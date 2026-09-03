Tráfico de cocaína en fraternidades de Penn State: fijan una fianza de USD 250.000 para el acusado de liderar la red

Abbatiello enfrentó su audiencia tras permanecer preso desde agosto sin derecho a fianza (AP Photo/Matt Rourke)

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El caso de la red de tráfico de cocaína en las fraternidades de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) avanzó esta semana con una nueva decisión judicial.

Agostino Abbatiello, el exmiembro señalado por la fiscalía como el principal proveedor de la operación, obtuvo por primera vez la posibilidad de salir en libertad tras una audiencia ante un magistrado de Pensilvania que fijó su fianza en USD 250.000.

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El magistrado Jonathan Grine, del Tribunal de Causas Comunes del condado de Centre, estableció el monto en el palacio de justicia de Bellefonte, a unos 16 kilómetros al norte del campus. Hasta el momento, Abbatiello no había abonado la cifra exigida.

De 24 años, el imputado se presentó vestido con un mameluco rojo y esposado, escoltado por agentes de policía.

El campus fue el escenario de una red que, según los fiscales, operó por dos años (Matt Rourke/AP)

Tres coimputados declararon en su contra durante la audiencia

Varios coimputados —entre ellos Thomas Michael Robinson, Mohammed Huraibi y Lars Zeepvat— renunciaron a sus propias audiencias preliminares y prestaron declaración contra Abbatiello, tal como informó el canal afiliado a NBC, WJAC de Johnstown.

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Un detective de la policía de State College también testificó durante la jornada y describió, según WJAC, una supuesta operación de preparación de drogas en la que habrían participado los iniciados (pledges) de las organizaciones involucradas.

Los fiscales sostienen que Abbatiello fue el proveedor central de la red, con ventas de cocaína a otros miembros que iban desde pequeñas cantidades hasta un kilogramo por transacción.

Según los documentos judiciales, reclutó a otros miembros e iniciados para preparar la sustancia y les pagó cientos de dólares para que actuaran como mensajeros y repusieran el suministro.

La fuerza local participó en una investigación de dos años que derivó en 14 arrestos (Pennsylvania Attorney General)

La red operaba a través de dos fraternidades del campus

La investigación, que se extendió por dos años, tiene como eje a las fraternidades Delta Upsilon y Sigma Chi.

Abbatiello era integrante de Sigma Chi, una organización que, hasta entonces, contaba con reconocimiento oficial de Penn State. Tras los arrestos, la propia fraternidad anunció la suspensión de su capítulo en la universidad.

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En total, 14 personas fueron detenidas, entre ellas estudiantes en actividad, exestudiantes y el padre de uno de ellos. Hasta la audiencia del miércoles, Abbatiello permaneció detenido en el Centro Correccional del condado de Centre.

Ambas fraternidades quedaron en el centro de la causa tras los arrestos (Pennsylvania Attorney General)

El imputado pidió que se le permita vivir con sus padres durante el proceso

La defensa de Abbatiello presentó una moción de emergencia para obtener la fianza. Su abogado, Philip Masorti, calificó la negativa inicial de “absurda” y rechazó que su cliente representara una amenaza para la comunidad.

“Tras dos años de investigación, las fuerzas del orden nunca afirmaron que el imputado hubiera usado violencia, amenazado con ejercerla o sido visto con algún arma”, escribió Masorti en la moción presentada ante el tribunal.

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En el mismo escrito, el letrado acusó a los fiscales de manipular la asignación del caso para elegir al juez.

La Fiscalía General de Pensilvania no respondió a las consultas de los medios hasta el momento.

Abbatiello solicitó cumplir la preventiva en el hogar familiar de Long Island (AP Photo/Matt Rourke)

Abbatiello nació y se crió en el condado de Nassau, en Long Island, Nueva York. Antes de ingresar a Penn State, cursó el secundario en la institución católica Chaminade High School, donde integró el equipo de fútbol americano durante dos temporadas.

Se graduó en la primavera de 2024 con un promedio de 3,3 sobre 4. Al momento de su detención residía en Boca Ratón, Florida, donde trabajaba como asesor financiero.

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El 18 de agosto regresó a State College y se entregó a las autoridades.