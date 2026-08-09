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Encontraron un tercer cadáver en un edificio del Bronx que había sufrido una explosión seguida de incendio

La aparición de otra víctima fatal en el inmueble de Norwood amplió la incertidumbre entre los vecinos evacuados, mientras peritos revisan la estructura dañada y aún buscan establecer qué originó el siniestro

Edificio de ladrillo de varias plantas en llamas, con humo negro saliendo de las ventanas. Dos escaleras de camiones de bomberos y varios bomberos en acción
La explosión y el incendio en un edificio del Bronx dejaron tres muertos, 14 heridos y decenas de desplazados en East 209th Street (X/@Skyler Fire)
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La recuperación de un tercer cuerpo tras la explosión y el incendio del edificio ubicado en la East 209th Street, agravó este fin de semana la crisis abierta en el complejo residencial del Bronx, donde decenas de vecinos siguen fuera de sus casas y las autoridades aún investigan qué originó el siniestro.

Según informó ABC 7, la aparición de una nueva víctima alteró el panorama que las autoridades habían trazado horas antes, cuando el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York había indicado el viernes por la noche que no creía que quedaran más personas desaparecidas. El hallazgo del sábado reabrió la incertidumbre entre los residentes evacuados y entre los equipos que siguen revisando la estructura.

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La explosión ocurrió el miércoles por la tarde en el inmueble situado en el sector de Norwood, en el Bronx, cerca de Decatur Place. CBS News reportó que una grabación de vigilancia mostró cómo el estallido lanzó vidrios y escombros hacia la calle. Después comenzó un incendio que afectó varios pisos y obligó a una respuesta de cinco alarmas.

Vista exterior de un edificio de ladrillo con grandes llamas y humo denso que salen de múltiples ventanas y una escalera de incendios
El tercer cuerpo recuperado el sábado reabrió la incertidumbre entre los vecinos evacuados del complejo residencial de Norwood, en el Bronx (ABC 7)

Cómo se desarrolló la emergencia en el edificio

El fuego avanzó con rapidez y movilizó a cientos de socorristas durante horas. La operación se complicó cuando un departamento del tercer piso colapsó sobre el segundo, una situación que forzó la retirada de parte de los bomberos y limitó el acceso inmediato al interior del edificio.

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Hasta ayer se recuperaron tres cuerpos. Uno fue localizado el mismo día del incendio y otro apareció el viernes, una vez que se logró estabilizar la construcción, de acuerdo con ABC 7. El tercer hallazgo se produjo el sábado por la tarde, según confirmaron las autoridades. La identidad oficial de esa víctima no será difundida hasta el cierre de los reportes.

Las autoridades seguirán investigando la explosión seguida de incendio que dejó tres muertos y 14 heridos, además de decenas de desplazados. También, CBS News detalló que dos civiles sufrieron lesiones que ponían en riesgo su vida, tres civiles y tres bomberos padecieron heridas graves, y otros tres bomberos, junto con un civil que rechazó traslado médico, registraron lesiones menores. Por el momento, solo una persona sigue hospitalizada.

Un edificio de ladrillo oscuro emite humo denso. Otros edificios, una pared, vehículos y personas en la calle bajo un cielo nublado
El colapso de un departamento del tercer piso sobre el segundo obligó a retirar bomberos y complicó el acceso al interior del edificio del Bronx (ABC 7)

Qué se sabe sobre las víctimas y los vecinos desaparecidos

Entre los residentes desplazados creció el temor de que la tercera víctima fuera un vecino al que no lograron ubicar tras la emergencia. Rosalie Serrano, citada por ABC 7, dijo que conocía bien a las dos primeras personas halladas y describió el impacto que produjo entre los inquilinos la noticia de otra muerte dentro del edificio.

Otro residente, identificado como Todd, expresó que temía que el cuerpo recuperado el sábado correspondiera a una persona que vivía cerca de su departamento.

El ambiente entre los evacuados quedó marcado por la espera, la falta de confirmaciones oficiales y la posibilidad de que los peritos encuentren nuevas víctimas mientras concluyen la inspección interna.

Un bombero con casco y uniforme asciende por una escalera extensible apoyada en un edificio de ladrillo del que sale humo denso y gris
La emergencia en el edificio cerca de Decatur Place comenzó el miércoles por la tarde y derivó en una respuesta de cinco alarmas del Departamento de Bomberos de Nueva York (@Skyler Fire)

Situación de los desplazados y ayuda comunitaria

La Cruz Roja asistió a 45 desplazados, mientras varios residentes permanecieron alojados en un hotel temporal. Algunos señalaron que salieron del edificio con lo puesto y que desde el miércoles enfrentan dificultades para acceder a ropa, comida y pertenencias básicas.

Uno de los testimonios recogidos por ABC 7 reflejó esa precariedad. Un inquilino dijo que pudo comer gracias a ahorros personales y que seguía con la misma ropa desde el día del incendio. Esa situación alimentó la frustración entre quienes, además de la pérdida material, afrontan la muerte de vecinos con los que mantenían vínculos cotidianos.

Vecinos del sector organizaron donaciones y asistencia básica. La activista neoyorquina Denise Devonish-Liburd-Farrell, explicó que optó por coordinar ayuda para los afectados mientras continúa la espera por respuestas sobre el origen de la explosión.

Fachada de un edificio de ladrillos con ventanas rotas y áreas ennegrecidas; una escalera de incendios y un coche de policía con luces rojas en primer plano
Las autoridades investigan qué provocó la explosión, que el Departamento de Bomberos describió hasta ahora como “algún tipo de explosión" (NBC News)

Investigación y estado del edificio

Los peritos siguen con la recolección de pruebas dentro del inmueble. El trabajo coordinado incluyo a los investigadores que retiraron lo que parecía ser evidencia del lugar, mientras que contratistas trabajaron en la estabilización de la estructura para permitir la labor de los especialistas.

Por el momento, el Departamento de Bomberos describió el hecho inicial como “algún tipo de explosión”, aunque hasta ahora no precisó qué la provocó.

El administrador de la propiedad manifestó que espera permitir el ingreso de residentes la próxima semana para revisar si algunas pertenencias pueden recuperarse, mientras una inquilina que “le habían indicado que podría volver el lunes para retirar más objetos personales”.

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