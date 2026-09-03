Estados Unidos

Melania Trump llevó un auto de carreras al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para celebrar una donación millonaria

La primera dama vinculó la exhibición del monoplaza con un aporte de 2 millones de dólares destinado a las becas del programa Fostering the Future

Melania Trump mostró el ingreso de un auto de carreras al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para celebrar una donación de 2 millones de dólares (Melania Trump en X)
Melania Trump mostró el ingreso de un auto de carreras al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para celebrar una donación de 2 millones de dólares (Melania Trump en X)
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Melania Trump mostró este miércoles el ingreso de un auto de carreras al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca por primera vez, una acción vinculada a una donación de 2 millones de dólares destinada a las becas del programa Fostering the Future.

La primera dama difundió imágenes en su cuenta de X y explicó que el vehículo fue colocado con ayuda de una grúa, en una maniobra que, afirmó, exigió una coordinación precisa.

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En las fotografías compartidas por Melania Trump se ve un monoplaza rojo suspendido por una grúa mientras sobrevuela el predio de la Casa Blanca antes de ser apoyado en el jardín. La escena llamó la atención por el carácter inusual de la situación y por el valor simbólico del lugar elegido, uno de los sectores más conocidos de la residencia presidencial de Estados Unidos.

El auto fue presentado como parte de una campaña para respaldar becas

La primera dama sostuvo que la exhibición del vehículo se realizó para celebrar la financiación histórica de 2 millones de dólares otorgada por IndyCar y Fox Corporation al programa de becas Fostering the Future. En su publicación, aseguró que un automóvil de carreras estadounidense había entrado por primera vez al Jardín de las Rosas y vinculó el hecho con esa iniciativa de apoyo educativo.

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Comunicado de Melania Trump en X
Comunicado de Melania Trump en X

En la misma publicación, añadió que “transportar una máquina de carreras de precisión a uno de los lugares más históricos de Estados Unidos requirió planificación y coordinación” y remarcó que se garantizó una operación sin margen de error.

La cobertura de People detalló que uno de los laterales del vehículo llevaba la frase “Fomentando el futuro”, mientras que en otra parte de la carrocería aparecía la inscripción “Freedom 250 Grand Prix”. El medio describió además que, antes de ser desenganchado, el auto fue acomodado por un equipo de al menos tres personas.

La iniciativa de Melania Trump apunta a jóvenes que pasaron por hogares de acogida

El programa Fostering the Future fue lanzado por Melania Trump en 2021 para ampliar oportunidades educativas a jóvenes que pasaron por hogares de acogida (Melania Trump en X)
El programa Fostering the Future fue lanzado por Melania Trump en 2021 para ampliar oportunidades educativas a jóvenes que pasaron por hogares de acogida (Melania Trump en X)

El programa Fostering the Future fue lanzado por Melania Trump en 2021. De acuerdo con la descripción recogida por People, la iniciativa busca ampliar oportunidades educativas para jóvenes que anteriormente estuvieron bajo tutela estatal o en hogares de acogida.

La primera dama presentó el acto como parte de un esfuerzo para reforzar esas becas y recordó además la existencia de Fostering the Future Together, una coalición internacional enfocada en educación y tecnología. Tal y como explicó ese medio, la propuesta también apunta a facilitar herramientas tecnológicas para chicos, docentes y familias, con énfasis en el uso seguro de recursos digitales.

La exhibición coincidió con nuevas obras impulsadas por Donald Trump

La exhibición del auto de carreras coincidió con las obras que Donald Trump impulsa en la Casa Blanca, cuyo costo estimado supera los 900 millones de dólares (Melania Trump en X)
La exhibición del auto de carreras coincidió con las obras que Donald Trump impulsa en la Casa Blanca, cuyo costo estimado supera los 900 millones de dólares (Melania Trump en X)

La aparición del auto en el Jardín de las Rosas ocurrió mientras el presidente Donald Trump continúa con una serie de cambios dentro y fuera de la residencia presidencial. People remarcó que esas reformas avanzan en paralelo con proyectos de mayor escala, entre ellos un salón de baile de unos 8.360 metros cuadrados.

Ese medio también mencionó otras intervenciones en marcha o proyectadas. Entre ellas aparecen trabajos vinculados a una bolera de dos pistas y nuevas obras en edificios del complejo presidencial. Los registros revisados por The Washington Post ubican el costo estimado de los proyectos en al menos 900 millones de dólares.

Melania Trump afirmó que un auto de carreras estadounidense entró por primera vez al Jardín de las Rosas (Melania Trump en X)
Melania Trump afirmó que un auto de carreras estadounidense entró por primera vez al Jardín de las Rosas (Melania Trump en X)

Más allá del objetivo benéfico informado por la primera dama, las fotografías difundidas desde la Casa Blanca le dieron al episodio una dimensión visual marcada. El vehículo, suspendido en el aire, atravesando el predio presidencial antes de tocar tierra en uno de los jardines más emblemáticos del país.

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