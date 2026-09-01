La tormenta tropical Edouard podría convertirse en huracán y se dirige hacia Texas y Luisiana

La tormenta tropical Edouard avanza por el golfo de México con previsión de causar lluvias intensas e inundaciones en sectores de Texas y Luisiana (NOAA)

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La tormenta tropical Edouard avanza sobre las cálidas aguas del Golfo de México y se encamina a tocar tierra este martes en la frontera entre Texas y Luisiana, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 mph) y proyecciones que indican que podría alcanzar categoría de huracán antes de llegar a la costa.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que el sistema registrará un fortalecimiento significativo durante las horas previas al desembarco, estimado para horas de la tarde y noche.

Edouard es una tormenta de tamaño compacto: sus vientos de fuerza tropical solo se extienden hasta 40 kilómetros (25 millas) desde su centro. Esa característica limita el área de impacto directo por viento, pero también la hace más propensa a cambios abruptos de intensidad. El gobernador de Texas, Greg Abbott, identificó las inundaciones como la mayor amenaza derivada del sistema.

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El riesgo de inundaciones por lluvia se extiende desde el sureste de Texas hasta el suroeste de Luisiana y el miércoles alcanzará Houston, College Station y zonas al sur de Dallas (AFP)

Lluvia torrencial amenaza Houston y la costa alta de Texas

Edouard podría dejar entre 75 y 150 milímetros (3 a 6 pulgadas) de precipitación acumulada sobre la costa alta de Texas y el interior del este-centro del estado hasta el miércoles 2 de septiembre, con totales aislados de hasta 230 milímetros (9 pulgadas).

El suroeste lejano de Luisiana recibiría entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas). El NHC advirtió que las tasas de precipitación podrían superar los 100 milímetros por hora (4 pulgadas), volumen suficiente para provocar inundaciones repentinas en zonas bajas y áreas urbanas.

La mayor concentración de lluvias se proyecta sobre el área metropolitana de Houston, donde los pronósticos apuntan a entre 75 y 150 milímetros de acumulado.

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Además, la agencia meteorológica emitió un nivel 2 de riesgo de inundaciones por lluvia —en una escala de 4— que se extiende desde el sureste de Texas hasta el suroeste de Luisiana durante el martes por la noche, y que se desplazará hacia el norte el miércoles para abarcar Houston, College Station y zonas al sur de Dallas.

“Esta es nuestra primera gran tormenta de la temporada, y Texas está preparado”, aseguró Orlando Alanis, de la División de Manejo de Emergencias de Texas, en una conferencia de prensa. Cuadrillas trabajaron el lunes en la remoción de vegetación seca que podría encenderse por un rayo y generar incendios de rápida propagación, informó Abbott.

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El gobernador Greg Abbott señaló que las inundaciones son el principal riesgo del sistema para el estado (AP Foto/Gabriela Passos)

Alerta de marejada ciclónica para la franja costera entre High Island y la parroquia Cameron

El NHC mantiene vigente una Advertencia de Marejada Ciclónica desde High Island, Texas, hasta la línea divisoria entre las parroquias de Vermilion y Cameron en Luisiana. En ese tramo, el nivel del agua podría ascender entre 0,9 y 1,5 metros (3 a 5 pies) por encima del terreno seco habitual. Hacia el este, entre esa línea y Morgan City, Luisiana, la elevación esperada cae a un rango de 0,3 a 1 metro (1 a 3 pies).

La misma franja está bajo una Vigilancia de Huracán entre High Island y Cameron, Luisiana, ante la posibilidad de que Edouard alcance categoría de huracán justo antes de su arribo. Una Advertencia de Tormenta Tropical cubre desde Port Bolivar, Texas, hasta la frontera entre las parroquias Vermilion e Iberia en Luisiana.

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El NHC señaló que las condiciones de tormenta tropical se esperan en la zona de advertencia durante la mañana del martes, mientras que las condiciones de huracán son posibles en el área de vigilancia durante la tarde.

