Ocho muertos tras estrellarse un avión contratado por el Ejército de Estados Unidos en Alaska

Ocho personas murieron cuando un avión charter se estrelló cerca del aeropuerto del sitio de radar de largo alcance de Cape Newenham, en el oeste de Alaska (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

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El Ejército de Estados Unidos confirmó que ocho personas murieron el jueves tras el desplome de un avión charter en las cercanías del sitio de radar de largo alcance de Cape Newenham, en el oeste de Alaska. La aeronave, operada bajo contrato civil, transportaba a dos pilotos y seis pasajeros que fallecieron en el lugar del impacto tras despegar desde Anchorage.

Ubicación y contexto del accidente

El impacto ocurrió en las proximidades del aeropuerto del sitio de radar de largo alcance de Cape Newenham, ubicado a unos 725 kilómetros (450 millas) al oeste de Anchorage. Este punto geográfico forma parte de una red de instalaciones remotas encargadas de monitorear el espacio aéreo y las fronteras de la región.

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El accidente ocurrió en el aeropuerto Cape Newenham Long Range Radar Site, aproximadamente a unos 725 kilómetros al oeste de Anchorage, Alaska (Google Earth)

La gestión del área corresponde al Pacific Air Forces Regional Support Center, según reportó NBC News y Associated Press. El acceso a este sector resulta complejo debido a su ubicación aislada, lo que dificultó las labores iniciales de los equipos de respuesta.

Detalles del vuelo y las víctimas

La aeronave, identificada como un Cessna 441, despegó desde el Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorage con destino a dicho sitio de radar. El vuelo transportaba a dos pilotos y seis pasajeros, de acuerdo con datos proporcionados por Clint Johnson, jefe de la región de Alaska de la National Transportation Safety Board.

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La misión específica que realizaban los ocupantes permanece sin ser divulgada por las autoridades militares. El mando militar calificó a los fallecidos como “profesionales dedicados que llevaban a cabo una misión vital en un entorno exigente”.

Respuesta de las autoridades y proceso de búsqueda

Equipos de rescate llegaron a la zona tras el accidente y confirmaron la ausencia de sobrevivientes. El teniente general Robert Davis, comandante del Alaskan Command, del Alaskan North American Aerospace Defense Command Region y de la Eleventh Air Force, emitió una declaración sobre el suceso.

La National Transportation Safety Board quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente aéreo en Alaska (AP Foto/Andrew Harnik, archivo)

“Esta es una pérdida devastadora para nuestra familia militar y las comunidades a las que servimos”, afirmó Davis a NBC News y Associated Press. Las fuerzas militares expresaron su agradecimiento hacia los equipos de búsqueda y recuperación por su respuesta rápida. La prioridad institucional se centra ahora en proporcionar apoyo a las familias, amigos y compañeros de los fallecidos.

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Investigación en curso

La Federal Aviation Administration detalló que el percance ocurrió aproximadamente a las 12:15 h del jueves. La National Transportation Safety Board lidera el análisis de los hechos para determinar las causas del desplome y las condiciones en las que operaba la aeronave.

Respecto a la identidad de los fallecidos, las autoridades militares informaron que los nombres serán públicos 24 horas después de la notificación a sus familiares directos. La investigación técnica buscará esclarecer los factores que provocaron el impacto en una zona de alta importancia estratégica.

El papel de los sitios de radar en Alaska

La infraestructura donde ocurrió el siniestro cumple una función esencial en la vigilancia aérea y la navegación sobre el territorio. Estas operaciones requieren con frecuencia el uso de aeronaves civiles contratadas para labores logísticas en entornos geográficos de difícil acceso.

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La red de radares permite el seguimiento constante de las actividades aéreas en las zonas limítrofes del estado. Estas instalaciones facilitan el control necesario para la seguridad del espacio aéreo en una de las regiones más vastas y remotas de Estados Unidos.

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