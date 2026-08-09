Dos pilotos de helicóptero murieron mientras combatían el mayor incendio forestal del año en Utah

Dos pilotos de helicóptero murieron al estrellarse mientras combatían el incendio forestal Widemouth 2 en Utah (Scott G Winterton/The Deseret News vía AP)

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Dos pilotos de helicóptero murieron tras estrellarse mientras combatían un incendio forestal en el centro-sur de Utah, en un accidente que además desató otro foco que terminó unido al fuego principal en el Bosque Nacional Fishlake. Según informó Associated Press, la confirmación llegó recién el sábado.

Los tripulantes volaban un Sikorsky Skycrane contratado por el Servicio Forestal de Estados Unidos a la empresa Helicopter Transport Services. Las autoridades no difundieron sus nombres, aunque sí indicaron que sus familias ya habían recibido la notificación. De acuerdo con The Salt Lake Tribune, el gobernador Spencer Cox afirmó que los pilotos murieron al intentar “proteger nuestro estado”.

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El accidente ocurrió el viernes por la mañana en el área de Richfield, en el condado de Sevier, mientras la aeronave participaba de las tareas sobre el incendio Widemouth 2, que ya se convirtió en el mayor fuego del año en Utah.

El siniestro encendió vegetación cercana y ese nuevo foco se extendió hasta unirse al frente principal. En términos prácticos, dos pilotos contratados para apoyar el combate aéreo del incendio murieron cuando su helicóptero cayó sobre una zona inaccesible por las llamas, lo que demoró la verificación oficial hasta el día siguiente.

El helicóptero Sikorsky Skycrane cayó en una zona inaccesible por las llamas y la confirmación oficial de las muertes se demoró hasta el día siguiente (KSL Utah)

Qué se sabe del accidente y de la respuesta inicial

Según detalló Associated Press, los equipos no pudieron llegar de inmediato al lugar del impacto porque el fuego avanzaba alrededor de la zona y no existían condiciones mínimas de seguridad. Recién ayer, las cuadrillas lograron ingresar y confirmar las dos muertes, de acuerdo con el sheriff y el forense del condado de Sevier.

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El Servicio Forestal de Estados Unidos explicó que los recursos terrestres intentaron responder apenas ocurrió el accidente, pero el acceso quedó bloqueado por la expansión del fuego alrededor del sitio. Además, las autoridades federales pidieron evitar especulaciones sobre las causas hasta que los investigadores pudieran examinar los restos.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) abrió una investigación sobre la caída del helicóptero. De acuerdo con AP, el organismo necesitará inspeccionar el lugar y recuperar la aeronave cuando el incendio lo permita. La determinación de la causa puede demorar un año o más.

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El incendio Widemouth 2 comenzó por un rayo el 27 de julio y ya arrasó casi 451 kilómetros cuadrados en Utah (KSL Utah)

El Widemouth 2 y la expansión del fuego en Utah

El incendio Widemouth 2 arrasó casi 451 kilómetros cuadrados (174 millas cuadradas) y superó al incendio Babylon como el más extenso del año en Utah, de acuerdo con el diario local. El fuego comenzó el 27 de julio por un rayo y avanzó sobre sectores próximos a Kanosh, Fillmore, Meadow y tierras de la banda Kanosh de la tribu paiute de Utah.

Tony DeMasters, del equipo Great Basin Incident Management Team 2, describió un comportamiento extremo del flanco sur y sudoeste del incendio, según declaraciones recogidas por The Salt Lake Tribune.

También indicó que existían planes para cerrar carriles o incluso interrumpir por completo la Interestatal 70 si el fuego alcanzaba esa área. La oficina del sheriff del condado de Sevier comunicó además el cierre de Old Highway 4 en el tramo que conecta con la autopista.

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Horas después del accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) impuso una restricción temporal de vuelo sobre la zona del incendio. De este modo, la medida entró en vigor a las 14 del viernes y seguirá hasta las 22 del 20 de agosto, mientras continúen las tareas aéreas y terrestres.

Los homenajes y el operativo que sigue en marcha

El gobernador Spencer Cox remarcó sobre los dos pilotos: “Se pusieron en peligro para proteger nuestro estado y dieron su vida en ese servicio”. Mientras que la Patrulla de Caminos de Utah organizó un traslado escoltado de los cuerpos desde Richfield hasta la Oficina del Médico Forense en Taylorsville, con advertencias por demoras sobre la I-70 y la I-15.

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Personal de servicios de emergencia rindieron homenaje a los pilotos fallecidos en el accidente aéreo (FOX 13 News)

En otro comunicado, el Servicio Forestal de Estados Unidos definió el hecho como “otro recordatorio del trabajo difícil” que enfrentan los bomberos forestales y el personal de apoyo. La agencia añadió que la respuesta continuaría en ese incendio y en otros focos activos del oeste del país.

Pese al choque, las autoridades no anunciaron una reducción del despliegue aéreo. The Salt Lake Tribune reportó que el comando del operativo solicitó un helicóptero de reemplazo y más aeronaves para sostener el combate. Hasta el sábado trabajaron en la zona 632 personas, con siete helicópteros, 23 autobombas, nueve topadoras y nueve camiones cisterna.

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El operativo contra el incendio en Utah sigue en marcha con 632 personas, siete helicópteros, 23 autobombas, nueve topadoras, nueve camiones cisterna y aviones hidrantes (KSL Utah)

Una temporada de incendios con otros focos activos en el oeste

Además del incendio de Utah, Associated Press informó que siguen activos otros fuegos en el oeste de Estados Unidos. En el estado de Washington, un nuevo incendio obligó al Servicio de Parques Nacionales a cerrar sectores de Mount Rainier National Park, entre ellos las áreas de Sunrise y White River, después de que las llamas quemaran menos de 1 kilómetro cuadrado (0,33 millas cuadradas).

Cerca de Spokane, también en Washington, incendios de mayor tamaño ya consumieron más de 40 kilómetros cuadrados (15,63 millas cuadradas). Los bomberos construyeron más de 120 kilómetros (75 millas) de líneas de contención para frenar su avance.

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En Oregon, las condiciones de calor y sequedad favorecieron la expansión de un incendio fuera de control más allá de 77,7 kilómetros cuadrados (30 millas cuadradas). Es así que, los equipos intentaron definir dónde abrir líneas de contención alrededor del fuego Wrights Spring, en medio del duelo por la muerte de Jason Ensign, de 47 años, quien perdió la vida cuando operaba una topadora para una compañía maderera y las llamas bloquearon su ruta de escape.

Partially incarcerated Washington State Department of Natural Resources Arcadia 20 crew lead, Jason De La Cruz, hikes through a bulldozed area of the forest while battling wildfires in Spokane County, Washington, U.S., August 5, 2026. REUTERS/Matt Mills McKnight

Más al norte, en la provincia canadiense de Columbia Británica, más de 20.000 personas recibieron órdenes de evacuación ante otro incendio de rápida propagación.

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