La comunidad de Cameron concentra la mayor probabilidad acumulada de recibir vientos de fuerza tropical: alrededor del 62% para la mañana del 2 de septiembre, de acuerdo con los datos de probabilidad de vientos del NHC . Port Arthur y High Island, en Texas, presentan probabilidades acumuladas superiores al 20% en el mismo periodo.

Con una probabilidad acumulada superior al 20% de vientos tropicales para el 2 de septiembre, Port Arthur es uno de los puntos de Texas con mayor exposición al paso de Edouard (REUTERS/Joel Angel Juarez)

La trayectoria: ingreso al sureste de Texas en la noche del martes

A las 4 del martes (hora del Centro), el centro de Edouard se encontraba a unos 100 kilómetros (65 millas) al sur-sureste de Cameron, Luisiana, y a 145 kilómetros (90 millas) al sureste de Port Arthur, Texas. El sistema se desplazaba en dirección oesnoroeste a 13 kilómetros por hora (8 mph), con una presión central mínima de 1.005 milibares.

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El NHC proyecta que el centro tocará tierra en la costa noroeste del Golfo durante la tarde del martes y avanzará tierra adentro sobre el sureste de Texas en la madrugada del miércoles. El debilitamiento será rápido una vez que el sistema abandone el agua: se estima que Edouard se disipará sobre el este de Texas hacia el jueves 3 de septiembre.

La humedad residual podría generar tormentas dispersas en esa zona el jueves, aunque la amenaza de inundaciones debería ceder.

El NHC también advirtió sobre la posibilidad de uno o dos tornados durante la tarde y noche del martes sobre partes del suroeste de Luisiana y el sureste de Texas.

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El NHC prevé que Edouard ingrese al sureste de Texas en la noche del martes, se debilite con rapidez tierra adentro y se disipe sobre el este de Texas hacia el jueves (NHC)

Temporada atlántica 2026, la más lenta en años por el efecto de El Niño

Edouard es el quinto sistema nombrado de la temporada atlántica de huracanes 2026, que hasta el 30 de agosto registraba solo el 11% de la actividad promedio, según precisó CNN.

La tormenta tropical Dolly —la predecesora inmediata— se desintegró en el Atlántico abierto el 28 de agosto tras apenas 24 horas de vida; Cristóbal hizo lo propio el 13 de agosto en el Atlántico norte; y Arthur y Bertha tuvieron existencias breves en el Golfo durante junio y julio.

El primer huracán atlántico de la temporada lleva casi tres semanas de retraso respecto al promedio histórico, de acuerdo con CNN. La actividad suprimida se atribuye a un fenómeno de El Niño que se intensifica y podría ser récord, el cual eleva la cizalladura del viento —el principal obstáculo para la formación y consolidación de ciclones tropicales— en el Atlántico tropical y el Caribe.

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El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Edouard tendrá un fortalecimiento significativo en las horas previas al desembarco en la costa del Golfo (GOES Image Viewer)

Simultáneamente, en el Océano Pacífico, tres sistemas adicionales mantienen en alerta a los meteorólogos. La tormenta tropical Lowell se ubicaba a unos 1.015 kilómetros (630 millas) al sureste de Hilo, Hawái, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 mph) y podría convertirse en un huracán mayor para el miércoles, según el NHC.

La tormenta tropical Marie se formó temprano el martes a unos 756 kilómetros (470 millas) al suroeste de Manzanillo, México, sin amenazar tierra por el momento, con vientos de 72 kilómetros por hora (45 mph); los pronósticos indican que alcanzará categoría de huracán en los próximos días.

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La temporada atlántica de huracanes 2026 sigue por debajo del promedio por el efecto de El Niño, mientras Edouard es el quinto sistema nombrado y el Pacífico suma a Lowell, Marie y Karina (NOAA)

Por su parte, el huracán Karina —categoría 4— se encuentra a 1.950 kilómetros (1.210 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, con vientos de 222 kilómetros por hora (140 mph), sin representar amenaza para ninguna costa.