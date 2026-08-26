La TSA anuncia Horizon 25, su plan para renovar controles y PreCheck en más de 430 aeropuertos de EE. UU.

La TSA presentó Horizon 25 para modernizar los controles de seguridad y la inspección en más de 430 aeropuertos de Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst)

Guardar

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) presentó una nueva estrategia de seguridad aeroportuaria denominada Horizon 25, orientada a modernizar los puntos de control e incorporar tecnología de inspección.

La iniciativa busca también reformular esquemas de beneficios para los pasajeros ante el aumento en el flujo de viajeros y la aparición de nuevas amenazas para el sistema de transporte.

La TSA oficializó la iniciativa para reestructurar la inspección en más de 430 aeropuertos estadounidenses.

El plan establece tres objetivos centrales: modernizar los puntos de control de seguridad, elevar la experiencia de los viajeros y reforzar la protección en múltiples modos de transporte, no solo en la aviación comercial. La agencia denominó a este conjunto de prioridades su “misión de cero fallas”.

PUBLICIDAD

El anuncio llega cuando la TSA se aproxima a su aniversario número 25 y su nueva conducción plantea un rediseño de la función de la agencia frente a un escenario de demanda creciente.

El organismo destacó que sostuvo normas estrictas de seguridad incluso durante periodos de cierre parcial de la administración pública, y que ese historial respalda la capacidad institucional para ejecutar una transformación de esta escala.

David P. Cummins, administrador de la TSA, vinculó el lanzamiento de Horizon 25 con los lineamientos fijados por el presidente Donald Trump y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

PUBLICIDAD

“El presidente Trump y el secretario Mullin me han confiado la tarea de modernizar la TSA”, afirmó el funcionario en el comunicado oficial de la agencia.

Cummins asumió la conducción del organismo en agosto, tras ser nominado por la Casa Blanca en mayo, y llega al cargo con experiencia en el sector privado de transporte, donde dirigió alianzas con gobiernos federales, estatales y locales dentro y fuera de Estados Unidos.

En la presentación del programa sostuvo: “Al mirar hacia los próximos 25 años, debemos trabajar constantemente para anticiparnos a las amenazas cambiantes y propiciar una ‘Edad de Oro’ de los viajes. A través de la Estrategia Horizon 25, construiremos una TSA ágil, resiliente y preparada para los desafíos del mañana”.

PUBLICIDAD

El administrador también subrayó que la agencia no debe elegir entre seguridad, eficiencia y experiencia del pasajero. “La TSA no tiene que elegir entre un punto de control seguro, un punto de control eficiente y una experiencia elevada para el pasajero”, señaló Cummins. “A través de Horizon 25, la TSA puede, y lo hará, ofrecer los tres a la vez”.

Nuevos controles de inspección y ajustes en programas para viajeros

La TSA revisará los beneficios de TSA PreCheck para agilizar el paso de más viajeros frecuentes sin reducir las exigencias de seguridad (REUTERS/Jonathan Ernst)

Entre las medidas operativas, el plan dispone una revisión del esquema de beneficios de TSA PreCheck, la plataforma de agilización de paso para pasajeros registrados. La reestructuración apunta a mejorar el flujo en los puntos de revisión sin reducir las exigencias de seguridad, y contempla ampliar el alcance del programa para que más viajeros puedan acceder a carriles de inspección acelerada.

PUBLICIDAD

La estrategia prevé además, según informó el portal especializado en aviación y turismo Travel and Tour World, la adquisición de equipamiento tecnológico para sustituir escáneres en las zonas de embarque e incorporar herramientas analíticas para acortar el tiempo de procesamiento de equipaje de mano y la identificación de pasajeros.

La iniciativa también incluye la expansión de las capacidades de la agencia para contener la amenaza de sistemas de aeronaves no tripuladas, un área que la conducción identificó como prioritaria frente a la proliferación de drones en el espacio aéreo.

Para avanzar en la implementación, Cummins convocó a un encuentro en septiembre con innovadores y personal operativo de las terminales aéreas y de la sede central.

PUBLICIDAD

El objetivo de esa reunión es traducir las prioridades estratégicas en programas concretos capaces de producir mejoras medibles en la operación diaria de los aeropuertos.

Acuerdos con el sector privado y reestructuración de esquemas de seguridad

Horizon 25 impulsa alianzas público-privadas y un nuevo Programa de Asociación de Inspección que reemplazará al esquema TSA Gold+ (REUTERS/Megan Varner)

Horizon 25 promueve la ampliación de alianzas público-privadas con empresas del sector aeronáutico y tecnológico.

La intención de la agencia es integrar la innovación de la industria en la operativa diaria de los controles federales y extender la modernización a toda la estructura de la TSA, que gestiona también la seguridad de redes ferroviarias, sistemas de tránsito masivo, autopistas, oleoductos e infraestructura marítima.

En ese marco, un Programa de Asociación de Inspección renovado reemplazará al esquema denominado TSA Gold+. Actualmente, 20 aeropuertos comerciales en todo el país operan con inspección privada bajo ese esquema, supervisada por la TSA.

PUBLICIDAD

El nuevo programa busca aprovechar mejor el papel del sector privado para construir un sistema de aviación más seguro, eficiente y preparado para el futuro, según explicó la agencia en su comunicado.

La TSA fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para reforzar la seguridad en aeropuertos y sistemas de transporte de Estados Unidos, luego de que las fallas en los controles de aquel día pusieran en evidencia la necesidad de una agencia federal especializada.

Con Horizon 25, el organismo busca adecuar sus procedimientos al volumen de operaciones proyectado para las próximas décadas y a un mapa de amenazas que, según su propia evaluación, continuará transformándose.

PUBLICIDAD