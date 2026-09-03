La Justicia autoriza matar a 2.000 ciervos en una isla de California

Un juez de Los Ángeles rechazó suspender el plan de erradicación de ciervos mula en la isla Santa Catalina y habilitó a la Catalina Island Conservancy a avanzar con el programa. (REUTERS/ Ann Saphir)

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Un juez del condado de Los Ángeles rechazó la solicitud de suspender el plan de erradicación de ciervos mula en la isla Santa Catalina y permitió a la Catalina Island Conservancy (CIC) eliminar los 2.000 animales estimados. El fallo, dictado tentativamente el martes 2 de septiembre de 2026 por el juez Curtis A. Kin, habilita un proceso de cuatro o cinco años por razones ecológicas y de prevención de incendios.

La CIC, que controla el 88% de la isla —ubicada a unos 35 kilómetros (22 millas) al sur del puerto de Los Ángeles—, anunció que comenzará de inmediato. Una primera fase prevé la caza de unos 200 ciervos entre septiembre y octubre de 2026, con equipos contratados y rifles. La erradicación masiva está prevista para junio de 2027, según informó el Los Angeles Times.

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Los ciervos de Santa Catalina destruyen la vegetación nativa y multiplican el riesgo de incendios

La presencia de ciervos mula en la isla es consecuencia de una introducción deliberada. Alrededor de 22 ejemplares llegaron a fines de la década de 1920 para la caza deportiva; hoy son cerca de 2.000. Cuatro décadas de cacerías recreativas no lograron reducir la población de manera sostenida.

El problema central, según la CIC y los científicos que respaldan el plan, es el impacto de los ciervos sobre la vegetación. Los animales se alimentan del chaparral y otros arbustos nativos que, presionados además por el cambio climático, no logran regenerarse. En su lugar proliferan pastos invasores anuales que se incendian con mayor facilidad, aceleran la erosión y reducen la infiltración de agua en los acuíferos.

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La primera fase del plan en Santa Catalina contempla la caza de unos 200 ciervos entre septiembre y octubre de 2026, antes de la erradicación masiva prevista para junio de 2027. (Reuters)

Anna L. Jacobsen, profesora de biología vegetal de la Universidad Estatal de California en Bakersfield, estudió la relación entre los ciervos y la vegetación tras los incendios de 2006 y 2007. Sus conclusiones, recogidas por The Guardian, indican que cuando los ciervos no nativos consumen los arbustos, las plantas pueden extinguirse localmente y ser reemplazadas por especies invasoras que generan un régimen de incendios más peligroso.

Seis científicos especializados en incendios y ecología vegetal firmaron una carta abierta en la que advierten que los pastos resultantes “pueden reforzar un ciclo en el que los incendios más frecuentes favorecen más pasto, y más pasto favorece incendios más frecuentes”. Max Moritz, especialista en incendios que asesora a organismos de California, señaló al The Guardian que “desde una perspectiva científica, ecológica y de incendios, la eliminación es la mejor vía”.

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Residentes, cazadores y el jefe de bomberos de Los Ángeles se oponen a la erradicación total

La decisión generó una oposición amplia. Una petición en línea acumuló más de 32.000 firmas. La coalición opositora reúne a grupos de defensa animal, organizaciones de caza como Safari Club International y la Asociación de Rifle y Pistola de California, junto a vecinos y funcionarios electos.

La supervisora del condado de Los Ángeles Janice Hahn es la voz oficial más enfática contra el plan. Un día antes del fallo, le pidió al gobernador Gavin Newsom que suspendiera el permiso. Newsom respondió que analizaría la situación. “Estos ciervos se han vuelto queridos para muchos isleños y para los miles de turistas que visitan la isla cada año”, declaró Hahn al Los Angeles Times.

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El jefe de bomberos Anthony Marrone advirtió que eliminar todos los ciervos podría aumentar la carga de combustible vegetal de chaparral y elevar el riesgo de incendios en Avalon. (REUTERS/Yves Herman)

El argumento de Hahn no es solo emocional. El jefe de bomberos del condado, Anthony Marrone, advirtió en un memorando que eliminar todos los ciervos incrementaría la carga de combustible vegetal de chaparral, más difícil de controlar en un incendio que los pastos.

“El aumento de la carga de combustible elevaría el riesgo de incendios en las zonas urbanizadas, particularmente en Avalon”, donde hay vegetación densa a menos de 60 metros (200 pies) de las estructuras, escribió Marrone. El funcionario recomendó reducir la población y mantenerla activamente, en lugar de erradicarla.

La CIC descartó esa alternativa. “Los ciervos tienden a repoblarse con rapidez. Entonces uno queda atrapado en un ciclo interminable de matanzas”, explicó Pepe Barton, director de comunicaciones de la organización, al Los Angeles Times.

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El proceso ambiental quedó exento de la revisión bajo la ley CEQA

La impugnación judicial fue presentada en marzo de 2026 por las organizaciones de caza y la Coalition to Save Catalina Island Deer ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. El argumento central cuestiona que el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW) haya eximido al plan de una revisión bajo la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), al clasificarlo como proyecto de restauración ambiental.

La demanda contra el plan cuestiona que el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California eximiera la erradicación de ciervos en Santa Catalina de una revisión bajo la ley CEQA. (REUTERS/Gleb Garanich)

Según la demanda, la documentación usada por el CDFW “es producto de un proceso sesgado y cerrado que ignoró las preocupaciones válidas del público”, según el Los Angeles Times. El CDFW indicó que no realiza comentarios sobre litigios en curso.

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Hahn sostuvo que esa exención impidió un debate más riguroso: “La CEQA los habría obligado a examinar todas las consecuencias no deseadas de la erradicación”.

Habrá una última temporada de caza recreativa antes del cierre definitivo en 2027

El plan contempla excepciones puntuales. Los ciervos que habitan cerca del pueblo de Avalon serán esterilizados, no eliminados. La carne obtenida irá al programa de recuperación del cóndor de California o a grupos tribales. Las carcasas accesibles serán retiradas; las que queden en terreno escarpado se dejarán descomponer de forma natural.

Antes del cierre definitivo de la caza deportiva, habrá una última temporada recreativa entre fines de octubre y mediados de diciembre de 2026. Barton reconoció: “La erradicación nunca fue nuestra primera opción”. Además señaló que la organización evaluó durante dos décadas alternativas como la anticoncepción, la esterilización, los cercos y la reintroducción de depredadores, antes de descartarlas todas.

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El expediente judicial permanece abierto. La resolución definitiva sobre la medida cautelar se espera en los próximos 90 días y podría modificar el ritmo de las operaciones antes de que la fase de erradicación masiva arranque en junio de 2027.