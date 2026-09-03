Una mujer de 70 años entró armada a una comisaría de Florida, disparó a empleados y fue baleada por agentes

Una mujer armada entró al Departamento de Policía de Port Orange en Florida y disparó hacia el personal civil del área de recepción (Google Maps)

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Una mujer de alrededor de 70 años entró armada al lobby del Departamento de Policía de Port Orange, en Florida, disparó al personal civil y fue baleada por oficiales cuando salió del edificio, según informó el jefe de la dependencia en una conferencia de prensa realizada esta mañana.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:20 del jueves 4 de septiembre de 2026. La mujer ingresó al área de recepción de la sede policial en 4545 Clyde Morris Blvd., donde se ubica la sección de registros, y confrontó a empleados civiles que atendían en ese sector.

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La discusión siguió escalando y sacó un arma de fuego. Acto seguido, la exhibió ante el personal e inmediatamente abrió fuego en dirección a los empleados que estaban trabajando. Ningún civil resultó herido por el único disparo que efectuó.

El tiroteo en la sede policial de Port Orange ocurrió el jueves 4 de septiembre de 2026 cerca de las 8:20 en 4545 Clyde Morris Blvd. (News 6)

La mujer salió del edificio y fue herida por tres oficiales

Tras disparar dentro del lobby, abandonó el edificio por la entrada principal. Allí fue interceptada por oficiales que respondían a un llamado radial de tiroteo activo. Tres agentes participaron en el enfrentamiento y dispararon contra la mujer, que según el jefe policial aún sostenía el arma en ese momento.

“No tengo acceso todavía a todo el video de vigilancia, por lo que eso forma parte de la investigación en curso”, declaró el jefe Manuel Marino ante los medios, al ser consultado sobre si la mujer apuntó directamente a los oficiales antes de que estos abrieran fuego.

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La sospechosa fue trasladada a un hospital, a pesar de que Marino indicó que desconocía su estado de salud al momento de la conferencia. La identidad no fue divulgada, a la espera de que se notifique a sus familiares.

Tres oficiales balearon a la sospechosa fuera del edificio cuando respondían al reporte de un tiroteo activo y ella aún tenía el arma, según la policía (Google Maps)

El Departamento de Investigaciones de Florida tomó el control del caso

Ante la magnitud del hecho, el Departamento de Investigaciones de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) se hizo cargo de la investigación, de acuerdo con lo informado por el jefe del establecimiento. Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, agentes del FDLE se encontraban cubriendo la zona del tiroteo.

Marino confirmó que la sección de registros permanecerá cerrada hasta el martes, luego del fin de semana largo por los feriados. Asimismo, aclaró que la unidad de escena del crimen procesará toda el área comprometida por el incidente.

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La motivación de la mujer está bajo investigación

Al ser consultado sobre un posible móvil, Marino dijo que no contaba con esa información. “Eso es parte de la investigación en curso. Esperamos obtener algunas de esas respuestas”, sostuvo el funcionario, sin poder confirmar tampoco si el departamento había tenido algún contacto previo con la sospechosa.

A su vez, reconoció desconocer qué tipo de arma portaba y cuántas veces fue herida. El único dato disponible sobre el tiro que ella efectuó dentro del edificio es que impactó en las proximidades de la sección de propiedad y evidencia, donde había empleados presentes en ese momento.

El jefe Manuel Marino informó que ningún empleado civil resultó herido por el único disparo efectuado dentro del lobby y la investigación quedó a cargo del FDLE (WESH 2)

El personal civil recibirá apoyo psicológico tras el incidente

El jefe subrayó la preocupación del departamento por el bienestar emocional de los empleados civiles involucrados, quienes, según señaló, no tienen entrenamiento ni familiaridad con este tipo de situaciones.

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Marino anticipó que, una vez cumplida su participación en la investigación, el personal recibirá asistencia en el marco de un protocolo de debriefing de incidentes críticos, junto con los oficiales participantes.

“No puedes esperar que algo así suceda dentro de tu propio edificio, un jueves a las 8 de la mañana”, expresó Marino. Y en sus declaraciones, subrayó: “Afortunadamente ninguno de nuestros empleados resultó herido. Ahora el objetivo es ayudarlos a recuperarse”.