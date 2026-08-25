Arrestan a un joven por amenaza de tiroteo en Instagram contra el campus Hialeah de Miami Dade College

La Policía de Hialeah arrestó a Jose Santos, de 21 años, por un mensaje que advertía sobre un posible tiroteo en Miami Dade College (Captura WSVN)

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Una amenaza en Instagram movilizó a las fuerzas de seguridad en el campus de Miami Dade College, en Hialeah.

La policía arrestó el lunes a Jose Santos, de 21 años, luego de identificarlo como autor de un mensaje que advertía sobre un posible tiroteo.

La publicación incluía la frase “Everyone at MDC dies today” (“Todos en Miami Dade College mueren hoy”) y llegó a las autoridades a través de una captura de pantalla aportada por una persona.

A partir de ese aviso, los agentes se desplegaron hacia el campus, ubicado en 1780 West 49th Street, y la investigación quedó a cargo de detectives de la Unidad de Grandes Delitos.

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Según los reportes de las autoridades, los agentes rastrearon la cuenta de redes sociales hasta Santos y lo localizaron en una vivienda cercana a West 31st Street. Lo detuvieron la noche del lunes, mientras avanzaban con las diligencias del caso.

Una amenaza en Instagram movilizó a las fuerzas de seguridad en el campus de Miami Dade College en Hialeah (Doral Family Journal)

Detalles del arresto, la investigación y la audiencia

El Departamento de Policía de Hialeah señaló que, por su contenido, la amenaza era considerada un posible acto masivo de terrorismo.

El reporte oficial indicó que el mensaje representaba una amenaza para la comunidad educativa, lo que justificó la intervención policial.

Tras la detención, trasladaron a Santos al Turner Guilford Knight Correctional Center. El martes por la mañana compareció ante un juez, que fijó una fianza de USD 5.000 tras considerar que había causa probable para mantenerlo bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

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Ese día, las autoridades no informaron si el acusado tenía representación legal en la audiencia.

La investigación sigue abierta y, hasta el momento, las autoridades no divulgaron detalles sobre los motivos de Santos ni sobre si hallaron indicios de que la amenaza pudiera concretarse.

Los agentes se desplegaron hacia el campus de Miami Dade College en 1780 West 49th Street y la investigación quedó en manos de la Unidad de Grandes Delitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacción institucional y medidas de seguridad

La comunidad educativa del Miami Dade College fue informada del caso mediante un comunicado difundido el martes.

La institución afirmó: “la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal es nuestra máxima prioridad”, y añadió que se toman “muy en serio cualquier amenaza contra la comunidad universitaria”.

En el comunicado, el centro educativo detalló que la seguridad pública del campus coordinó acciones con la Policía de Hialeah.

“El área de seguridad pública contactó y trabajó con el Departamento de Policía de Hialeah, y las fuerzas de seguridad respondieron rápidamente y detuvieron al individuo”, afirmó la institución.

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Por el momento, el campus de Hialeah de Miami Dade College permanece bajo vigilancia reforzada, mientras la comunidad educativa espera novedades oficiales sobre el avance del caso.