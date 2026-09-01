Estados Unidos

Trump sella acuerdos con 9 farmacéuticas más para reducir el precio de los medicamentos en Estados Unidos

La Casa Blanca proyecta ahorros superiores a USD 600.000 millones bajo la política de "nación más favorecida". Las compañías también se comprometieron a extender el acceso a sus fármacos a los programas estatales de Medicaid en todo el país

Donald Trump anunció acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir el precio de medicamentos en Estados Unidos y en los programas estatales de Medicaid. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump anunció acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir el precio de medicamentos en Estados Unidos y en los programas estatales de Medicaid. (REUTERS/Jonathan Ernst)
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El presidente Donald Trump anunció el 31 de agosto acuerdos con nueve compañías farmacéuticas adicionales para reducir el precio de medicamentos destinados a consumidores y a los programas estatales de Medicaid. La presentación tuvo lugar en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.

Según la administración Trump, los convenios ya vigentes podrían generar ahorros superiores a USD 600.000 millones en un período breve. Los mismos se enmarcan en la política de “nación más favorecida”, que busca acercar los precios de los medicamentos en Estados Unidos a los que se pagan en otros países desarrollados.

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Trump eleva a 26 el total de farmacéuticas con acuerdos de precios reducidos

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump impulsó una política de negociación directa con la industria farmacéutica para reducir el costo de los medicamentos de marca. 17 empresas ya habían aceptado de forma voluntaria rebajar sus precios como parte de este esquema durante el último año, de acuerdo con la Casa Blanca.

Manos de una persona sobre una mesa de madera al lado de una pastilla blanca y un vaso de agua.
La Casa Blanca sostuvo que las farmacéuticas con acuerdos cubren el 89% del mercado de medicamentos de marca en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con las nueve compañías incorporadas el 31 de agosto, el total de participantes asciende a 26. “Ahora tenemos 26 empresas que representan el 90% del mercado farmacéutico nacional, y el otro 10% también se está sumando”, afirmó Trump durante el anuncio en la Oficina Oval, según recogió CBS News.

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La Casa Blanca precisó en su comunicado que las firmas adheridas cubren el 89% del mercado de medicamentos de marca.

Alcon, Teva y otras siete empresas medianas se integran al plan

Las nueve compañías que formalizaron los convenios el lunes son firmas de tamaño medio, según la ficha informativa difundida por la administración. Se trata de:

  • Alcon
  • Astellas Pharma
  • BeOne Medicines
  • BridgeBio
  • CSL
  • Kyowa Kirin
  • Sun Pharma
  • Teva Pharmaceuticals
  • UCB

La Casa Blanca no detalló en el comunicado los medicamentos específicos ni los porcentajes de descuento acordados con cada empresa.

La política de “nación más favorecida” establece precios comparables a los de otros países desarrollados

El mecanismo central de la estrategia es la llamada política de “nación más favorecida” (en inglés, most-favored-nation o MFN). Su objetivo es que los medicamentos disponibles en Estados Unidos tengan precios equiparables a los que rigen en otros países desarrollados, donde los costos suelen ser considerablemente más bajos.

Parte de esa rebaja llega de forma directa a los consumidores a través de TrumpRx, un sitio web lanzado por la administración en febrero de 2026 en el que los ciudadanos pueden acceder a descuentos en medicamentos de marca. La Casa Blanca presentó los convenios como adhesiones voluntarias de las empresas al esquema MFN.

Las empresas se comprometieron a garantizar acceso a Medicaid en todos los estados

Además de los descuentos al consumidor, las nueve compañías se comprometieron a facilitar el acceso a sus medicamentos a los programas de Medicaid de todos los estados del país. La Casa Blanca estimó que esa medida producirá miles de millones de dólares en ahorros para el sistema de salud público.

La Casa Blanca afirmó que los acuerdos de precios de medicamentos podrían generar ahorros superiores a USD 600.000 millones en un período breve. (Europa Press)
La Casa Blanca afirmó que los acuerdos de precios de medicamentos podrían generar ahorros superiores a USD 600.000 millones en un período breve. (Europa Press)

Medicaid es el programa federal y estatal de cobertura médica destinado a personas de bajos ingresos y a otros grupos elegibles en Estados Unidos. Su financiamiento proviene de fondos federales y estatales, y su alcance varía según la jurisdicción.

Las nueve compañías comprometieron USD 19.600 millones en manufactura local

Por fuera de los compromisos de precios, las nueve farmacéuticas también anunciaron una inversión conjunta de al menos USD 19.600 millones en actividades de manufactura en suelo estadounidense en el corto plazo, de acuerdo con la administración Trump.

La Casa Blanca indicó además que varias de las empresas participantes acordaron donar ingredientes farmacéuticos activos para la Reserva Estratégica de Ingredientes Farmacéuticos Activos (SAPIR, por su sigla en inglés), con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores extranjeros y garantizar el abastecimiento ante emergencias.

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