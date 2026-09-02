San Diego aprobó el diseño de un plan para frenar la contaminación del río Tijuana

El condado de San Diego aprobó el diseño de un sistema para desviar y tratar el agua contaminada del río Tijuana (REUTERS/Mike Blake)

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El condado de San Diego aprobó el diseño de un sistema para desviar y tratar el agua contaminada del río Tijuana. La iniciativa busca contener una crisis de décadas por descargas de aguas residuales, que causaron enfermedades entre bañistas y surfistas, cierres de playas y riesgos para los entrenamientos de los Navy SEALs en Coronado, informó Los Angeles Times.

La junta asignó USD 1,8 millones al proyecto y prevé financiar obras mayores con un impuesto local, en respuesta a una crisis sanitaria y ambiental de décadas.

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La propuesta busca capturar y limpiar el agua antes de que ingrese en las comunidades de San Diego. La presidenta de la junta del condado, Terra Lawson-Remer, indicó al periódico que el objetivo es interceptar los desechos y tratarlos antes de que lleguen a ríos, escuelas y playas.

La Junta de Supervisores votó cuatro a uno a favor de destinar los fondos al diseño del sistema. El supervisor Joel Anderson fue el único voto en contra y sostuvo que no apoyaría el proyecto si las ciudades afectadas no contribuían como parte de una coalición.

En la misma sesión, la junta aprobó USD 4 millones para reparar de inmediato un foco de contaminación en Saturn Boulevard, donde la polución del río se aerosoliza.

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La Junta de Supervisores asignó USD 1,8 millones al diseño del proyecto y prevé financiar obras mayores con un impuesto local

El condado apuesta a una planta propia para interceptar la contaminación

La nueva instalación se diseñará para capturar y limpiar el agua antes de que entre en comunidades de San Diego.

Lawson-Remer dijo: “Necesitamos capturar todos estos desechos, toda esta contaminación, y tratarla antes de que llegue a nuestros ríos, antes de que se acerque a nuestras escuelas, antes de que llegue a nuestras playas”.

El problema no se limita al agua que llega al océano. Las descargas desde Tijuana alcanzan Imperial Beach, Coronado y otras zonas del sur del condado.

Además, el río emite contaminantes transportados por el aire, incluido el sulfuro de hidrógeno, que causa asma, dolores de cabeza y otras afecciones en las comunidades vecinas.

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Según el artículo, el cauce también transporta químicos industriales, pesticidas y productos farmacéuticos. Esa combinación ubicó al río Tijuana en el segundo lugar de la lista de ríos más amenazados elaborada por American Rivers, una organización ambiental de Estados Unidos.

La crisis del río Tijuana enfermó a bañistas y surfistas, provocó cierres de playas y afectó los entrenamientos de los Navy SEALs en Coronado (EFE/ Joebeth Terríquez)

Las plantas de tratamiento de aguas residuales en Estados Unidos y México filtran parte de esos contaminantes, pero esas instalaciones fallaron durante la última década y liberaron cientos de millones de galones de aguas residuales sin tratar al río.

Mejoras recientes ayudaron a reducir la contaminación, y el gobierno federal ya destinó cerca de USD 650 millones para reparar y reemplazar infraestructura envejecida.

El plan local busca una solución del lado estadounidense

El argumento central de los supervisores es que parte de la contaminación evita las plantas existentes y entra directamente al río.

Por eso, la futura instalación podría desviar y tratar el agua cuando cruza desde México hacia territorio estadounidense.

Paloma Aguirre dijo: “No podemos controlar lo que ocurre al otro lado de la frontera, pero sí podemos controlar lo que hacemos de nuestro lado”.

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El tratamiento podría seguir dos caminos. Natalie Mladenov, profesora de ingeniería de la San Diego State University, una universidad pública de California, explicó que una opción es la purificación avanzada de agua, un proceso que elimina casi todos los contaminantes mediante membranas de ultrafiltración, ósmosis inversa, oxidación avanzada, luz ultravioleta y desinfección.

El río Tijuana arrastra químicos industriales, pesticidas y productos farmacéuticos, y American Rivers lo ubicó entre los ríos más amenazados de Estados Unidos (Crédito: SRE)

La otra es un tratamiento de menor intensidad, suficiente para cumplir con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental para descargar el agua al océano.

La presión política para actuar convive con la presión sanitaria. Científicos detectaron altos niveles de contaminación del aire cerca del río cargado de aguas residuales, un hallazgo que, según el diario, confirmó las quejas de residentes afectados desde hace años.

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Los supervisores presentaron el proyecto como una oportunidad para que el condado alcance una solución en un “plazo agresivo”.

Aguirre lo resumió así: “Seguiremos presionando a Washington y a México, pero marcaremos el ritmo. Terminamos de esperar el calendario de otros”.