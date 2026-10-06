Los sindicatos de Hollywood advirtieron un descenso histórico en la producción audiovisual durante los últimos 25 años

La industria audiovisual de Estados Unidos perdió casi la mitad de su participación en cine durante los últimos 25 años (REUTERS/Mike Blake)

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El mercado de producción audiovisual de Estados Unidos perdió casi la mitad de su participación en cine y más de un cuarto en televisión durante los últimos 25 años, según un informe elaborado por la consultora EY a pedido de una coalición de sindicatos de Hollywood.

Los estudios destinaban el 74% de sus presupuestos cinematográficos al mercado doméstico hace un cuarto de siglo; actualmente ese porcentaje cayó al 42%. En televisión, la caída fue del 94% al 64%.

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El documento fue impulsado por cuatro organizaciones gremiales: la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE), el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) y el Sindicato Internacional de Trabajadores de América del Norte (LIUNA).

La publicación del informe coincide con el debate abierto en el Congreso sobre la posibilidad de crear un incentivo federal de entre el 20% y el 30% para reactivar la industria local, según detalló Variety.

El informe, impulsado por IATSE, DGA, SAG-AFTRA y LIUNA, advirtió sobre las tendencias actuales de la producción y consumo del sector (AP/Chris Pizzello)

Los grandes presupuestos concentran la mayor parte del éxodo

El estudio se circunscribió a producciones de gran escala: largometrajes con presupuestos de al menos USD 5 millones —en dólares de 2025— y episodios televisivos que superan USD 1 millón para contenidos de hasta 40 minutos, o USD 1,7 millones para episodios más largos.

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Dentro de ese universo, el segmento de mayor gasto fue también el que más producción trasladó al exterior. La participación estadounidense en las 25 películas más costosas de los grandes estudios descendió del 74% al 34% entre 1999 y 2024, una caída del 40% en ese grupo específico.

Ese conjunto de títulos representa un cuarto de todos los filmes producidos por los grandes estudios, pero concentra la mitad del personal técnico y dos tercios de los presupuestos totales.

“Esto pone de manifiesto que los presupuestos de producción están muy concentrados en un pequeño subconjunto de películas”, señaló el informe. Además agregó: “Los patrones observados en este grupo reflejan en términos generales las tendencias del análisis más amplio, aunque con una caída algo más pronunciada”.

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Los estudios asignaban el 74% de sus presupuestos de cine al mercado interno hace 25 años, porcentaje que cayó al 42% en la actualidad (REUTERS/Mike Blake)

El gasto total creció, pero la tajada estadounidense se achicó

El informe aclara que la industria no encogió en términos absolutos: la producción global se expandió de forma considerable. El gasto anual de los grandes estudios en cine pasó de USD 3.000 millones a USD 7.000 millones en 25 años.

Mientras que en televisión, el salto fue aún más drástico: de USD 933 millones a USD 8.400 millones en el mismo período. Sin embargo, ese crecimiento benefició en mayor proporción a mercados extranjeros que al doméstico.

El análisis de EY proyectó que, si la participación estadounidense se hubiera mantenido estable durante ese cuarto de siglo, el país habría recibido USD 4.000 millones adicionales por año en producción de cine y televisión.

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La expansión del streaming complica la comparación histórica en TV

El propio informe advierte sobre las limitaciones metodológicas del análisis televisivo. La irrupción de las plataformas de streaming transformó de raíz las variables fundamentales del negocio: presupuestos por episodio, extensión de las temporadas, modelos de estreno y escala de producción.

“El auge del streaming alteró de manera fundamental la escala de producción, los presupuestos, la duración de las temporadas y los modelos de distribución, lo que genera discontinuidades en lo que constituye una serie televisiva comparable entre períodos”, señaló el texto elaborado por EY.

El informe tampoco intenta explicar las causas del desplazamiento hacia el exterior; su alcance se limita a cuantificar la magnitud del fenómeno.

El gasto anual de los grandes estudios de grabación creció de 933 millones a USD 8.400 millones durante el último cuarto de siglo (Eli Adé/Warner Bros. Pictures via AP)

El Congreso analiza un incentivo federal mientras crecen las presiones del sector

El fenómeno conocido como runaway production —la fuga de rodajes hacia mercados con incentivos fiscales más competitivos— lleva décadas afectando a la industria y se profundizó durante la pandemia de COVID-19.

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La crisis se agravó con las huelgas históricas de guionistas y actores que paralizaron el sector en 2023. Canadá, el Reino Unido y estados como Nuevo México y Georgia captaron buena parte de esa producción desplazada gracias a créditos fiscales más atractivos.

La Asociación de la Industria Cinematográfica (MPA) publicó su propio análisis el mes pasado, según el cual un incentivo federal generaría USD 22.000 millones adicionales en producción doméstica anual para 2035.

El informe de la MPA no midió la evolución histórica de la participación de mercado, pero advirtió que esa participación seguirá erosionándose si el Congreso no actúa.

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Sindicatos de Hollywood y legisladores presentaron un proyecto de crédito federal para frenar la fuga de producciones, luego de las huelgas históricas (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Los sindicatos prevén realizar una concentración en Glendale, California, junto al senador Adam Schiff y legisladores demócratas de la delegación californiana. Schiff y otros congresistas presentaron el mes pasado una propuesta de crédito federal que, combinado con los subsidios estaduales existentes, crearía el régimen de incentivos más generoso del mundo.

Con el respaldo del presidente Donald Trump, quien declaró su apoyo a la iniciativa en agosto, los impulsores del proyecto esperan convertirlo en ley antes de que finalice 2026.