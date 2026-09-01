Juez ordena alimentar por la fuerza al acusado del ataque que mató a una integrante de la Guardia Nacional en Washington

La intervención médica abrió un nuevo capítulo en una causa de alto impacto por el ataque contra efectivos militares en la capital estadounidense (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Guardar

La decisión de un juez federal de Washington de ordenar la alimentación forzada y la atención médica de Rahmanullah Lakanwal añadió un frente delicado a una causa ya conmocionante por la muerte de una integrante de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

La medida busca garantizar que el principal imputado llegue en condiciones al proceso judicial por un ataque que dejó además otro militar herido de gravedad.

Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, enfrenta más de una docena de cargos por el hecho ocurrido en noviembre del año pasado en la capital estadounidense.

PUBLICIDAD

CBS News informó que dejó de comer en junio y que, en algunos momentos, también rechazó agua y cuidados médicos.

El magistrado Amit Mehta, de la corte federal de distrito, firmó la resolución el sábado. En ese documento dispuso que reciba asistencia hasta recuperar una ingesta adecuada de comida y líquidos.

El magistrado federal quedó a cargo de una resolución clave en uno de los expedientes más sensibles del último año en Washington (Stan Honda/Pool Photo via AP, File)

La orden judicial seguirá vigente hasta el 28 de octubre

La resolución permanecerá en vigor hasta el 28 de octubre, tal y como indicó CBS News. El texto judicial sostiene que la intervención resulta necesaria para impedir un deterioro previsible de su estado de salud.

El Departamento de Justicia informó en presentaciones judiciales del mes pasado que el imputado fue trasladado de urgencia a un hospital de Washington el 9 de julio. La dependencia aseguró que esa derivación respondió a la necesidad de suministrarle tratamiento médico de emergencia.

PUBLICIDAD

Esos mismos escritos señalaron que comenzó a rechazar alimentos mientras esperaba el avance del proceso penal.

Los abogados de Lakanwal no respondieron de inmediato a una consulta del medio estadounidense. Hasta el momento, tampoco trascendió una explicación pública de la defensa sobre la decisión de su cliente.

La autorización firmada por la corte tiene una fecha de vencimiento fijada para fines de octubre (DOJ)

Los cargos federales habilitan la posibilidad de la pena de muerte

Lakanwal está acusado de haber matado a Sarah Beckstrom, integrante del Ejército de Estados Unidos, y de haber herido de gravedad a Andrew Wolfe, sargento de la Fuerza Aérea. Ambos formaban parte de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

De acuerdo con CBS News, la acusación sostiene que se trató de una emboscada contra efectivos desplegados en la ciudad.

Además, la causa incluye cargos por intento de homicidio contra otros dos miembros del servicio militar que, de acuerdo con la reconstrucción oficial, lograron reducir al sospechoso en el lugar del hecho. Los nombres de esos dos efectivos no fueron difundidos.

PUBLICIDAD

Entre los delitos imputados aparecen asesinato de una persona que asistía a un funcionario de Estados Unidos y uso de un arma de fuego durante un crimen violento que causa la muerte. CBS News afirmó que ambos cargos habilitan una eventual condena a muerte.

El expediente también contempla acusaciones por intento de asesinato, delitos con armas de fuego, homicidio en primer grado, agresión y tenencia ilegal de armas bajo la legislación del Distrito de Columbia. El imputado se declaró no culpable de todos los cargos.

El caso judicial se abrió tras la muerte de una soldado y las heridas graves sufridas por otro integrante del contingente militar (Joint Force Headquarters/West Virginia National Guard/U S Army National Guard)

El Departamento de Justicia todavía define si pedirá la pena capital

La situación médica añadió una nueva dimensión al expediente de alta sensibilidad. Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 con parole humanitario, una condición migratoria que permite la entrada temporal por razones urgentes.

PUBLICIDAD

Las víctimas habían sido desplegadas en las calles de Washington como parte de un operativo contra el crimen.

Ese antecedente convirtió el ataque en un episodio de fuerte impacto político y judicial dentro de la capital federal.

La fiscalía federal mantiene en análisis el alcance de la acusación y la eventual sanción que solicitará en el juicio (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El Departamento de Justicia revisa si pedirá formalmente la pena de muerte en este proceso. CBS News indicó que esa evaluación sigue abierta y que todavía no hubo una definición final.

Por ahora, el expediente seguirá su curso con la orden médica ya en marcha. El próximo paso relevante será determinar si el estado de salud del imputado mejora antes del vencimiento de la medida, fijado para el 28 de octubre.

PUBLICIDAD