogados de Anthony sostuvieron que su cliente fue presionado para renunciar a su derecho a declarar durante el juicio.

El planteo también incluyó objeciones sobre un acuerdo que no había salido a la luz entre la fiscalía y los abogados que llevaron el proceso original. Ese entendimiento limitó cierta evidencia de carácter sobre Anthony y sobre la víctima.

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La defensa sumó además cuestionamientos por restricciones dentro de la sala y por la imparcialidad del juez que encabezó el juicio por homicidio.

La defensa buscó un nuevo proceso, pero el planteo fue rechazado por el magistrado a cargo de esta etapa (KCEN-TV)

El juez retirado Michael Chitty quedó al frente del expediente después de que el magistrado John Roach fuera apartado de actuaciones posteriores por una impugnación sobre su imparcialidad.

Tras la negativa al nuevo juicio, el abogado de apelación Russell Wilson II aseguró, tal y como reprodujo ABC News, que el equipo seguirá ante la Quinta Corte de Apelaciones y agotará “todos los recursos legales disponibles”.

El padre de Austin Metcalf también cuestionó a quienes sostienen que Anthony no tuvo un juicio justo. Afirmó que parte de esas lecturas repite argumentos ajenos sin revisar los hechos por cuenta propia.

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John Roach había presidido el juicio, pero luego fue apartado de nuevas actuaciones por objeciones sobre su imparcialidad (@WFAA)

La dimensión racial y las declaraciones más polémicas

La entrevista abordó además la discusión racial que rodeó el caso. El padre de la víctima dijo que no leyó el crimen en esos términos al principio y atribuyó ese enfoque a la familia del condenado y a su entorno.

En su reconstrucción para ABC News, ubicó ese punto en una conferencia de prensa organizada poco después del asesinato.

“Hasta ese momento, yo nunca lo vi como algo entre blancos y negros. Lo vi como algo entre lo correcto y lo incorrecto”, afirmó.

El caso también derivó en una controversia pública por el componente racial que atravesó parte del debate posterior al juicio (Frisco Police Department/Meghan Prall Metcalf/Facebook)

El abogado de Karmelo Anthony presentó otra mirada. En declaraciones citadas por ABC News, aseguró que la estrategia judicial no busca minimizar la vida de Austin ni el dolor de su familia.

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También planteó que las preguntas sobre igualdad de trato, acceso público, parcialidad judicial y garantías constitucionales no pueden descartarse como una simple introducción del factor racial.

Metcalf defendió además comentarios que hizo en un podcast después del veredicto, donde utilizó expresiones de fuerte carga racial y atacó a la familia de Anthony. Dijo que no se retracta, aunque admitió que “no fue su mejor momento”.

La familia de Anthony apareció en el centro de la controversia por las declaraciones cruzadas y por el tono del debate (WFAA/KCEN-TV)

La fundación que impulsa en nombre de su hijo

Metcalf explicó que intenta convertir parte de esa experiencia en una iniciativa pública. El mes pasado lanzó la Austin Metcalf Foundation junto con Bruce Carter, organizador comunitario e integrante fundador del proyecto.

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La propuesta apunta a la prevención de conflictos y busca enseñar a los jóvenes a alejarse de situaciones que pueden escalar hacia la violencia.

La Austin Metcalf Foundation nació con un objetivo central: promover herramientas de prevención ante conflictos entre jóvenes (Familia Metcalf)

Carter afirmó en ABC News que esa capacidad debe incorporarse antes de que una persona quede atrapada en una situación límite.

Dijo que su objetivo es evitar que otras familias atraviesen una pérdida similar. Mientras la apelación de Anthony sigue su curso, la fundación aparece como el proyecto con el que busca sostener el nombre de su hijo fuera del expediente judicial.