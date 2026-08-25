Estados Unidos

Encontraron muerta a la esposa del policía asesinado en su vivienda de Massachusetts

Karen Solomon, buscada desde hacía casi una semana por el fallecimiento de Kurt Solomon, fue localizada en una zona boscosa de Worcester. Las autoridades creen que se trató de un homicidio seguido de suicidio

Una mujer de cabello castaño y camiseta negra sonríe frente a una pared gris
Junto al cuerpo hallado cerca del Fairlawn Rehabilitation Hospital, los agentes encontraron un arma de fuego que no era reglamentaria del Departamento de Policía de Worcester (Facebook: First Help).
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La investigación por la muerte del policía Kurt Solomon avanzó en Worcester, Massachusetts, con el hallazgo del cuerpo de Karen Solomon, esposa y principal sospechosa de su asesinato.

La mujer fue localizada seis días después de su desaparición. Dos personas informaron del hallazgo de restos humanos en una zona boscosa cercana al Hospital de Rehabilitación Fairlawn.

El jefe de la Policía de Worcester, Paul Saucier, declaró en una conferencia de prensa que los investigadores creen que el caso responde a un “trágico asesinato-suicidio”.

De acuerdo con Associated Press, hasta el momento de la declaración, no se había realizado la identificación final del cuerpo, pero las autoridades dijeron tener confianza en que se trataba de la mujer de 58 años.

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Junto al cuerpo, los agentes encontraron un arma de fuego. Saucier aseguró que esa pistola no era el arma reglamentaria del Departamento de Policía de Worcester y agregó que los investigadores buscaban determinar a quién pertenecía, precisó ABC News.

No está claro en qué momento se produjo el fallecimiento, aunque la policía indicó que no hubo reportes de disparos en la zona.

Fotografía dividida con el retrato de una mujer sonriente a la izquierda y un oficial de policía uniformado a la derecha
La Policía de Worcester dijo que el caso apunta a un "trágico asesinato-suicidio" (NEPBA/Justice Clearing House).

Qué se sabe del caso

La madrugada del 18 de agosto, Kurt Solomon, de 57 años y agente con 31 años de servicio en la policía local, fue encontrado muerto en su casa. El oficial era padre de dos hijos.

Las autoridades señalaron que sufrió heridas causadas por un objeto cortante y confirmaron que su arma de servicio no había desaparecido de la vivienda.

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Registros de las llamadas policiales obtenidos por CNN aportaron detalles sobre la primera respuesta policial. Los equipos de emergencia acudieron al domicilio cerca de las 5.30 de la mañana, tras el reporte de un hombre tendido en el patio trasero.

Un agente que llegó al lugar informó sobre la presencia de sangre visible dentro de la casa y en un baño de la parte posterior.

La llamada inicial al 911 provino de una mujer residente en la vivienda. Los investigadores devolvieron la llamada varias veces y el contestador automático pertenecía a Karen Solomon. Se desconoce si fue ella quien realizó el llamado.

Poco después, se reportó como desaparecida una camioneta Toyota Highlander gris, modelo 2023, registrada a nombre de los propietarios.

Saucier afirmó que no existían antecedentes de violencia doméstica entre los integrantes de la pareja.

MASSACHUSETTS - KAREN SOLOMON
Kurt Solomon, agente de Worcester con 31 años de servicio, fue hallado muerto en su casa el 18 de agosto con heridas causadas por un objeto cortante (WCVB-TV vía AP).

La búsqueda de Karen Solomon

Tras el hallazgo del cuerpo del agente, la policía identificó a Karen Solomon como sospechosa y advirtió que podía estar armada.

La fiscalía del condado de Worcester emitió durante el fin de semana una orden de arresto por agresión y lesiones con un arma peligrosa que causó lesiones corporales graves.

Las autoridades difundieron además imágenes de una cámara en las que se veía a la mujer en una calle con remera, shorts y ojotas, minutos después de que los agentes respondieran a la emergencia.

De acuerdo con CNN, el cuerpo fue encontrado a cerca de 800 metros (media milla) del punto en el que esa grabación la había captado.

La búsqueda involucró a agencias locales, estatales y federales. El operativo se concentró en los alrededores de la vivienda de la pareja y en una reserva de agua situada a unos 1,6 kilómetros (1 milla). Para ese despliegue se utilizaron drones, embarcaciones y perros de rastreo.

Una persona camina por un camino pavimentado visto desde el pórtico con columnas de una casa
La policía informó que una mujer llamó al 911 desde la vivienda y que después se reportó como desaparecida una camioneta Toyota Highlander gris modelo 2023 (Captura de video: NBC10 Boston).

El perfil público de Karen Solomon y el mensaje de la familia

Karen Solomon era conocida por su trabajo en temas de salud mental policial. Fue cofundadora de First H.E.L.P., una organización dedicada a la prevención del suicidio entre personal de primera respuesta y al acompañamiento de efectivos y familias ante crisis de salud mental, reportó Associated Press.

A su vez, escribió dos libros sobre el impacto físico y psicológico del trabajo de emergencias.

Ante los periodistas, Saucier leyó un mensaje de la familia Solomon: “La pesadilla de la última semana ha dejado a nuestra familia con el corazón roto y sin rumbo”.

En ese mismo pronunciamiento, los familiares señalaron que “la compasión, la dedicación y la empatía de todas las agencias involucradas nos han dado luz frente a la oscuridad”.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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