Nueva York anuncia 1.000 entradas con descuento para el US Open: quiénes pueden adquirirlas y cómo hacerlo

Cada residente de Nueva York podrá comprar hasta dos boletos para partidos del cuadro principal del US Open entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre (REUTERS/Eduardo Munoz).

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un acuerdo para ofrecer 1.000 entradas del US Open a USD 100 para residentes de la ciudad, en una medida que busca ampliar el acceso al torneo.

Se trata de una iniciativa conjunta con la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA). Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 26 de agosto a las 10.00, hasta agotarlas, en usopen.org/NYCtickets.

De acuerdo con The Athletic, la venta estará limitada a personas con código postal certificado de la ciudad. Cada residente podrá adquirir hasta dos boletos para partidos del cuadro principal entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre.

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Los tickets incluirán ubicaciones en Arthur Ashe Stadium y Louis Armstrong Stadium, además de pases para el resto del complejo. Quienes compren entradas para Arthur Ashe también podrán ingresar a las zonas de admisión general de Louis Armstrong y de las demás canchas.

En el caso de los boletos para Louis Armstrong, el acceso se extenderá a las localidades de admisión general del resto del predio, salvo Arthur Ashe, que requiere una entrada específica.

Los tickets del US Open incluirán ubicaciones en Arthur Ashe Stadium o Louis Armstrong Stadium y pases para otras canchas del complejo (IMAGN IMAGES vía Reuters/Mike Frey).

Restricciones a la reventa

Los boletos no podrán revenderse a través de Ticketmaster, la plataforma de mercado secundario del torneo.

Esa restricción aparece en un contexto de fuerte encarecimiento de la reventa. Según The Athletic, al martes 25 de agosto por la mañana, los pases de acceso al predio se ofrecían entre USD 240 y USD 478, pese a que el valor de base del más barato era de USD 65.

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Para la jornada inaugural en Arthur Ashe, el asiento de reventa más económico al comprar un par llegaba a USD 344, mientras que las ubicaciones a pie de pista superaban los USD 1.000.

El alcance del acuerdo con la USTA

La USTA indicó en el comunicado difundido por la alcaldía que la oferta busca acercar el torneo a más público local. Fuentes al tanto de las negociaciones con identidad reservada señalaron a The Athletic que la asociación asume la diferencia entre el precio de USD 100 fijado para esas entradas y su valor real.

El director ejecutivo de la USTA, Craig Tiley, declaró: “Queremos que la mayor cantidad de personas posible disfrute del tenis y del US Open. Este acceso adicional a entradas para el cuadro principal para los neoyorquinos no hace más que reforzar ese compromiso.

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Tiley agregó que el torneo ya ofrece ocho días de ingreso gratuito al predio durante la Fan Week y remarcó que “el acceso al tenis siempre será nuestra prioridad”.

La USTA asumirá la diferencia entre el precio de USD 100 y el valor real de las entradas del US Open (REUTERS/Eduardo Munoz).

Mamdani enmarca la medida en su política de acceso al deporte

El alcalde Mamdani vinculó el acuerdo con una gestión enfocada en ampliar el acceso a grandes eventos deportivos. En el comunicado, afirmó: “Si los mejores tenistas del mundo vienen a nuestra ciudad, los neoyorquinos deberían poder verlos jugar”.

El funcionario añadió que “este verano hemos demostrado una y otra vez que el deporte pertenece a la gente”, al aludir a otras gestiones de su administración para facilitar el ingreso a competencias de alcance internacional.

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Este año, el alcalde también obtuvo 1.000 entradas a USD 50 para partidos de la Copa Mundial de la FIFA en el estadio MetLife destinadas a residentes de la ciudad, con traslado en autobús de ida y vuelta sin costo.

Durante su campaña electoral, Mamdani ya había defendido la intervención de dirigentes políticos cuando el precio del deporte de élite queda fuera del alcance de los aficionados.

En una entrevista con The Athletic, explicó: “Es responsabilidad de los líderes dar un paso al frente cuando vemos el lucro como el único motivo, hasta el punto de que muchos de los que solían asistir a estos eventos ahora ni siquiera pueden pensar hacerlo”.

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