Universal Studios anunció la fecha de apertura de su nueva atracción de "Rápidos y furiosos"

Universal Studios Hollywood abrirá el 16 de septiembre de 2026 la montaña rusa Fast & Furious: Hollywood Drift

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Universal Studios Hollywood abrirá el miércoles 16 de septiembre su nueva montaña rusa inspirada en la saga Fast & Furious, una atracción que llegará al parque en medio de reclamos de vecinos de Toluca Lake por el ruido registrado durante las pruebas realizadas en las últimas semanas.

La fecha de inauguración fue informada por CBS Los Ángeles, que indicó que el recorrido, llamado Fast & Furious: Hollywood Drift, sumó cambios de última hora después de que residentes de la zona denunciaran que los gritos de los visitantes se escuchaban con fuerza desde el barrio. La apertura, de acuerdo con ese medio, está prevista para el miércoles 16 de septiembre.

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La nueva atracción llegará con cambios tras los reclamos de los vecinos

La nueva atracción de Rápidos y furiosos llegará al parque en medio de reclamos de vecinos de Toluca Lake por el ruido de las pruebas

La incorporación de esta montaña rusa marca un paso relevante para Universal Studios Hollywood, ya que se trata de su primera atracción al aire libre de este tipo, tal y como recogió el medio estadounidense. Durante las pruebas de julio y agosto, varios habitantes de Toluca Lake, un vecindario cercano al parque, expresaron su malestar por el impacto sonoro del juego.

Una de las residentes, Judith Ángel, afirmó el mes pasado que hubo jornadas en las que el ruido resultó notorio, aunque aclaró que no se trataba de una situación permanente. En declaraciones recogidas por CBS Los Ángeles, sostuvo: “Hubo momentos en que es ruidoso, pero no ocurre todos los días durante todo el año”.

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Otro vecino, Craig Strong, aseguró que durante los ensayos los gritos podían oírse con mucha frecuencia. Según reprodujo el canal, el hombre describió la experiencia con esta frase: “Cada 30 o 40 segundos se siguen escuchando gritos. Es como si este fuera a ser nuestro nuevo sonido en el vecindario durante todo el día”.

Universal anunció barreras acústicas y ajustes en el diseño del recorrido

Universal Studios Hollywood incorporará su primera montaña rusa al aire libre con la apertura de Fast & Furious: Hollywood Drift

Frente a esas quejas, Universal Studios puso en marcha una serie de medidas para intentar reducir el impacto del ruido antes de la inauguración oficial. El medio informó que la empresa añadió más de 274 metros de muros acústicos y también colocó grava para amortiguar el sonido del recorrido.

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Además, la compañía incorporó una modificación en el diseño de los vehículos para que roten durante el trayecto. De ese modo, los gritos de los pasajeros no quedarían orientados siempre hacia el mismo sector del barrio, una decisión con la que el parque busca disminuir la percepción del ruido en las viviendas más próximas.

Aun así, los cuestionamientos continuaron. Ángel señaló, siempre de acuerdo con lo publicado por el canal local, que desde la empresa les habían explicado que el proyecto contemplaba que los gritos se concentraran en ciertos tramos cerrados del circuito. La vecina respondió con escepticismo y remarcó: “Me dijeron que lo habían diseñado para que los gritos ocurrieran dentro de esos tubos. Mi comentario fue que nunca vi una montaña rusa en la que se le pueda decir a la gente que puede gritar aquí, pero no aquí”.

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Habrá dos barreras adicionales antes del día de apertura

El concejal Adrin Nazarian anunció que habrá dos barreras acústicas adicionales listas antes de la apertura de la montaña rusa de Fast & Furious (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las protestas persistieron, Universal Studios Hollywood resolvió avanzar con nuevas obras de mitigación. Tal y como informó CBS Los Ángeles, el concejal Adrin Nazarian indicó que se instalarán dos barreras acústicas adicionales y que esos trabajos estarán terminados para el día de la apertura.

El parque, por su parte, agradeció a los vecinos por hacer llegar sus observaciones. De acuerdo con el mismo medio, la empresa expresó que valora escuchar los planteos de quienes viven en la zona, en una señal de que el tema siguió en evaluación incluso después de los primeros ajustes técnicos.

La apertura de Fast & Furious: Hollywood Drift quedó así fijada para el 16 de septiembre de 2026, con la expectativa de sumar una de las novedades más importantes de la temporada en el parque temático y, al mismo tiempo, con el compromiso de llegar a esa fecha con las obras de aislamiento sonoro ya concluidas.

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