Chicago bajo alerta por ola de calor: la temperatura llega a 41 °C y la advertencia rige hasta esta noche

Chicago está bajo alerta por ola de calor hasta las 21:00 del miércoles, con un índice de calor de hasta 41 °C en Illinois

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Una ola de calor afecta a la ciudad de Chicago y al área metropolitana de Illinois con un índice de calor de hasta 41 °C (105 °F), lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a mantener una alerta por temperaturas peligrosas hasta las 21:00 del miércoles.

El fenómeno meteorológico responde a un domo de alta presión que eleva las temperaturas entre cuatro y seis grados Celsius por encima del promedio habitual de la temporada en el norte de Illinois, un evento que abarca nueve condados y derivó en la activación de la red municipal de centros de enfriamiento de la Oficina de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de Chicago.

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la temperatura máxima alcanzará los 34 °C (94 °F) durante la tarde del miércoles.

La elevada humedad atmosférica reduce la capacidad de evaporación del sudor, mecanismo primario del cuerpo humano para regular la temperatura, lo que dispara el índice de calor a valores de entre 38 °C (100 °F) y 41 °C (105 °F) en el condado de Cook.

Alerta meteorológica y condados afectados

La alerta meteorológica por calor abarca Chicago, nueve condados de Illinois y zonas adyacentes del noroeste de Indiana (REUTERS/Audrey Richardson)

La cobertura del aviso abarca el área metropolitana de Chicago y los condados de Cook, DuPage, Kane, McHenry, Lake, Will, Kendall, Grundy y LaSalle en el estado de Illinois, además de zonas adyacentes en el noroeste de Indiana.

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Las autoridades locales informaron que el aire saturado de humedad mantendrá las condiciones sofocantes de manera constante hasta el descenso nocturno.

El descenso térmico inicial se registrará el jueves, cuando se prevé una temperatura máxima de 32 °C (90 °F) y un índice de calor estimado en 37 °C (98 °F).

Para el viernes, los registros térmicos descenderán a 31 °C (88 °F) como máxima, mientras que el fin de semana marcará un retorno progresivo a valores cercanos a los 27 °C (80 °F), según detalló el organismo meteorológico oficial.

El patrón climático de alta presión dará paso a un frente inestable que incrementará la probabilidad de tormentas eléctricas dispersas a partir del jueves por la tarde. El ingreso de estas corrientes aéreas desde el norte permitirá disipar gradualmente la masa de aire cálido acumulada sobre la cuenca del lago Michigan.

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A pesar de la disminución paulatina en los termómetros durante los próximos días, el nivel de humedad mantendrá sensaciones térmicas elevadas durante el resto de la semana en todo el noreste de Illinois.

El meteorólogo Zachary Yack, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Romeoville, precisó que la masa de aire continuará generando jornadas cálidas hasta la consolidación del frente frío.

Centros de enfriamiento y recursos municipales

Chicago activó su red de centros de enfriamiento, con seis centros comunitarios principales y recursos municipales distribuidos en toda la ciudad (REUTERS/Audrey Richardson)

Frente a la persistencia del riesgo para la salud pública, la Oficina de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Ciudad de Chicago activó su protocolo especial de respuesta ante eventos de calor extremo. El Departamento de Servicios de Apoyo a la Familia y la Comunidad dispuso la apertura de seis centros comunitarios principales que operan como refugios climáticos con aire acondicionado.

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Los centros de atención comunitarios habilitados por la administración municipal operan en las siguientes ubicaciones:

Englewood: 1140 W. 79th Street.

Garfield Center: 10 S. Kedzie Ave (con horario extendido hasta las 20:00 para absorber la demanda de refugio nocturno).

King Center: 4314 S. Cottage Grove.

North Area Center: 845 W. Wilson Ave.

South Chicago Center: 8650 S. Commercial Ave.

Trina Davila Center: 4312 W. North Ave.

El sistema municipal de auxilio cuenta también con la red de 21 centros para personas mayores del Departamento de Servicios de Apoyo a la Familia y la Comunidad, los cuales permanecen abiertos en jornada diurna.

A esta red se suman 79 sedes de la Biblioteca Pública de Chicago, siete campus de los Colegios Comunitarios de Chicago y 43 centros recreativos del Distrito de Parques de Chicago.

Para los residentes sin acceso a sistemas de climatización doméstica, la administración local mantiene operativos 143 parques acuáticos e instalaciones con rociadores dispersos en los vecindarios de la ciudad.

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Las autoridades dispusieron además que el servicio de atención telefónica 311 organice el traslado y la reubicación de personas vulnerables hacia albergues temporales o zonas de enfriamiento habilitadas.

Recomendaciones sanitarias del Servicio Meteorológico Nacional

Las autoridades recomendaron evitar actividad física intensa al aire libre, hidratarse y no dejar a menores ni mascotas dentro de vehículos estacionados (REUTERS/Jim Young)

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población suspender o reprogramar las actividades físicas intensas al aire libre, con especial énfasis durante las horas de mayor radiación solar situadas entre el mediodía y el atardecer.

Los especialistas aconsejan buscar espacios cerrados con aire acondicionado o mantener las persianas cerradas y las ventanas levemente abiertas para favorecer la circulación del aire si no se dispone de equipos de refrigeración.

Las guías de prevención oficiales enfatizan la importancia de mantener un consumo constante de agua y evitar las bebidas alcohólicas, azucaradas o con contenido de cafeína, debido a que aceleran la deshidratación corporal.

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Los organismos sanitarios remarcaron además la prohibición estricta de dejar a menores de edad o mascotas dentro de vehículos estacionados, incluso cuando permanezcan con las ventanillas parcialmente abiertas.

El plan de contingencia incluye el monitoreo permanente de adultos mayores, personas con condiciones médicas crónicas y trabajadores expuestos a la intemperie. Los servicios de emergencia del condado de Cook reforzaron las patrullas de asistencia callejera y solicitaron a la ciudadanía verificar periódicamente el estado de salud de vecinos y familiares que residan solos.

El pronóstico a mediano plazo contempla que la masa de humedad retroceda gradualmente hacia el sur del estado conforme avance el frente de tormentas durante el fin de semana.

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La ciudad de Chicago mantendrá activos los sistemas de asistencia y la vigilancia meteorológica hasta que los parámetros térmicos e índices de humedad retornen a los promedios climatológicos de la región.